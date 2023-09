escuchar

Muchas de las estrellas de Hollywood guardan para su intimidad las buenas acciones que realizan cuando no están en un set, cuando no se trata de un evento público o cuando no hay alrededor una cámara. Sin embargo, a veces esas acciones son capturadas por algún paparazzi que anda cerca y la imagen comienza a circular por los medios. Así sucedió el pasado fin de semana con Jennifer Garner , a quien se la vio asistir, con una enorme sonrisa y mucha dulzura, a un indigente en silla de ruedas que estaba descalzo. La secuencia, inmortalizada de principio a fin, terminó con el fotógrafo involucrado y el homeless con algo más que un par de zapatillas.

El gesto de la actriz y productora comenzó cuando, a bordo de su auto, vio a un indigente en silla de ruedas en la costa de Santa Mónica y decidió buscar dentro del vehículo una bolsa llena de artículos de primera necesidad para entregársela, relató el portal de noticias TMZ. Cuando se acercó para darle el paquete, Garner se dio cuenta de que el hombre estaba descalzo.

Cuando Garner vio que al indigente estaba descalzo, se bajó de su auto, le puso un par de medias y probó con sus zapatillas, pero le quedaron chicas x17/The Grosby Group

¿Cómo siguió la secuencia? La protagonista de Alias salió del auto, le puso un par de medias y cuando se sacó sus zapatillas, se dio cuenta que eran demasiado chicas. De inmediato giró hasta donde estaba el fotógrafo y, sin dudarlo, le ofreció comprarle su calzado. Lejos de cobrarle, el fotógrafo no solo le regaló sus zapatillas sino que, además, sumó a la donación una manta, pantalones y una camisa limpia.

Esta no es la primera vez que Garner trasciende por un acto solidario. Para su cumpleaños número 50, la ex de Ben Affleck organizó una gran colecta de alimentos en lugar de ofrecer una fiesta tradicional para unos pocos invitados.

Chris Pratt

Chris Pratt durante una jornada del Día de acción de gracias como voluntario de un hogar para personas sin techo en la Iglesia de Santa Mónica Backgrid/The Grosby Group/Lagenc

En 2019, fue Chris Pratt quien mostró su lado más humano para con el prójimo, también en Santa Mónica. El actor de Guardianes de la Galaxia pasó, en aquel entonces, su primer Día de Acción de Gracias como miembro del clan Schwarzenegger-Shriver cuando junto a su hijo Jack y su esposa Katherine colaboró como voluntario repartiendo comidas a las personas sin hogar en la Iglesia local . Pratt se casó con la hija de Arnold Schwarzenegger en junio de 2019, en una boda íntima realizada en Montecito, California.

Kristen Stewart

En 2017, Kristen Stewart fue fotografiada en Santa Mónica a la salida de un refugio para personas sin hogar Backgrid/The Grosby Group/Lagenc

En octubre de 2017, Kristen Stewart fue vista junto a sus amigas en la puerta del refugio para personas sin hogar OPCC en Santa Mónica, luego de haber dejado comida en el lugar. Lejos del glamour de Hollywood, Stuart lucía una camiseta blanca, un pantalón azul, unas zapatillas blancas, una gorra y lentes oscuros. Pese a que quizá buscaba pasar desapercibida, su figura fue reconocida por la prensa.

Kim y Kourtney Kardashian, junto a sus niños

Kim Kardashian y su hija North West en el Downtown de Los Angeles Splash News/The Grosby Group

También en octubre del 2017, dos de las hermanas del famoso clan Kardashian fueron inmortalizadas junto a sus hijos mientras le ofrecían comida a personas sin hogar en Los Ángele s. Para esta ocasión, Kim y Kourtney dejaron el lujo con el que se las suele ver y optaron por un atuendo más casual: pantalón de jogging, musculosa de algodón y zapatillas.

La imagen es del 2017, y se la puede ver a la integrante del clan Kardashian ofreciendo alimentos a los indigentes Splash News/The Grosby Group

Tom Holland

Tom Holland fue visto a principios de este año donando algunas de sus pertenencias a una tienda benéfica local Splash News/The Grosby Group

En marzo de este año, el protagonista de Spiderman se vistió de mortal y salió a ayudar de una forma más mundana al prójimo. Con una gorra dada vuelta en su cabeza, campera de algodón y jeans, los fotógrafos captaron la imagen de Tom Holland donando algunas de sus pertenencias a una tienda benéfica local luego de mudarse con su novia, Zendaya, a una lujosa propiedad.

Holland se desprendió de sus pertenencias luego de instalarse en su nuevo hogar junto a su novia, Zendaya Splash News/The Grosby Group

Brad Pitt

En plena pandemia. Brad Pitt se subió a un camión de alimentos y, como uno más, repartió entre quienes más lo necesitaban GROSBY GROUP

En noviembre del 2020, Brad Pitt tomó el volante de un camión de alimentos y se sumó así, como uno más del montón, a las tareas solidarias de reparto de bienes de primera necesidad en Los Ángeles para personas sin recursos. El famoso actor lleva años colaborando con proyectos comunitarios, como fue el caso de sus destacadas intervenciones en la recuperación de las zonas devastadas en Nueva Orleans por el huracán Katrina.

Durante largas horas, el actor estuvo descargando los productos y colaborando en su distribución. Vestido con jean, remera blanca, camisa escocesa y gorra, la estrella de Había una vez... en Hollywood actuó con total discreción. Incluso, muchos de los presentes ni siquiera se dieron cuenta de que estaban en presencia de uno de los hombres más famosos del planeta.

Brad Pitt no tuvo problemas en manejar, repartir y hasta empujar las pesadas cajas de mercadería GROSBR GROUP

Esta no es la primera vez que Brad Pitt se muestra solidario: ya lo había hecho en situaciones puntuales como cuando el Huracán Katrina destruyó Nueva Orleans GROSBY GROUP

