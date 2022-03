Sandra Bullock se retira por tiempo indefinido de la actuación

Sandra Bullock se retira momentáneamente de la actuación, y la noticia sorprendió por completo al mundo del espectáculo. Mientras promocionaba su última película, The Lost City, la actriz reveló que tomó la decisión de no trabajar durante un tiempo indeterminado, y explicó los motivos detrás de esto.

“Ahora mismo, y no sé por cuanto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz”, le contó Bullock a Entertainment Tonight. “ Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia ”, dijo sobre la razón por la que no volverá, en el corto plazo, a un set de grabación.

”No sabemos cuan largo o cuan corto será ese periodo, pero allí es a donde me van a encontrar por un tiempo”, añadió feliz de poder quedarse en casa con sus hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015 respectivamente.

De ahora en adelante, la actriz pasará de interpretar personajes a realizar otro tipo de tareas. “Atender todas sus necesidades”, dijo cuando le consultaron que realizará día a día. “Atender su calendario social”, se explayó.

En el marco del difícil momento que atraviesa Estados Unidos por la pandemia de Covid-19, Sandra Bullock y su hija Laila participaron del homenaje a una enfermera en un especial solidario Captura de pantalla

Bullock reveló también que sus hijos están felices porque en estos días irán, por primera vez, a un estreno de cine cuando concurran junto a ella a la premiere de The Lost City. “Lo harán por la puerta de atrás. Aunque Laila realmente quiere estar en la alfombra roja. Yo decía: ‘No va a pasar eso’, pero finalmente podrán verla y todos podrán invitar a un amigo”, contó.

“Será la primera vez que salgan de esta especie de nube oscura de la pandemia y puedan sentir algún tipo de sensación de normalidad”, añadió y confesó que durante estos dos años de convivencia con el coronavirus estuvo muy paranoica. “Todos los padres me conocen como la loca de la pandemia. Saben que sus hijos volverán sin Covid cuando vienen a nuestra casa”.

Sandra en Disney con sus hijos, Louis y Laila, en una de las pocas veces que se dejó fotografiar con ellos en público GROSBY GROUP - LA NACION

Hace un tiempo, durante una charla con la revista People, la actriz había hablado sobre la relación que mantiene con sus herederos. “Solo soy la madre”, aseguró en ese entonces. “Cuando no estoy, me echan de menos, cuando estoy, soy molesta, y así es exactamente como debe ser”.

Al preguntarle si sus hijos piensan que es alguien especial y con onda, la estrella de Speed respondió inmediatamente: “No, en absoluto. A menos que traiga a casa algún tipo de regalo. Anoche llegué a casa con donuts y me sentí increíblemente genial en ese momento”.

“Me encanta quiénes son”, continuó con orgullo. “Soy una de las personas afortunadas que puede estar cerca de sus hijos todo el tiempo y ver como crecen y en quiénes se convierten. No podría estar más orgullosa de como lo están haciendo”.

Sandra se convirtió en madre en 2010, cuando en medio de su separación con Jesse James, su esposo por aquel entonces, le concedieron la adopción del pequeño Louis, quien nació en Nueva Orleans. En 2015 decidió agrandar la familia y adoptó a Laila, que tenía tres años cuando llegó a su vida. Los niños lograron cumplir un sueño muy anhelado de la actriz, quien siempre quiso ser mamá.