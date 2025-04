Hugh Jackman, Deborra-Lee Furnes y la millonaria razón por la que aún no consiguen resolver su divorcio

A pesar de que ya llevan dos años separados, el divorcio de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness no avanza. Según se supo en los últimos días, la pareja no logra llegar a un acuerdo sobre la fortuna de 250 millones de dólares que tienen en común.

“ Hugh y Deborra-Lee aún no han solicitado formalmente el divorcio porque están peleando para llegar a un acuerdo sobre cómo dividir sus activos ”, le dijo una persona cercana a la expareja al medio británico The Daily Mail. “Deborra-Lee se siente con derecho a más dinero del que Hugh está dispuesto a ofrecer”.

Esta persona también aseguró que “habiendo una gran cantidad de dinero en juego, Deborra-Lee está decidida a conseguir lo que cree que se merece de la separación”. “Está usando en a su favor el hecho de que Hugh sigue casado y a pesar de eso está saliendo con otra mujer”, sumó.

Otra fuente le había confirmado previamente al mismo medio que los ex no firmaron un acuerdo prenupcial, lo que complica aún más las cosas. “Cuando se casaron, pensaron que sería para siempre”, dijo este informante. “¿Y quién no? En aquel momento, ninguno de los dos esperaba que la carrera de Hugh fuera a ser tan enorme como lo ha sido. Como no hubo acuerdo prenupcial, y él hizo una gran fortuna durante su matrimonio, este divorcio no va a ser fácil. Puede que incluso se complique, porque hay mucho en juego ”, culminó.

Familia unida: Deborra y Hugh junto a sus dos hijos, Ava y Oscar, en 2011 The Grosby Group

Furness y Jackman anunciaron su separación en septiembre de 2023, luego de casi tres décadas de matrimonio. Tras conocerse en 1995 en el set de la serie australiana Corelli, los protagonistas se enamoraron rápidamente: ella ya era una actriz consagrada, mientras que Jackman era un novato recién salido de la escuela de arte dramático.

“Deb era una gran estrella... Me pasaron a buscar y Deb estaba en el asiento delantero del auto, nunca lo voy a olvidar”, dijo el actor a la revista People en 2017, al relatar su primer encuentro. Jackman tenía 27 años y Furness, 40. “Ella se sacó el cinturón de seguridad, se dio la vuelta, extendió la mano, se quitó los anteojos de sol y dijo: ‘Hola, soy Deborra-lee Furness, encantada de conocerte’. Recuerdo que pensé: ‘Me gusta esta chica’”, continuó. Comenzaron a salir y cuatro meses después él le pidió matrimonio. Los actores son padres de Oscar Maximilian, de 24 años, y de Ava Eliot, de 19, a quienes adoptaron durante sus 27 años de matrimonio.

Hugh Jackman con Sutton Foster, su nuevo amor Getty Images

Hoy, mientras ella se dedica a sí misma, él comenzó una relación con la actriz Sutton Foster, a quien conoció en marzo de 2020 cuando comenzaron a trabajar en la reposición en Broadway del musical de 1957 de Jerry Zaks, The Music Man. Muchos aseguran que el romance nació en ese momento, y que Jackman le fue infiel a su esposa .

“Mucha gente de Broadway lo sabía y lo mantuvimos en secreto porque ambos son personas muy agradables y estupendas. Todos respetaban su privacidad. Pero hubo una aventura y coincidieron. Ahora son muy felices“, le dijo a Us Weekly una fuente cercana a Foster tan solo unas semanas atrás. “Hugh tiene la imagen de ser el tipo más agradable de Hollywood, así que no sabe qué hacer con esto”, agregó esta persona.

Con respecto al momento exacto en el que Furness se enteró de la aventura de su exmarido, hay ciertas controversias. Mientras Daily Mail asegura que “tenía sospechas cuando Hugh comenzó a trabajar con Sutton”, Us Weekly asegura lo contrario. “ Deborra-Lee quedó conmocionada cuando se enteró del asunto por un programa de chimentos. Era el secreto peor guardado de Broadway, pero ella fue la última en enterarse ”, aseguró aquel medio.

LA NACION

Temas Hugh Jackman