Separados: Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes, un amor nacido del escándalo que se apagó durante un viaje

Tras nueve años de relación, la pareja conformada por Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes llegó a su fin. A pesar de que ninguno de los dos todavía lo comunicó oficialmente, fuentes cercanas a la pareja le explicaron a LA NACION que la actriz y el conductor venían atravesando una fuerte crisis desde hace algún tiempo, pero que la decisión de ponerle punto final fue tomada en buenos términos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja, que comenzó su romance en aguas turbulentas, decide separarse.

A mediados de 2012 fueron fotografiados juntos por primera vez. Y esa foto, además de confirmar el romance, abrió la puerta a un debate nacional. Es que Valdes había sido pareja y era la madre de los hijos de Sebastián Ortega, con quien Tinelli había mantenido una estrecha relación profesional y personal.

El comienzo, entonces, no fue fácil: desde los medios se comparaba la situación con la que habían protagonizado Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López. Ajenos al revuelo mediático, Tinelli y Valdes, en tanto, decidieron guardar un prudencial silencio hasta que las aguas se aquietaran y se concentraron en vivir su historia de amor. Quizá el gran desafío fue conformar una armoniosa familia ensamblada con los hijos que la modelo había tenido con Ortega -Paloma, Dante y Helena-, las dos hijas del conductor de ShowMatch y su primera esposa, Soledad Aquino -Micaela y Candelaria- y sus dos hijos menores, producto de su relación con Paula Robles, Juanita y Francisco.

La presencia de Guillermina Valdes en ShowMatch sirvió para revelar aspectos desconocidos de la dinámica de pareja NEGRO_LUENGO - LaFlia

La manera que encontraron de conseguir esa armonía deseada fue la de vivir en el mismo edificio, pero en departamentos distintos. “ Siento que convivimos. No estamos en dos edificios diferentes, es como tener una escalera en la casa... Hay tantas parejas que conviven de manera tradicional y no lo hacen realmente; ni siquiera quieren verse la cara ”, explicaba Valdes en una entrevista. Y agregaba: “No todos tienen la posibilidad que tenemos nosotros, pero se dio así y está todo bien. Nosotros tenemos una muy buena relación, él tiene sus hijos, yo tengo los míos y compartimos momentos. Hay situaciones en las que estamos todos, otras que no, otras mezclados”. En 2014 llegaría Lorenzo para coronar el buen momento que atravesaba la pareja.

Pocos meses después, la pareja atravesaría su primera crisis, y la distancia se evidenció en kilómetros: mientras Tinelli viajaba a Europa para disfrutar de unos días de soltero con su primo El Tirri y amigos, Valdes se preparaba en Buenos Aires para regresar a la actuación junto a Gastón Soffriti, en la obra Sexo con extraños. Finalmente, las aguas se aquietaron y en abril de 2015 él estuvo para el estreno de la puesta y el brindis con el elenco.

El 19 de marzo de 2020, horas antes de que empezara a regir la cuarentena estricta con la que el Gobierno intentó ponerle un freno a la pandemia de coronavirus, Tinelli, Valdes y toda su descendencia se trasladaron en un avión privado a la finca del conductor en Esquel. Tres meses más tarde, él mismo confirmaría en las redes sociales una nueva separación. Antes de dar conocer el testimonio de Valdes, Ángel De Brito explicó en su programa, Los ángeles de la mañana: “ Venían con ciertos reclamos de pareja, discusiones. La remaron durante todo este tiempo, pero decidieron interrumpir la relación para evitar roces permanentes ”.

El conductor de LAM reveló, entonces, que Tinelli le había dicho que “la cuarentena generó roces”. Valdes, por su parte, explicó: “ La realidad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir, mi mensaje es el mismo. Siempre le voy a desear lo mejor porque no solo es el padre de Lorenzo, sino una gran persona ”.

El conductor y la actriz viven en el mismo edificio, pero no comparter departamento Archivo

La crisis resultó ser pasajera y un año después, la pareja viviría su momento más mediático, cuando Valdes se incorporó al jurado de “La Academia”, primero como reemplazo de De Brito, luego de Pampita Ardohain, y finalmente de manera permanente. Esa convivencia frente a las cámaras dejó entrever, por primera vez, ciertos detalles de la dinámica de pareja y para que los televidentes pudieran conocer un poco más a Valdes .

En uno de los programas, Tinelli le pidió a su mujer que desfilara junto a las otras dos miembros del jurado, Pampita y Jimena Barón. Valdes, sin embargo, se negó una vez más a hacerlo y se mostró molesta e incómoda ante la insistencia del conductor. Sus compañeras de estrado, a su vez, le insistían para que desfilara junto a ellas, pero no hubo caso. “Que desfilen ellas, que se mueren de ganas. Yo no”, se excusó una y otra vez.

En un momento, en la pantalla gigante comenzaron a reproducir imágenes de Valdes desfilando en su época de modelo. Y mientas ella pedía que sacaran del aire ese video, Tinelli le recordó aquellas épocas. “Fui muy mala modelo y siempre lo he reconocido públicamente. ¿Cuál es el problema? En la pasarela iba como pisando huevos”, expresó la miembro del jurado. Ya cansada, intentó cambiar de estrategia y comenzó un improvisado discurso a favor de la libertad de acción. “ Yo puedo elegir. ¿O no? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer hoy puede elegir mucho más y yo por suerte de tener al lado un hombre que me deja elegir qué hacer y qué no. Soy una mujer privilegiada. Ojalá todas tengan esa suerte ”, expresó. Pero al ver que su pareja seguía insistiendo, remató: “¡Ya está! Te estoy haciendo quedar súper... ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos. Dale, amor, andá a conducir. Tenés que meter tres parejas”.

En varias oportunidades, Tinelli bromeó con la posibilidad de pasar por el altar junto a Valdes, pero ella se mostró igual de tajante. “Reconociendo que es una construcción social, se puede o no se puede hacer”, respondió la última vez que su pareja sacó el tema en el programa.

En marzo de este año, Tinelli se prestó al juego de responder las preguntas de sus seguidores de Instagram. En ese contexto, dio precisiones sobre su presente sentimental: “ Con Guille estamos muy bien, pasando un muy lindo momento. Contentos de disfrutar de esta hermosa familia ensamblada que hemos hecho ”, expresó incluyendo a las mascotas de todos sus hijos como parte del clan.

Este martes, al comentar la noticia en LAM, Yanina Latorre aseguró que, otra vez, la convivencia habría sido determinante a la hora de tomar la decisión. “Después de Punta del Este, la convivencia estuvo rara”, aseguró la panelista, refiriéndose al último veraneo de la familia.