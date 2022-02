La tristeza de Susana Giménez por la muerte de su mejor amigo, Pet Figueroa

Hace unos días, Susana Giménez regresó a Buenos Aires para poder acompañar a uno de sus mejores amigos, Jorge “Pet” Figueroa, quien estaba internado y luchando por su vida. Hoy por la tarde, a través de sus redes sociales, la diva expresó la profunda tristeza que siente por la muerte de quien era su hermano de la vida.

“ Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida, Pet Figueroa ”, escribió en su cuenta de Instagram, en donde compartió una galería de imágenes de los dos disfrutando de distintos momentos juntos a lo largo de los años. “ No tenés idea de cómo te voy a extrañar. Eras una parte muy importante de mi vida, de mi felicidad . Siempre atento a contestar todas mis dudas con ese humor tan particular tuyo… Jamás te voy a olvidar”, agregó con tristeza.

El posteo se colmó rápidamente de saludos y palabras de aliento para Susana. “Mi amada: yo sé lo importante que era Pet en tu corazón. Te acompaño en este momento”, le escribió su hermano Patricio. Negui Galotti y Griselda Siciliani también le dejaron sus comentarios en señal de apoyo tras la muerte del exproductor de “Hola Susana”.

Figueroa, quien también era muy amigo de Mirtha Legrand, se tuvo que someter a una complicada operación a comienzos de este mes. Por esa razón, Giménez decidió dejar su casa en Uruguay el 11 de febrero y regresar a la Argentina para acompañarlo en la clínica CEMIC.

Hoy se fue Pet Figueroa, amigo del alma, de toda una vida, inolvidable ser.

Mi ánimo no me permite extenderme, estoy desolada.

Adiós mi querido Pet, jamás olvidaré tu buen humor y don de gente. Te voy a extrañar. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) February 20, 2022

Mirtha Legrand también recurrió este domingo a las redes para despedirlo. “Hoy se fue Pet Figueroa, amigo del alma, de toda una vida, inolvidable ser. Mi ánimo no me permite extenderme, estoy desolada. Adiós mi querido Pet, jamás olvidaré tu buen humor y don de gente. Te voy a extrañar”, escribió la conductora.

La diva venía de celebrar su cumpleaños número 78 en Colombia, a donde viajó junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse y una pareja de amigos. “Pidiendo deseos y tirando los globos de mi torta de cumpleaños desde la terraza de mi cuarto en Guatapé, Colombia”, fueron las palabras que eligió la actriz al publicar una grabación de los festejos del 29 de enero.

“Llegamos de comer y esta es mi terraza. Hace 13 grados, mucho frío. Yo no sabía, pensé que venía al trópico y no me traje nada. Esto está prendido, el jacuzzi con agua caliente. Tengo un fuego también prendido por si me quiero tirar ahí -un living al aire libre- a hablar, a tomar un vino o lo que sea”, se la escuchó relatar en otro clip que compartió en sus stories mientras mostraba el exterior de la carpa en la que se alojó.

En su día, Giménez agradeció a sus casi tres millones de seguidores por desearle buenos deseos. “Desde este lugar mágico, agradezco los mensajes y los saludos amorosos que mandaron por mi cumpleaños y no pude contestar. ¡Fue un día completo de festejos, ya les voy a ir contando!”, escribió la conductora junto a otra filmación que posteó al día siguiente de la celebración.