Marcelo Tinelli habló de todos: su vuelta a la tele, sus hijos, Guillermina y su tema preferido de Coti

“Hoy voy a responder preguntas del 2022″, dijo Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram recolectando un caudal de preguntas por parte de sus seguidores. Así fue como el conductor habló de todo: su vuelta a la TV, su relación con Guillermina Valdés, el presente laboral y sentimental de sus hijos y sus ganas de viajar al Mundial con toda su familia.

“Sí, vuelvo a la TV este año”, confirmó Tinelli mientras daba detalles de cómo será su regreso: “Voy a volver en eltrece con un gran programa, un big show como siempre hacemos . Estamos viendo algunos formatos, estamos evaluando un Bailando... para profesionales. Así que bueno, vamos a volver en el segundo semestre”, reveló.

En lo personal, el dueño de LaFlia también confesó estar pasando un gran momento. “Con Guille estamos muy bien, pasando un muy lindo momento. Contentos de disfrutar de esta hermosa familia ensamblada que hemos hecho”, expresó incluyendo a las mascotas de todos sus hijos como parte del clan.

Respecto a sus hijos, advirtió que cada uno está siguiendo su camino. Mientras aseguró que Micaela se fue a vivir a México con su novio Licha López (juega en Tijuana), contó que Candelaria está enfocada en su carrera musical y trabajando mucho con Coti, su actual pareja.

En el caso de los hijos que tiene con Paula, advirtió: “Fran está con su carrera de DJ y Juana como modelo de una reconocida agencia. Por ahí nos da una sorpresa y se nos va a vivir unos meses a Nueva York o París”. En cuanto al más pequeño, Tinelli dijo que está en el colegio, en tercer grado.

Tras desmentir que su hija Candelaria se haya distanciado del músico, el empresario confesó cuál es la canción favorita de Coti y cómo se lleva con él: “Mi favorita es ‘Días’, se la hago cantar cada vez que viene a casa. Me pone feliz que estén juntos. Lo adoro a él. Un papá siempre quiere la felicidad de sus hijos así que si ella está feliz, me pone feliz”, señaló.