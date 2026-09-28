Sylvester Stallone revela que sufrió bulimia por su obsesión con el físico: “Tuvo un costo terrible”

Durante gran parte de su carrera, Sylvester Stallone convirtió su cuerpo en una de sus principales fortalezas en la pantalla grande: tanto los músculos de Rocky Balboa como los de John Rambo fueron parte de su identidad cinematográfica y de la imagen que construyó como una de las grandes estrellas de acción de las décadas de 1980 y 1990. Hoy, a los 80 años, reconoció que detrás de ese físico hubo una obsesión que afectó su relación con la comida y le dejó consecuencias que todavía arrastra. “Llegó al punto en que me volví bulímico”, confesó.

A los 80 años Stallone está a punto de publicar sus memorias (Fuente: Instagram/@officialslystallone)

Stallone se sinceró en una charla con la periodista Lulu Garcia-Navarro, una de las conductoras del podcast The Interview, de The New York Times, en el marco de la promoción de sus memorias, The Steps, libro que saldrá a la venta el 29 de septiembre. El actor habló con crudeza sobre ese período de su carrera: repasó cómo cambió su físico para protagonizar Rocky y convertirse en Rambo y explicó que empezó a pensar que su cuerpo era una herramienta que debía responder a las características de cada papel. “Se volvió muy íntimo, podría decirse. Era mi armadura”, explicó.

Si bien para darle vida al célebre boxeador apostó por una apariencia “muy suave, muy normal”, con Rambo la situación cambió. “Empecé a pensar: ‘Diseñá tu cuerpo como un jaguar, un gato. No grande como Arnold, sino más salvaje y agresivo, y muy flexible y atlético’”.

La transformación, confió la estrella de Hollywood, alcanzó uno de sus extremos durante la preparación de Rocky III, film que se estrenó en 1982. Stallone contó que llegó a tener apenas 2,6% de grasa corporal y que aquella búsqueda dejó de ser simplemente una exigencia profesional. “Entonces se convirtió en una obsesión. Muy mala. Llegó al punto en que me volví bulímico”, reveló. También describió el estado en el que se encontraba durante el rodaje: “No podía retener nada. O no quería retenerlo porque me había obsesionado con mantener ese nivel de estado físico, literalmente una especie de culto obsesivo al cuerpo”.

Sylvester Stallone y Dolph Lundgren en Rocky IV

Cuando la periodista Lulu Garcia-Navarro le preguntó si había utilizado esteroides, Stallone fue contundente: “Dios mío, tenés que hacerlo”. Según explicó, los utilizaba durante períodos determinados: “Seis semanas sí, seis semanas no”. El actor también aseguró que para alcanzar y mantener ese volumen muscular no existen demasiadas alternativas: “Nadie lo hace sin aditivos ni drogas, punto. No me importa lo que digan”. También reconoció las consecuencias de consumirlos: “Tuvo un costo terrible”, afirmó.

Años después, Stallone protagonizó junto a Harvey Keitel, Ray Liotta y Robert De Niro Tierra de policías, la película de 1997 dirigida por James Mangold. Para ese papel tuvo que alejarse de la imagen que había construido durante años. “No fue hasta que hice esa película, cuando tuve que interpretar al tipo más débil de la habitación —parcialmente sordo, con sobrepeso—, que me sentí algo liberado”, contó.

Sylvester Stallone como Rambo Archivo

La etapa de las películas de acción también tuvo un costo físico que, según contó, se acumuló con el paso de los años. En la entrevista, Stallone enumeró las intervenciones a las que debió someterse: “Tuve nueve operaciones de espalda, dos operaciones de hombro, tres fusiones cervicales”. Su descripción de las secuelas fue gráfica: “Todo está sostenido con alambre de enfardar, pero todavía quiero mantenerme en buena forma”.

A los 80 años, su preocupación por el físico sigue presente, aunque asegura que ya no ocupa el mismo lugar que durante sus años de mayor exposición. Cuando le preguntaron si todavía considera que su cuerpo funciona como una armadura, respondió con un tajante “no”. Sin embargo, continúa entrenando y quiere mantenerse en forma.

Sylvester Stallone debió someterse a varias operaciones por su obsesión con el físico Agencias

Al repasar aquella etapa de su carrera, Stallone también reconoció el precio que pagó por llevar su cuerpo al límite. “Si pudiera hacerlo de nuevo, diría: ‘Dejá que otro lleve la bandera y no hagas tus propias escenas de riesgo’”, admitió. Y cerró con una reflexión sobre aquella necesidad de exigirse hasta el límite: “No sé qué había en mí que hacía que quisiera lastimarme todo el tiempo”, se preguntó.