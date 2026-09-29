El día que Robbie Williams vino a la Argentina para cantar en el programa de Tinelli, conoció a Amalia Granata y se abrazó con la mamá de Tini

El regreso de Robbie Williams a la Argentina después de 20 años, en medio de su gira Britpop Tour, por la que se presentará el 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena, reavivó el recuerdo de una de las perlitas de la televisión argentina: el día que cantó en VideoMatch, conoció a Amalia Granata —con quien tuvo un affaire— y hasta se abrazó con Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel.

El día que Robbie Williams visitó el país por primera vez

Aquel paso del artista británico por el ciclo que conducía Marcelo Tinelli arrasó. En 15 minutos y con solo tres canciones, Williams no solo revolucionó al público, sino que también dejó obnubilado al propio conductor. Aunque el programa, que en aquel entonces se emitía en la pantalla de Telefe, mantenía su estructura clásica, el clima en el estudio era otro.

A las 23, el cantante pisó el canal. Tinelli quiso salir a recibirlo a la entrada, pero chocó de frente con la primera muestra de locura: la custodia y la gente no solo le impidieron saludarlo como quería, sino que ni la cámara pudo conseguir una toma limpia. “Lo que es tener banca en este canal”, lanzó el presentador entre risas.

Robbie Williams en la noche que pisó el estudio de Videomatch (Foto: Captura YouTube)

“Feel”, “Radio” y “Angels” fueron los clásicos que el músico, que por aquel entonces tenía 30 años, cantó. Además, jugó al fútbol con Marcelo Tinelli y bailó junto al clásico personaje del programa, el Oso Arturo.

Como si fuera poco, el archivo de aquella noche permite ver con claridad cuando el artista se acerca a las gradas y protagoniza un cálido abrazo con Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. Por entonces, la conexión era directa, ya que su marido, Alejandro Stoessel, era director del ciclo.

Mariana Muzlera junto a Robbie Williams (Foto: Captura YouTube)

Pero la noche no terminó ahí para el intérprete. Luego de su paso por el show nocturno, se dirigió hacia el hotel donde se hospedaba. Allí, se cruzó con una Amalia Granata de 23 años. “Se me acercó el pibe a mi mesa, y nos pusimos a bailar y charlar. Y se dio así espontáneamente”, recordó en 2022 en el ciclo +Entrevistas (LN+) sobre la noche de romance que mantuvieron.

Y amplió: “Estuvo buenísimo. Era una pendeja de 23 años, con Robbie Williams, que tenía 30 años, creo, y era un bombonazo. ¿Qué cosa mejor te puede pasar a los 23?”.

Amalia Granata participó del ciclo +Entrevistas en LN+ Captura

Años más tarde, Granata reveló que la historia no terminó ahí y que tuvo un segundo encuentro con el músico en Estados Unidos. Según relató, seguían en contacto por e-mail y la oportunidad se dio cuando viajó a Las Vegas para el casamiento de una amiga, momento en el que un periodista chileno la alentó a ir a verlo.

Acompañada por su amiga, se trasladó hasta una zona exclusiva de Beverly Hills donde el británico tenía su residencia. “En la puerta había un señor americano grandote afrodescendiente”, recordó. Tras presentarse y pedir hablar con el artista, la respuesta del custodio fue tajante: “Moment, please”.

Tras una breve llamada, el guardia le indicó que podía pasar. “Fui con mi mejor amiga, que no tenía ni idea de quién era, porque en Estados Unidos él no es conocido”, completó.