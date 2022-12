Premios Globo de Oro: Argentina, 1985 está nominada como mejor película extranjera

escuchar

Después de un año fuera del aire y mucho trabajo para rehabilitar su imagen, los Globo de Oro están en camino de volver a ser parte de la temporada de premios de Hollywood, que se celebra siempre entre el final de un año y el principio del siguiente. Con décadas de escándalos alrededor de su legitimidad y seriedad, los galardones que entrega la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy los nominados en materia de cine y series para la ceremonia que se realizará el próximo 10 de enero, en el hotel Beverly Hilton. Entre las categorías cinematográficas, Argentina, 1985 de Santiago Mitre, quedó nominada en la categoría mejor película extranjera, rubro en el que compite con la representante de la India, RRR; Sin novedad en el frente, de Alemania (ambas disponibles en Netflix); Close, de Bélgica y Decision to Leave, el celebrado film de Corea del Sur por el que su director, Park Chan-wook, recibió el galardón a mejor realizador en el festival de Cannes.

Argentina 1985 - Tráiler

Si figurar entre las nominadas para la 80a. entrega de los premios Globo de Oro impulsará o no la carrera del film de Santiago Mitre hacia la lista de posibles candidatas al Oscar que se dará a conocer el 21 de este mes es materia de debate. Se sabe que los encargados de votar en uno y otro premio no son los mismos y que la imagen de la Asociación no es la mejor, más allá de los muchos cambios que se implementaron en los últimos dos años para modificar esa percepción. Lo cierto es que, innegablemente, figurar entre las cinco candidatas en el rubro de film extranjero le otorga una enorme visibilidad a la película protagonizada por Ricardo Darín que desde su estreno está en campaña para ser uno de los títulos de mayor presencia en la temporada de premios.

Hay que decir que con el objetivo de recuperar su título de antesala del Oscar, una denominación que nunca tuvo otro sostén que el calendario, la HFPA implementó nuevas reglas como prohibir que sus integrantes reciban regalos de los estudios y sumó 103 nuevos votantes alrededor del mundo, incluyendo periodistas de la Argentina, e incorporó 21 nuevos miembros a una asociación que hasta ahora era conocida por controlar estrictamente los nuevos ingresos.

Noticia en desarrollo