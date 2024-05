Sarah Jessica Parker contó cuál es el producto que no puede faltar en su rutina de limpieza facial y sorprendió a todos

Escuchar

Si de algo hay certezas es que muchos fanáticos de Sex and the City soñaron alguna vez con tener el guardarropa de Carrie Bradshaw, o tan solo uno de esos glamurosos vestidos con un par de zapatos de diseñador. Y la realidad es que la actriz que interpretó a este personaje, la mismísima Sarah Jessica Parker, también se convirtió en todo un ícono de la moda, por lo que sus desfiles por la alfombra roja nunca pasan inadvertidos. Los fanáticos siempre toman nota de las cosas que usa para cuidarse la piel y verse espléndida a los 59 años. Y justamente, en las últimas horas, la artista dio detalles de su rutina de skincare y desconcertó a más de uno al contar cuál es el producto que no puede faltarle.

Sarah Jessica Parker se convirtió en una de las actrices más destacadas de Hollywood, especialmente gracias al papel que interpreta desde hace más de 25 años. Pero, al mismo tiempo, ese gran estilo que adoptó en la pantalla también se trasladó a la vida real. Sus outfits en premieres, premiaciones y eventos nunca pasan inadvertido. El más reciente fue el espectacular vestido de Richard Quinn que lució en la Met Gala 2024, que incluyó un distintivo tocado y brillantes accesorios.

Sarah Jessica Parker brilló en la Met Gala 2024 (Foto: Instagram @sarahjessicaparker)

Sus fanáticos no solo están al tanto de sus outfits, sino de sus rutinas para mantener la piel espléndida a los 59 años. Justamente esta semana, Sarah Jessica Parker estuvo en el pódcast, Glad We Had This Chat, conducido por Caroline Hirons, y allí conversó en profundidad sobre los productos de maquillaje que usa y cómo es su rutina para el cuidado de la piel. Pero hubo un producto en particular que utiliza que sorprendió a más de uno. ¿Cuál es? Jabón común.

En la entrevista reveló que finaliza su rutina nocturna de limpieza facial con agua y jabón. “Honestamente, uso cualquier jabón, no me importa”, aseguró la protagonista de Abracadabra, y al mismo tiempo advirtió que su marido, el actor Matthew Broderick, también usa este mismo producto para limpiarse la cara. “Su piel es hermosa, él por supuesto no usa maquillaje en el escenario”, advirtió Parker.

Asimismo, contó que, aunque usa limpiadores gratis que suelen enviarle, el jabón es algo que no puede faltar en su rutina de limpieza facial. Incluso, recordó una situación que vivió mientras hacía la temporada de Plaza Suite, obra de Neil Simon que protagonizó con su marido entre enero y abril de este año, en Londres. En la entrevista, comentó que mientras estaba en el teatro Savoy se quedó sin jabón para lavarse la cara y ahí solo tenían jabón antibacterial para manos. ¿Qué hizo? Salió del teatro y fue ella misma a comprar uno a la farmacia. Esto dio cuenta de lo fundamental que es el producto para su rutina.

Durante una entrevista con Caroline Hirons, Sarah Jessica Parker dio detalles de su rutina de cuidado de la piel (Foto: Instagram @sarahjessicaparker)

Si bien algunos ya sabían que la protagonista de And Just Like That finaliza su rutina de limpieza facial con agua y un jabón tradicional, para otros fue toda una sorpresa. Incluso, entre otros secretos de belleza que supo revelar en el pasado, en una entrevista con Marie Claire contó cómo hacía para mantener sus rulos naturales. “Me ducho a la noche y me voy a dormir con el pelo mojado”, contó, aunque admitió su suerte de tener estilistas profesionales que logran que el cabello siempre se le vea mucho mejor.

