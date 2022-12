“Se ha ido”: la tristeza de Cher por la muerte de su madre, Georgia Holt

escuchar

Con mucho pesar, Cher anunció este sábado a través de sus redes sociales que su madre, Georgia Holt, había fallecido a los 96 años. “Mamá se ha ido”, escribió en Twitter junto a un emoticón de carita triste en un posteo que inmediatamente se llenó de comentarios brindándole amor a la artista en este difícil momento.

La noticia llega tres meses después de que la superestrella del pop revelara que su madre había sido hospitalizada con neumonía. “ Siento haber estado desaparecida. Mamá ha estado enferma y recayendo una y otra vez. Acaba de salir del hospital, pero tenía neumonía ”, escribió en su momento. “Está mejorando”, añadió en otro mensaje.

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

Holt, actriz, modelo y cantante, nació en Arkansas, en 1926, hija de Lynda Inez Gulley, de 13 años, y de Roy Malloy Crouch, de 21 años. Tras mudarse a Los Ángeles, consiguió papeles en el cine y la televisión, actuando en grandes éxitos que iban desde Watch the Birdie en 1950 hasta Yo amo a Lucy. También hizo apariciones en The Mike Douglas Show y The Merv Griffin Show en 1979 y 1980. Finalmente, lanzó su álbum debut, Honky Tonk Woman en 2013, el cual grabó a los años 80 y permaneció inédito hasta ese momento.

En 2013, en torno al lanzamiento del especial de una hora de Lifetime Dear Mom, Love Cher, la artista habló con la revista People sobre las lecciones que había aprendido de Holt a lo largo de su vida, especialmente creciendo con ella y su hermana Georganne LaPiere Bartylak en el Valle de San Fernando.

El documental contaba la historia de Holt desde la propia Holt y muchos de sus familiares, incluyendo Cher y Bartylak, así como la de sus nietos, Chaz Bono y Elijah Blue Allman. “Nunca nos dio consejos ni a mí ni a mi hermana porque, la verdad, sabía que nunca los aceptaríamos”, dijo Cher de su madre. “En cambio, aprendimos sobre la vida escuchándola hablar de las cosas que hizo mal y de las que hizo bien ”.

Hablando de su niñez, Cher dijo en alguna ocasión que recordaba a su madre y a sus amigas “muy hermosas”, siendo la propia Holt una “increíble modista”. Además, la cantante reveló que, como ella era “muy cabezadura”, peleaban mucho con Holt.

“Hice un par de cosas como escaparme cuando tenía 11 años”, dijo Cher hace algún tiempo. “Me subí a un tren con mis amigos. Era muy aventurera, pero nunca irrespetuosa. Ella no habría soportado eso”, agregó.

Holt, quien según contó Cher siempre “enfatizó la importancia de estar seguro de que la persona con la que estás es la persona que amas”, se casó y divorció seis veces, pero, “probablemente se habría casado sólo una vez” si hubiera crecido en una época diferente, aseguró su hija .

“Tuve un pequeño problema con ella por Sonny [Bono], pero no tardó mucho en superarlo”, dijo Cher hablando del padre de su hijo. “Ella escuchaba primero antes de emitir un juicio, así que siempre podía hablar con ella sobre mis romances”.

Hace un tiempo, Cher se había sincerado sobre la salud de su progenitora durante una entrevista con la revista People, en donde dijo que se hacía pruebas de Covid “todo el tiempo” y que intentaba “ser muy cuidadosa” con su anciana madre en medio de las fiestas de 2020.

“Tenemos una pequeña burbuja que hemos mantenido todo este tiempo”, dijo durante la charla. “Llevamos máscaras y no somos muchos. Somos mi hermana, mi cuñado, mi madre y mi asistente. Y nos mantenemos alejados unos de otros”, aseguró. “Yo también tengo que tener cuidado porque tengo asma... Tengo diferentes problemas de salud”, añadió.

