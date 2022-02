Robertino Tarantini habló de la salud de su mamá, Pata Villanueva, y reveló: “Con mi papá no tengo buena relación”

A pesar de estar ligado a la industria del entretenimiento, y de haber coqueteado incluso con la conducción televisiva, Robertino Tarantini siempre mantuvo un bajo perfil en los medios. Hace poco volvió a brindar entrevistas y los hizo luego del largo silencio que mantuvo desde que su madre, Pata Villanueva, sufrió el año pasado una trágica caída en Punta del Este que la dejó en coma durante un largo tiempo.

Este mediodía, el músico y empresario de la noche pasó por el living de Flor de equipo, por Telefe, y no sólo habló sobre el estado actual de salud de la exvedette, sino que también hizo referencia a su padre, Alberto “Conejo” Tarantini, con quien confesó no tener buen vínculo y explicó los motivos.

“El 14 de febrero se cumplió un año del accidente. Ahora está en una clínica de rehabilitación, empezando a pararse y hacer un poco de gimnasia porque estuvo cinco meses en cama (…) Tiene paralizado un brazo y una pierna. Tiene un problema de disfonía pero habla y contesta perfecto. Su condición cognitiva está perfecta. Mi mamá es un toro”, comentó el hijo varón de Villanueva y Tarantini al tiempo que advirtió que le fueron contando todo de a poco: “Ella no llego a enterarse lo grave que estaba. Sabe que se pegó un palo, que tiene que hacer kinesiología, es una santa. Está bien de ánimo”.

Robertino Tarantini y su relación con Pata Villanueva: "Somos básicamente la misma persona. Tenemos un cordón muy unido" instagram.com/robertinot

Tras recordar cómo se produjo la caída que la dejó internada por cinco meses, el músico habló de su estrecha relación con su madre. “Somos básicamente la misma persona. Tenemos un cordón muy unido, somos amigos. Nos queremos mucho” , confesó y destacó una singular enseñanza: “Yo con esto llegué a una conclusión: no te podés meter en el destino de nadie, y tampoco podés llorar por cosas que no están pasando. Mientras haya esperanzas, las cosas suceden”.

“Nosotros nos tuvimos que acostumbrar a muchas vidas de mamá. Que un día se casaba y se iba a México 20 años. Con el último marido se conocieron y se casaron al otro día, estuvieron 15 años. Así que esta es una nueva vida”, agregó quien remarcó que a pesar de todo Villanueva siempre estuvo presente en su crianza. “Papá estuvo un poco menos presente por el tema del fútbol, estaba más ausente por los viajes”, recordó dando pie a la conductora del ciclo a indagar un poco más por la relación actual entre su madre y el exfutbolista.

“Ahora papá no tiene buena relación con ella, yo tampoco tengo buena relación con papá” , sorprendió el invitado mientras desmentía que el deportista los haya ayudado cuando ocurrió el trágico accidente. “Yo le pedí si podía hacer algo y lo hizo pero no fue determinante. Tocamos puntas por todos lados. Cuando llegamos a Punta del Este me pegó mal porque yo hubiese ido remando. Por suerte conseguimos los permisos, un avión privado, entonces agradezco todos los días esa posibilidad”, expresó conmovido.

Respecto a los motivos por los que sus padres no hay podido limar asperezas después de tantos años, explicó: “Hay como un rencor entre ellos. Yo creo que exagera mucho papá y tiene cosas en la cabeza que no son correctas. Mamá no es una mala mina como él piensa y como piensa la [actual] mujer de papá. A mí me criaron para defender a las mujeres, el me crio así. Así que cuando se mete ahí, conmigo ya sabe”.

Vintage. Alberto “Conejo” Tarantini y Pata Villanueva, embarazada de Robertino

En cuanto a cómo recuerda su infancia, Tarantini destacó que su casa siempre estaba llena de música. “En casa siempre había muchos artistas, estaban todos. Yo llegaba del colegio, dejaba la mochila para hacerme la leche y estaba Charly durmiendo. Yo creo que me hice músico en esa época”, señaló con una sonrisa nostálgica. Es que por aquel entonces, David Lebón era pareja de su madre y fue quién lo adentró en el mundo de las melodías. “No lo vi mas, me lo crucé en los premios Gardel y nos dimos un lindo abrazo. David era el único que me dejaba entrar a tocarle todo. Una vez era mi cumpleaños y se olvidó. Entonces vino y me regaló una guitarra que tenia de B. B. King y me dijo: ‘Feliz cumpleaños’. Mi reacción instantánea fue: ‘Mirá, no la puedo aceptar’ y él me respondió: ‘Bueno’”, recordó entre risas.

Por último, el empresario volvió a hablar del accidente de su madre y destacó qué fue lo que más lo sorprendió: “Yo tenía idea de lo que era querida pero cuando pasó esto, [esa idea] se multiplicó por un millón. Gente rezándole al Dios que sea, creo que la fuerza de la gente tira algo. Yo no creo en la religión pero si en las energías. Me sorprendió recibir mensajes de gente que no sabía que se seguía hablando, gente que la conoció en Francia y hasta gente que no la conoce”, indicó emocionado.

“¿Hubo alguien que te decepcionó?”, preguntó Analía Franchín intentando hurgar un poco más en la intimidad familiar del joven. “No, no me decepcionó nadie, me llamaron todos los que me tenían que llamar, todos los que esperé que me llamen. A mí todo esto me cambió. Creo que me volví hombre”, remató totalmente quebrado.