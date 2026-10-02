Se conoció la causa de la muerte de Fiona, la hija de 13 años del actor Chad Lowe y sobrina de Rob Lowe

Se conoció la causa de muerte de Fiona, la hija de 13 años del actor Chad Lowe y Kim Painter y sobrina de Rob Lowe.

Chad Lowe y Kim Painter junto a sus hijas Nixie, Fiona y Mabel en 2023 Steven Simione - Getty Images North America

La familia había confirmado el fallecimiento de Fiona el 29 de septiembre, aunque en ese momento no había informado públicamente las circunstancias de su muerte. Según un informe del médico forense obtenido por People este jueves, la adolescente fue declarada oficialmente muerta a la 1.14 de la madrugada del pasado martes en un hospital. La causa de su deceso fue un suicidio, revela el documento.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona”, expresaron sus padres y sus hermanas en un comunicado. En el mismo mensaje, sus familiares recordaron a la joven por su personalidad y por el vínculo que había construido con quienes la rodearon en vida.

En este sentido, describieron a Fiona como “una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar”, destacando especialmente su temprana vocación por la danza. “Era adorada por sus hermanas y profundamente amada por sus padres. De hecho, era la luz de nuestras vidas”, suman sus allegados.

El mensaje familiar expone el difícil momento que atraviesan el actor, su esposa y sus otras dos hijas. “Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia, y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos”, agrega.

El mensaje familiar incluyó información de la Línea de Ayuda para la prevención del suicidio de los Estados Unidos, el número 988, destinada a personas que atraviesan una crisis o que necesitan distintos tipos de apoyo relacionados con la salud mental. Además, los familiares pidieron privacidad para poder atravesar este delicado momento.

Fiona junto a sus hermanas Instagram

Fiona era la segunda hija de Chad Lowe y Kim Painter. La pareja también tiene a Mabel, de 17 años, y Nixie, de 10. Después de su muerte, una fuente la describió ante Page Six como una “estudiante muy querida” que tenía “muchos amigos”.

El fallecimiento de Fiona también fue comunicado a las familias de la escuela a la que asistía. El director envió un correo electrónico en el que puso a disposición de los estudiantes y del personal distintos recursos de asesoramiento para quienes necesitaran apoyo emocional después de la tragedia. El mensaje no identificaba por su nombre a la alumna fallecida.

El abuelo de Fiona, Charles “Chuck” Lowe, también la despidió públicamente. El miércoles compartió en sus redes sociales una fotografía de su nieta en una piscina y escribió: “Descansa en paz, dulce Fiona”.

Chad Lowe, de 57 años, había hablado en distintas oportunidades sobre el orgullo que sentía por sus hijas y, especialmente, había compartido en redes sociales algunos momentos de la vida de Fiona. El actor solía referirse a ella con especial cariño y celebrar sus logros.

En noviembre del año pasado, cuando Fiona cumplió 13 años, Chad publicó un mensaje para celebrar que su hija había entrado oficialmente en la adolescencia. “¡Celebrando que Fiona se convierte oficialmente en adolescente hoy! ¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió entonces.

La familia atravesó otro momento especialmente difícil en 2025 cuando perdió su vivienda a causa de los incendios de Pacific Palisades que afectaron a numerosas familias en varias zonas de Los Ángeles. En febrero, el actor llegó a compartir con sus seguidores el momento en el que él y su familia pudieron observar lo que había quedado en pie del inmueble tras ser afectado por el fuego.

“Casi un mes después de la evacuación, nuestras hijas finalmente pudieron regresar para ver lo que queda de su hogar”, escribió Chad en la publicación, y se refirió al difícil episodio. “La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente admirable. Me maravilla su espíritu y resiliencia. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único propósito. Ser su padre es la mayor alegría y privilegio de mi vida”, expresaba entonces el intérprete.