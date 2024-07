Rod Stewart: el poco saludable hábito que no abandona a sus 79 años, pese a saber que sus “días están contados”

Escuchar

El próximo enero, Rod Stewart cambiará de década. La leyenda del rock cumplirá 80 años y lo celebrará con una fiesta sorpresa que su mujer, Penny Lancaster, sus hijos y sus nietos le están organizando. “Todos están involucrados. Ellos lo saben, pero yo no”, le confesó el músico a The Sun mientras reconoce que su fanatismo por “las fiestas” aún sigue intacto. Si bien asegura que se encuentra muy bien de salud, el músico confesó que es consciente de que sus días “están contados” y reveló qué hábito sigue llevando a cabo, a pesar de su edad, para disfrutar el tiempo que le queda.

“ Soy consciente de que mis días están contados, pero no tengo miedo . Todos tenemos que morir en algún momento, así que estamos todos en la misma situación”, dijo en una entrevista que le brindó al medio británico mientras se prepara para salir de gira por el mundo. Lejos de bajar su ritmo de vida, el intérprete de “Maggie May” confesó: “Voy a disfrutar estos últimos años tanto como pueda... Digo unos pocos, probablemente otros 15. Puedo hacerlo fácilmente, amigo, fácilmente”.

Su forma de disfrutar del tiempo que le queda tiene que ver con un hábito que, a pesar de su edad, aún sigue manteniendo intacto: beber después de cada show. “No es como era en los años 70 y 80, no puedo quedarme despierto toda la noche, emborracharme y volverme loco y aún así tener voz para cantar. Hoy en día tengo que proteger mi voz antes y después de cada espectáculo. Cuanto más mayor te haces, más tienes que hacerlo. El agua tiene mucho que ver con eso. Pero, ¿no creerás que sólo tengo agua en mi camarín?”, se sinceró ante el periodista de The Sun con una risa pícara.

El músico aseguró que después de cada show bebe Martinis con toda su banda DIEGO SPIVACOW / AFV

Según reveló, Stewart (quien tiene su propia marca de whisky llamada Wolfie’s) es fanático de los martinis. “Antes del show tomo un Bacardi rápido, tratando de convencerme de que es bueno para mi voz. Después de un espectáculo, todos nos metemos de lleno en los martinis. La mayoría de las bandas se van a casa y se van a dormir, pero nosotros no. Hacemos una gran fiesta… Estás hablando con Rod Stewart, amigo”, bromeó el cantante de “Do Ya Think I’m Sexy” mientras dio detalles de lo que pasa post show. “Nos volvemos locos después de cada espectáculo. Somos 13, seis mujeres músicas realmente geniales, y les hago beber. Nos encanta”, se sinceró.

A pesar de sus “permitidos”, el músico británico asegura ser muy consciente de los cuidados que necesita después de haber padecido cáncer de próstata y de tiroides. “Ahora soy más consciente de mi salud que antes. Deberías serlo cuando empieces a tener cierta edad. Es muy importante”, reconoció quien se define algo “hipocondríaco” aunque no toma pastillas. “No tomo nada de nada. Hay que recordar que he estado haciendo esto toda mi vida, no sufro después de un espectáculo. A veces tomo un antiinflamatorio si me duele la rodilla, pero muy raramente. No necesito pastillas ”, reveló quien entrena tres o cuatro veces por semana con su entrenador de hace 31 años.

“Actualmente estoy construyendo una pista de atletismo en mi casa en Essex y voy a intentar batir el récord mundial para una persona de 79 años, que creo que es de unos 17 segundos. Estoy muy cabreado, ¿no? Me gusta mucho mantenerme en forma. A veces no quieres hacerlo, pero tienes que hacerlo”, advirtió el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll que en febrero pasado decidió bajarle algunos decibeles a su estilo musical y lanzó un álbum de swing titulado Swing Fever junto a Jools Holland. “Todavía no he decidido qué es lo próximo”, dijo más allá de su gira programada a nivel mundial.

Celebrar la vida

Si bien aún faltan seis meses para su cumpleaños número 80, Sir Rod Stewart ya está pensando en cómo celebrará su nueva década. En realidad, su mujer Penny Lancaster, es la que está organizando junto a los hijos y nietos del músico el gran festejo que promete ser inolvidable. “He dejado mi cumpleaños en manos de mi querida esposa Penny, pero ella tiene grandes planes en marcha de los que no me permite hablar. Ni siquiera sé qué son. Básicamente, se lo he dejado a ella. Todos mis hijos están involucrados, todos mis hijos y mis nietos están involucrados. Ellos lo saben, pero yo no”, bromeó este padre de ocho, dando cuenta de que será una gran sorpresa para él.

Sir Rod Stewart y Penny Lancaster están casados desde 2007 Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Sin dudas, a lo largo de estos años, Penny se ha convertido en un gran pilar para el rockero. “Soy un viejo romántico. Disfrutamos de las cenas a la luz de las velas y todavía estamos muy enamorados el uno del otro”, confesó Stewart, que se casó con Lancaster en 2007, en Italia. Respecto a las claves para mantener vivo el amor, reveló: “Mis mejores consejos para mantener vivo el romance son ser honestos el uno con el otro y hablar las cosas. Eso, y no discutir justo antes de irse a la cama después de beber mucho vino. Penny es increíble. Una gran, gran mujer”.

“Me lo he pasado bien y he tenido una buena vida y he disfrutado, así que no pido nada más. Probablemente buena salud y buena salud para mis hijos y felicidad... Y que al Celtic le vaya bien”, concluyó este fan del fútbol agradecido.

