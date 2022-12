Seducción sin edad: Elizabeth Taylor y las secretas relaciones que mantuvo con Colin Farrell y David Lynch

escuchar

Elizabeth Taylor era una fiel enamorada del amor y, a pesar de los fracasos sentimentales que tuvo en su vida siempre apostó al romance. La actriz se casó ocho veces con siete hombres diferentes y tuvo muchos pretendientes, algunos de los cuales sorprendieron a todos.

La vida sentimental de la estrella es parte de la primera biografía autorizada: Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon, que acaba de salir a la venta en los Estados Unidos. Allí se revelan los nombres de algunos de los muchos candidatos que tuvo, entre ellos el actor irlandés Colin Farrell y el director estadounidense David Lynch .

En el caso de Farrell, 44 años más joven que la leyenda de Hollywood, el libro cuenta que ambos se conocieron en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles en 2009, cuando Taylor se sometía a una intervención cardíaca y Farrell estaba allí por el nacimiento de su hijo. Tras su encuentro casual, la estrella de Alejandro Magno que ahora tiene 46 años, llamó a su agente y le preguntó si podía concertar una visita privada en casa de la mujer . “Elizabeth estaba intrigada”, escribió Kate Andersen Brewer, autora de la biografía, quien para escribirla realizó 250 entrevistas a personas cercanas a Taylor y exploró los archivos de la familia y el patrimonio de la estrella (que incluyen 7.358 cartas y notas personales). “Su acento irlandés y su reputación de inconformista le recordaban a su querido Richard Burton”, suma.

Colin Farrell hablando en una cena a beneficio de la fundación de Elizabeth Taylor contra el VIH Rachel Murray - Getty Images North America

Durante el primer encuentro en la mansión de Bel-Air de Taylor, Farrell le llevó un ejemplar de poesía de Yeats y “le dijo que si alguna vez quería que volviera y le leyera poesía, él estaría encantado de hacerlo”. Tiempo después, la actriz le escribió al actor: “ Fue un placer conocerte y gracias a Dios realmente eres un verdadero celta. Me recuerdas tantas cosas buenas, tantas cosas felices... Gracias por ser tan real ”.

“ Farrel venía una y otra vez a leerle”, escribe Brewer. “Se sentaba en un sillón junto a su cama y ella de vez en cuando ponía grabaciones de Richard leyendo poesía”, agregó. “Ese fue el comienzo de un año y medio o dos años de lo que fue una relación realmente genial” , reveló Farrell en The Ellen Degeneres Show, en 2013. “Fue algo así como la última relación romántica que tuve, que nunca se consumó”, aclaró.

Las dos estrellas siguieron estrechando lazos durante el resto de la vida de Taylor e intercambiaron varias llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada. “La llamaba a las dos de la mañana, la enfermera contestaba al teléfono y yo le decía: ‘¿Está despierta?’. Y hablábamos durante media hora, una hora, hasta altas horas de la madrugada”, reveló el actor. “ Fue genial, la adoraba. Era una mujer espectacular. Yo quería ser el marido número nueve, pero nos quedamos sin carretera ”, aseguró.

La relación de Taylor con David Lynch

Elizabeth Taylor y David Lynch J. Vespa - WireImage

Con su encanto, Taylor también cautivó a otra celebridad: el director David Lynch, quien en alguna oportunidad contó con efusividad haber compartido un beso con la actriz en una fiesta posterior a los Oscar en 1987.

“Me agaché lentamente, todo el tiempo acercándome a sus labios pero hipnotizado por esos ojos violetas”, recordó el hombre. “ Me acerqué más y más y muy pronto mis labios estaban tocando los suyos”, continuó. “Y se hundían más y más en esos labios de almohada... Vi cómo se cerraban esos ojos mientras nos besábamos y luego se cerraban los míos y entrábamos en un sueño y nunca lo olvidaré ”.

El director de Twin Peaks afirmó que se besó tres veces más con la estrella a lo largo de los años y que Taylor “ nunca dejó de creer que podía tener al hombre que quisiera, sin importar su edad ”.

La biografía de Elizabeth Taylor

Kate Andersen Brower fue la encargada de escribir la primera biografía autorizada de Taylor. La obra le llevó tres años de trabajo y fue aprobado por la familia de la leyenda. Brower habló con personajes como Demi Moore, Carol Burnett y Farrell, con los cuatro hijos de la actriz e incluso con algunos de los antiguos amores de Liz, como George Hamilton, Robert Wagner y su último marido vivo, el senador John Warner, que inicialmente dio luz verde a Bower para escribir el libro antes de morir en 2021.

Con su ayuda, y la de los archivos de Taylor, la escritora pudo contar la historia no solo de una mujer que fue una gran actriz que marcó una era, que luchó contra la adicción, que fue víctima de abusos o que fue una defensora de los enfermos de sida en los años 80, sino como alguien que se consideraba a sí misma “un ser humano hecho y derecho” .

Brower afirma que la familia está contenta con el libro, después de estar por fin “preparada” para contar la historia de Taylor por primera vez. “Recibí una llamada de su hijo Chris, diciéndome que había leído el libro, pero que por momentos le costó porque que le traía muchos recuerdos de su madre”, explicó la escritora. “También me comentó que al leerlo había cosas que había aprendido sobre ella, porque su vida era tan intensa que no había una sola persona que la acompañara en todo momento”, culminó.

