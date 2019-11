Rubén Orlando fue brutalmente golpeado

Rubén Orlando debió ser atendido en el Hospital Penna tras recibir una violenta agresión en la calle

6 de noviembre de 2019 • 16:32

Rubén Orlando recibió una fuerte golpiza y terminó en el Hospital Penna, donde le están haciendo estudios para evaluar su estado de salud. En comunicación telefónica con Pamela a la tarde, por América, el estilista dio detalles sobre lo sucedido. "Fue algo raro porque ni cuando me robaron me golpearon así. Y lo más extraño es que después de patearme en la cara, me dijo: a vos te estaba buscando. Y se fue. No me robaron nada. Me hicieron placas en el hospital y me van a dar calmantes", contó.

Conmocionado, Orlando continuó. "Me dieron una paliza, me pegaron de atrás, caí de frente, con la mano izquierda, y ahí me dieron una patada en la cara. Muy fuerte. Mal. Lo alcancé a ver: era morocho, no muy alto, joven. Evidentemente tenía mucha fuerza. Me quedó dando vueltas lo que me dijo. Enseguida busqué policías y tardé diez minutos en encontrarlos. Y estaban seis o siete juntos, lo que significa que no estaban en el lugar que tenían que estar. Yo estaba en el paseo de compras de la estación de Constitución, donde tengo una peluquería y estoy inaugurando una escuela".

El estilista, que debió soportar la quiebra de su firma, cerró todos sus locales y a fines de los 90 emigró a Brasil, dijo que todavía no había hecho la denuncia policial. "Primero me llevaron al hospital. No sé si ir a hacer la denuncia porque me van a tener dos o tres horas y no sirve para nada, lamentablemente. Lo cuento para que a la gente le sirva. O a la policía. Bueno, no sé. Seguramente la voy a hacer ni bien se me pase el dolor. Por suerte no hay fracturas. Pero tengo que estar un par de horas más en el hospital", agregó.