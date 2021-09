La Academia: Guillermina Valdes se negó nuevamente a desfilar y se enojó con Marcelo Tinelli

Este martes, tres equipos de “La Academia” se midieron en el nuevo ritmo en el que cuentan con un cantante invitado. Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Guillermina Valdes, que otra vez se negó a los requerimientos de Marcelo Tinelli y se mostró ofuscada por la insistencia del conductor que, además, es su pareja.

Como ocurrió ya varias veces, Tinelli le pidió a su mujer que desfilara junto a las otras dos miembros del jurado, Pampita Ardohain y Jimena Barón. Valdes, sin embargo, se negó una vez más a hacerlo y se mostró molesta e incómoda ante la insistencia del conductor. Sus compañeras de estrado, a su vez, le insistían para que desfilara junto a ellas, pero no hubo caso. “Que desfilen ellas, que se mueren de ganas. Yo no”, se excusó una y otra vez.

En un momento, en la pantalla gigante comenzaron a reproducir imágenes de Valdes desfilando en su época de modelo. Y mientas ella pedía que sacaran del aire ese video, Tinelli le recordó aquellas épocas. “Fui muy mala modelo y siempre lo he reconocido públicamente. ¿Cuál es el problema? En la pasarela iba como pisando huevos”, expresó la miembro del jurado.

Ya cansada, Valdes intentó cambiar de estrategia y comenzó un improvisado discurso a favor de la libertad de acción. “Yo puedo elegir. ¿O no? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer hoy puede elegir mucho más y yo por suerte de tener al lado un hombre que me deja elegir qué hacer y qué no. Soy una mujer privilegiada. Ojalá todas tengan esa suerte”, expresó. Pero al ver que su pareja seguía insistiendo, remato: “¡Ya está! Te estoy haciendo quedar súper... ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos. Dale, amor, andá a conducir. Tenés que meter tres parejas”.

Pampita, a su vez, indicó que seguramente Tinelli quería verla desfilar porque estaba orgulloso de su belleza. “Es una mirada muy naif esa, Caro. No es por orgullo, es otra cosa”, le respondió Valdés, sin dar más detalles. Su compañera de jurado, entonces, se solidarizó con ella y le dijo al conductor: “A veces hay que perder algunas batallas, ¿no, Marcelo?”.

“Pero yo vengo perdiendo 15 a 0... Por lo menos meter un gol o que meta un gol en contra ella”, aseguró Tinelli.

Con respecto a la competencia, Noelia Marzol y Johnny Lazarte, la pareja que abrió la gala con una coreografía del tema “Beggin”, de Måneskin, estuvo acompañada en la voz por Germán “Tripa” Tripel. “No queremos serrucharle el piso a nadie”, dijo previamente Noelia, consultada por las salidas del certamen de Flor Vigna y Julieta Nair Calvo.

“Me gustó el tema que eligieron, trajeron algo distinto. Los chicos estuvieron como por la mitad. Hoy tuvieron una noche mala”, consideró Ángel De Brito (5) en la ronda de puntajes.

“A mí me encanta este equipo, pero hoy no estuvo todo aceitado. Algunos trucos salieron sucios y en un momento casi se chocan. Faltó un poquito”, observó Pampita (6).

“A mí sí me gustó. Los chicos tienen mucha energía y hoy me atravesó lo que trajeron”, destacó Valdés, dueña del voto secreto durante esta ronda.

“Esta canción me encanta y Tripa la hizo alucinante. Hoy no fue una buena noche para el equipo. Pasaron muchas cosas que no me permitieron disfrutar. No tuvieron la precisión de siempre”, juzgó Jimena Barón (5).

“Me gustaron la puesta y la música, pero vi muchas imperfecciones. Los sentí cansados”, agregó Hernán Piquín (6).

En segundo turno, Nazareno Móttola hizo su presentación como participante titular junto a su novia, Micaela Grimoldi, y su cantante invitado, Martín Pampiglione, de Los Caligaris, al ritmo de “Nadie es perfecto” y “Asado y fernet”.

De Brito (4) fue el primero en dar su devolución y sostuvo: “El recurso del humor está bueno, pero me gustaría que haya un poquito más de baile. Hoy no me gustó”.

Pampita (5) también les bajó el pulgar: “Este equipo corre con ventaja porque arranca más fresquito. Hoy, como carta de presentación, me quedé con gusto a poco”.

Valdes coincidió: “Me pasó lo mismo, no me gustó. No me convenció la coreo. Estuvo raro esta vez, pero sé que van a hacer un gran equipo”.

Barón (5) opinó en el mismo sentido: “Me gustaron Los Caligaris, pero el baile no me convenció. Naza, vas a tener que bailar”. En cambio, Piquín (5) tuvo una mirada positiva: “Hoy lo vi bailar un poquito más a Naza. No fue una gran performance, pero para mí estuvo bien”.

Por último, Mario Guerci y Soledad Bayona sumaron a Patricio Guevara, imitador de Bon Jovi, para interpretar sus canciones “You give love a bad name” y “It´s my life”.

A la hora de las críticas, De Brito (4) afirmó: “Hoy estamos en una noche difícil de baile. Patricio me encantó, pero a los chicos no los vi como en otras galas”.

Pampita (6) analizó: “Esta pareja trae coreografías muy bien armadas, pero hoy no los vi con seguridad. No tuvieron esa pisada escénica que siempre nos sorprende. Tampoco fue la mejor gala para ustedes”.

Valdes tuvo otra impresión: “Yo los disfruté un montón. Patricio trajo a Bon Jovi. La coreo me fue llevando y Mario no para de sorprenderme”.

Barón (6) no quedó del todo conforme: “Mario está mucho mejor, veo una evolución enorme. Hoy sentí que estaba todo dado para que reviente todo por el aire, pero no sucedió. No fue la mejor noche”.

Y, finalmente, Piquín (7) concluyó: “De las tres parejas, esta fue la que más me gustó. Lo que valoro es que Mario, sin ser bailarín, está avanzando mucho”.