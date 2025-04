Dua Lipa vuelve a la Argentina: se presentará en noviembre en River

Ya es oficial: Dua Lipa vuelve a la Argentina. La cantante, compositora, modelo y actriz británica llegará al país en noviembre de este año en el marco de la gira mundial "Radical Optimism" para presentar su tercer disco de estudio y deleitar a sus fans con sus grandes éxitos. Además de dar a conocer su nuevo material, teñido por un giro hacia el pop más psicodélico, no faltará su gusto por la cultura dance y el techno.

La artista presentará su show, producido por DF Entertainment y Live Nation, en el estadio River Plate el 7 de noviembre. La etapa latinoamericana del tour incluirá Chile, Brasil, Perú, Colombia y México.

Sucesor de Future Nostalgia (2020), disco con el que logró alcanzar el éxito mundial, el album Radical Optimism marca un giro en el sonido de Dua Lipa. Con la colaboración de Kevin Parker de Tame Impala en la producción, la artista se sumerge en nuevos sonidos que suman a su ya conocida impronta dance.

Las entradas para esta esperada cita podrán adquirirse a partir del 8 de abril a las 10:00 horas, en una preventa exclusiva para todos los clientes Visa Santander que tendrá una duración de 48 horas. La venta general con todos los medios de pago comenzará el 10 de abril a las 10:00 horas, y en todas las instancias los tickets podrán adquirirse únicamente a través de All Access.

Un antecedente auspicioso

La primera vez que Dua Lipa pisó suelo argentino fue en 2017 como telonera de Coldplay, luego volvió con su propia gira en septiembre de 2022. En ese momento, la artista londinense de raíces albanas realizó dos shows en el Campo Argentino de Polo en el marco de su “Future Nostalgia Tour”.

Apenas llegó al país, Lipa fue recibida por un grupo de fans que le dio una calurosa bienvenida. Apenas bajó del avión, se encontró con una gigantesca multitud que se replicó en las puertas del Four Seasons, hotel que eligió para hospedarse durante su breve visita. También aprovechó el tiempo libre y conoció algunos de los lugares más turísticos de la ciudad.

Lectora voraz -suele compartir recomendaciones y lecturas en su cuenta de Instagram-, compró libros en El Ateneo Grand Splendid, recorrió las históricas calles del barrio de Recoleta, entró a conocer el Cementerio en donde descansan personajes históricos como Eva Perón, Raúl Alfonsín y Bartolomé Mitre, fue a Palermo y culminó el paseo en un reconocido restaurante.

Dua Lipa, en la Argentina

Mientras la ganadora de varios Grammy recorría la ciudad, sus fans ya se acumulaban en el campo delantero del Campo Argentino de Polo, donde esa misma noche la artista transformó la cancha en una verdadera discoteca.

El show aquel entonces se dividió en cuatro bloques (tres actos y el de cierre, con los bises) separados por interludios visuales. Cada uno de esos bloques estuvo compuesto por las canciones de Future Nostalgia y por algún viejo hit, de cuando su carrera todavía no tenía discos publicados. También le regaló al público colaboraciones estratégicas en las que compartió micrófono con gente de la talla de Elton John.

Enfundada en un mono ajustado verde esmeralda, en aquel momento Lipa cantó “Physical”, “New Rules”, “Love Again”, “Cool”, “Pretty Please”, “Break My Heart” y “Be The One”. Luego, con cada cambio de vestuario y algunas frases en castellano para el público, Lipa sumó más de su obra a los oídos de sus fans: “We’re Good”, “Good in Bed”, “Fever” y “Boys will be boys”, también fueron parte del repertorio.

Amor por los argentinos

Luego de sus recitales en Argentina, Billie Eilish y Dua Lipa hablaron del público argentino. El ida y vuelta entre las cantantes sucedió en el podcast Dua Lipa: At Your Service, en agosto del 2023. Eilish y Lipa hablaron de música y de sus carreras y cuando Dua le preguntó a Billie por lo que vivió en sus shows en Latinoamérica, la cantante de 21 años recordó con mucha emoción el multitudinario concierto que dio en el marco del Lollapalooza en marzo de ese año frente a 100.000 personas, donde se consagró como la headliner más joven de la historia del festival en la Argentina.

Eilish declaró su gran fanatismo por el público argentino. “Fue una maldita locura”, dijo sobre su experiencia en el país, y enseguida profundizó: “Quiero decir, vos los conocés. Es una experiencia salvaje. Estuvimos en Sudamérica durante tres semanas”, mencionó recordando la acogida que recibió del público local. “Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida. Fue una maldita locura”, insistió.

Lipa enseguida estuvo de acuerdo con Eilish: “Sí, estuve ahí. No hay nada como eso. La energía es absolutamente increíble. Es uno de mis lugares favoritos para ir y tocar”, coincidió. Durante su estadía en Buenos Aires, la cantante y modelo británica también expresó su adoración por la ciudad.

