And Just Like That... vuelve en junio y lanzó su primer adelanto: mucho “sexo de duelo” y el regreso de un personaje polémico

Las vivencias de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) , Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) sumarán un nuevo capítulo a partir de junio, mes en el que HBO Max incorporará a su plataforma la segunda temporada de la exitosa comedia And Just Like That... , el reboot de Sex and the City, cuya primera entrega se dio a conocer en diciembre de 2021.

Si bien deberá aguardarse la fecha concreta del esperado estreno, la ansiedad podrá mitigarse con el primer adelanto oficial que estrenó este miércoles la plataforma de streaming. En éste podemos ver cómo Carrie asegura estar teniendo “mucho sexo de duelo”, en relación al fallecimiento de su esposo, John James Preston, popularmente conocido como “Mr. Big” .

De esta forma, la producción de Michael Patrick King vuelve a sus orígenes al registrar los pormenores de los encuentros casuales en la ciudad de Nueva York bajo la experiencia de su protagonista. Por otro lado, Miranda sigue apostando por su relación con Che (Sara Ramírez), un personaje que causó cierta polémica en la primera temporada por cómo fue abordado desde el guion. En cuanto a Charlotte, deberá sortear conflictos familiares y no perder la paciencia en el camino.

Sobre el final del trailer, Carrie asegura que “hay cosas que es mejor dejar en el pasado”, pero hace una salvedad: “Bueno, quizá no todas”. Segundos después, aparece en la puerta de su icónico departamento su expareja, Aidan (Jonh Corbett), y el impacto de esta resonante vuelta seguramente sea uno de los tópicos más atractivos de esta segunda temporada.

Sarah Jessica Parker y Kristin Davis en And Just Like That Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Además, estarán de regreso los personajes interpretados por Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt), y Alexa Swinton (Rose Goldenblatt).

El fogoso reencuentro de Carrie con Aidan

And Just Like That... Aidan y Carrie están de vuelta Craig Blankenhorn - HBO Max

En febrero de este año, trascendieron las primeras imágenes que mostraban que la llama del amor seguía encendida entre Carrie Bradshaw y Aidan Shaw, una de las parejas más importantes de la escritora. En las fotos veíamos a los personajes besándose en medio de una calle de la ciudad de Nueva York. “Esto no es un simulacro”, escribió Parker junto a la publicación subida a su cuenta Instagram con la que desató furor entre los fanáticos de Sex and the City que siempre le tuvieron mucho cariño a Aidan. El posteo también incluía una foto de Carrie sosteniendo la cara a su ex, mientras él le susurra algo al oído.

Los productores de la serie también compartieron la publicación y recibieron comentarios de famosos actores y de la cuenta oficial de HBO Max, que confirmó el regreso de Corbett al cast: “Esto no es un simulacro, sino un sueño hecho realidad”. El rodaje de la segunda temporada de la serie comenzó en octubre de 2022, y en ese momento se reveló que Aidan tendría un “arco sustancial de varios episodios”, luego de que la primera temporada de la serie concluyera con Carrie besando a su productor de podcasts, Franklyn (Iván Hernández).

Che, el amor de Miranda que desató polémica

Sara Ramirez y Cynthia Nixon en And Just Like That Hbo

Cuando Cynthia Nixon, quien habló abiertamente de su bisexualidad, aceptó el proyecto del relanzamiento de Sex and the City, lo hizo tras expresar su deseo de que la ficción visibilizara a la comunidad LGBTQI+. Su toma de posición se trasladó al personaje de Miranda, quien en la primera temporada conecta con una parte de sí misma que estaba dormida al enamorarse de Che Diaz , rol interpretado por Sara Ramírez, quien alcanzó popularidad con el longevo drama médico, Grey’s Anatomy.

El personaje de Che, al igual Ramírez, se define como persona no binaria, y es la conductora de un podcast, además de comediante. Si bien los primeros encuentros entre Miranda y Che (quien además es la jefa de Carrie) eran interesantes al comienzo, luego el guion empezó a mostrar sus fallas.

Sara Ramírez como Che Diaz Hbo

Más allá de que Ramírez y Nixon no lograron una buena química, el principal problema fue cómo se abordó a Che: a través del estereotipo. Este traspié no fue del agrado de los fanáticos de la ficción, tanto así que la propia Ramírez se pronunció al respecto. “Soy muy consciente del odio que existe en las redes, pero tengo que proteger mi propia salud mental y mi propio arte”, expresó en diálogo con The New York Times respecto a las críticas a Che.

“Eso es mucho más importante para mí porque soy un ser humano. Me enorgullece la representación que hemos creado. Hemos construido un personaje que es un ser humano, que es imperfecto, que es complejo, que no está aquí para agradar, que no está aquí para la aprobación de nadie”, apuntó.

LA NACION