La Academia: la inesperada respuesta de Guillermina Valdes cuando Marcelo Tinelli le preguntó si se quiere casar

Este jueves, Marcelo Tinelli presentó una nueva noche a puro rock en “La Academia”. La encargada de abrir la pista fue Viviana Saccone que, a pura simpatía, se prestó a responder las preguntas del conductor en la previa. “Yo ya me siento ganadora por haber llegado hasta acá. Al igual que Rocío Marengo y Cande Ruggeri, estoy desde el comienzo en el concurso y sin ser bailarina llegué hasta a esta instancia”, expresó la concursante. Sin embargo, reconoció que el rock, tanto a él como a su compañero Tito Díaz, que es especialista en folklore, les resultó “muy difícil. “Con no infartarme en la pista, estoy hecha”, bromeó.

Tras ver la propuesta de la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño del voto secreto durante esta ronda. “Es un trío al que veo en la final. Hoy vimos a un Tito brillante; el mejor varón hasta ahora. Viviana siempre está correcta, pero esta vez se quedó un poco corta de energía. Se notó a diferencia”.

“Es un equipo que me gusta mucho y que se amolda a cada ritmo. A Vivi le pasó factura el rock, porque es súper rápido y esta vez no pudo acomodarse. Sí quiero destacar que Tito se está transformando en un bailarín espectacular. Fue como un gran artista de comedia musical. De todas maneras, no me terminó de convencer”, explicó Pampita Ardohain (7).

“Vivi está cada día más linda. Tito hizo cosas increíbles, parecía una estrella de Hollywood, pero esta vez a ella le faltó un poco y se notó la diferencia. Sigan trabajando porque siempre traen una buena propuesta a la pista”, coincidió Guillermina Valdes (7).

Lourdes Sánchez (8), reemplazante de Jimena Barón, no estuvo de acuerdo con sus compañeros: “Vivi y Tito me gustan desde un principio. Siempre se superan y nunca tuvieron una meseta. En este caso, fueron a la esencia del rock, estuvieron los pasos básicos y se mostraron muy alegres. Salió el actor de Tito como nunca. A mí me encantó”.

“Esta pareja se esfuerza siempre por hacer más y más. Tito toma clases de cada uno de los ritmos que tiene que enfrentar y eso se ve en la pista. Es verdad que él estuvo más arriba, pero Vivi acompañó bien. Ella está fisurada de una costilla y, pese a eso, hicieron trucos. A mí me gustó”, cerró Hernán Piquín (7).

Luego llegó el turno de Ruggeri y Nicolás Fleitas. “Mi novio me prometió que si llego a la final nos casamos”, contó la participante. Y le preguntó a Tinelli: “¿Vos no te querés casar?”. El conductor, entonces, respondió que sí y le trasladó la pregunta a su pareja, que contestó haciendo gestos difíciles de comprender.

“Si, pero está todo bien igual”, explicó Valdes, cuando su pareja le cuestionó sus gestos. Y luego, para dejar más en claro su posición, agregó: “Reconociendo que es una construcción social, se puede o no se puede hacer”.

Tras ver la propuesta de la segunda pareja de la noche, De Brito indicó: “Son un equipo muy bueno. Son grandes candidatos, también. Felicitaciones”. Pampita (8), a su vez, agregó: “Siempre bailan increíble, son muy parejos, con la misma energía y alegría. Esta es la mejor temporada de Cande. Me faltó un truco espectacular, algo que me sorprenda. Me pareció medio planito todo. Me gustó, estuvo bien y estuvo impecable, pero le faltó un poquito de magia”.

“¡Yo vi que la revolearon por todos lados! Sí vi trucos, y ella no es bailarina. Son muy armónicos y le pusieron onda. Hicieron un excelente trabajo”, se diferenció, a su vez, Valdes (10). Y Sánchez (10) coincidió: “Yo vi trucos, y uno muy difícil que a mí me costó mucho hacer cuando me tocó. Cuidado con las rodillas, Cande, estiralas bien. Y también tené cuidado con no levantar mucho el hombro, porque eso te quita línea. Hicieron de todo”. Piquín, en tanto, aseguró: “El novio de Cande está muy enamorado. Le deja mensajes en el celular muy lindos”. Y mirando al conductor, continuó: “Decile que te los muestre”.

Tinelli, entonces, reveló: “Yo le dejo cartitas de amor a Guille y mensajes en el espejo”. Valdes asintió, pero le quitó romanticismo al asunto: “Me hace percha los labiales en el espejo del baño”.

Siguiendo con su devolución, Piquín expresó: “Me gustó la coreo. Estuvieron a música, con muy buenos trucos. ¿Tuvieron alguna ayuda?”. Cuando Ruggeri indicó que fue el mismo Piquín quien los ayudó, Tinelli estalló de risa. “Se da el pase y mete el gol. Es increíble cómo se hace autobombo”.

También entre risas, Piquín (9) cerró: “En este ritmo no los ayudé, justamente. Solo les quise dar el pie para que nombren al asistente del coreógrafo. Porque me hicieron pasar vergüenza, voy a bajar el puntaje”.