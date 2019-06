Sergio Goycochea: su hija Paloma está a punto de convertirlo en abuelo

"Goyco" estuvo con su hija en el programa de Verónica Lozano: se mostró como un padre a la antigua, pero también se definió como "metrosexual"

Sergio Goycochea y su hija Paloma, embarazada de ocho meses, visitaron a Verónica Lozano y se animaron al diván de Cortá por Lozano, por Telefe. Fue una entrevista emotiva en la que cada uno habló de las emociones, ante la llegada de Valentín, que se producirá en las próximas semanas.

Goyco se sinceró y dijo: "Cuando Paloma contó que estaba embarazada pensé que se venía el casamiento. Pero parece que no". Y Paloma aclaró: "Hace cinco años que estamos juntos con Felipe y cuatro que convivimos. No hablamos de casamiento. Así son las cosas. Y cuando éramos novios, rara vez nos quedamos a dormir en la casa de mis padres".

Papa Goyco recogió el guante y respondió: "No me gusta. No quiero estar leyendo el diario a la mañana y que baje alguien que no conozco en calzoncillos. Que vayan de la puerta para afuera", justificó el exarquero de fútbol e ídolo de todos los argentinos tras los penales atajados en el Mundial Italia 90. "Me acuerdo que, de a poco, ella se fue mudando con el novio. Y yo le preguntaba a Ana Laura, mi mujer: qué pasa que Paloma no está viniendo a dormir", agregó.

En esta terapia familiar también hubo un momento en el que padre e hija se pasaron factura. "Papá no es celoso ni pesado, en cambio mamá es más pegajosa", contó Paloma. ¿Quién tiene peor carácter?, interrogó Lozano. "Yo -se hizo cargo papá-. Y mi hijo Bautista, el menor es igual a mí. Es como verme en el espejo. Y por eso chocamos. Además es el único que todavía está en casa, y empieza a ocupar lugares que son míos".

Goycochea confesó que había conocido a Paloma cuando tenía cinco días de vida. "Yo estaba jugando las eliminatorias, el repechaje contra Australia para el Mundial de los Estados Unidos", explicó al tiempo que Paloma lo interrumpió y le echó en cara: "Tampoco estuvo cuando me recibí. Sé que estaba trabajando fuera del país". "Es verdad y tiene razón. Hubiera querido estar pero tenía prioridades. No podía renunciar a la Selección. Y cuando se recibió, no estuve por trabajo, era algo que había cerrado cinco meses antes", se "atajó" el exguardavallas.

Goyco contó que la única vez que hizo terapia fue cuando se retiró del fútbol. "Es un cambio muy grande y lo necesité durante un tiempo".

Finalmente, Verónica Lozano le preguntó por su cuidado. "Siempre comí sano, balanceado. Evito las frituras aunque me pierden los huevos fritos y el choripán. Por suerte no soy dulcero y eso ayuda". Y otro mito es que usa las mismas cremas que su mujer. "No, cada uno tiene las suyas. Pero Ana Laura me las recomienda y me las compra. Siempre fui metrosexual. Uso muchas cremas, para las arrugas, para las manos. Tenés que hidratarte porque si no se te cae la cara a pedazos".