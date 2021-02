Shakira y Gerard Piqué, una pareja que aprovechó la pandemia y hoy festeja su cumpleaños por partida doble

Este 2020 fue un año de encerrarse puertas para adentro para la mayoría de ciudadanos del mundo. No fue una temporada para que los famosos se lucieran. La pandemia del coronavirus afectó a todos por igual: no hubo fiestas, ni paseos, ni viajes en yate, ni ropas de diseño. Pero Shakira y a Gerard Piqué, estos detalles parecen no haberles importado. Su imagen pública y sus profesiones, que traspasan las fronteras del país en el que viven y donde su relación lleva más de una década en el foco público, son más que suficientes para mantenerlos en el centro de la escena.

Este 2 de febrero, fecha en que ambos celebran su cumpleaños, no será, como era costumbre, puertas para afuera. Shakira soplará las 44 velas de su torta y Gerard Piqué sus 34 acompañados de los más cercanos, algún miembro de su familia y sus hijos, Milan y Sasha. Alguna foto familiar en Instagram, cada vez menos frecuente, dará por cumplida toda su relación con el mundo público.

No es que en pandemia ninguno de los dos haya pausado su carrera. De hecho, ha sido una temporada rentable para ambos, pese a que algunas de sus salidas o de sus viajes se hayan visto postergados. Además, han conseguido no solo dar un paso más allá en sus trayectorias profesionales, sino también en su relación como pareja. En agosto publicaban imágenes de sus vacaciones familiares en Maldivas y se mostraban morenos, unidos y cariñosos en una fotografía donde se podía leer “Together” (juntos), dando así por finalizados los rumores de crisis surgidos, simplemente, por una menor exposición pública.

El año de cosecha de Shakira y Piqué

Shakira y Jennifer Lopez, en el Super Bowl Agencias

El 2020 ha sido un año de cosecha para ellos. Se han podido enfocar más en lo que les gusta y menos en lo que necesitaban mostrar. Shakira arrancó su cumpleaños con uno de los mayores hitos de su carrera: actuar en el intermedio de la SuperBowl, el mayor espectáculo deportivo de E.E.U.U.. Lo hizo de forma doblemente poderosa junto a Jennifer Lopez. Fue en ese evento en donde puso en valor sus raíces colombianas. Más de 100 millones de estadounidenses siguieron un show que levantó aplausos de público y crítica.

Shakira también ha mostrado parte de su faceta solidaria, siempre muy presente en su vida, este año donde tantos han pasado necesidad a niveles extremos. En el momento del inicio de la pandemia, compartió la iniciativa del grupo Puig, con el que fabrica sus perfumes, para convertir parte de sus instalaciones en fábricas de alcoholes en gel que donaron al país. “Un gran ejemplo de cómo hacer el bien social. Espero que inspire a otras compañías”, escribía en marzo.

Pero también ha demostrado la colombiana que quiere seguir creciendo. En abril trascendió que durante el aislamiento había obtenido un diploma de la universidad de Pensilvania. “Acabo de graduarme de un curso de Filosofía Antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la ‘diversión’ de estas cuatro semanas”.

Estos días su nombre resuena especialmente por la venta de los derechos de sus 145 canciones. Shakira se enorgullece de ser, además de cantante, compositora y, aunque su música continuará siendo administrada por su discográfica, Sony, durante siete años más, el fondo Hipgnosis Songs Fund Limited adquirió hace un par de semanas el 100% de los derechos de publicación musical de Shakira, incluida la participación en los ingresos de la publicación y letras de todo su catálogo.

La de la colombiana es una operación que sigue lo que han hecho Bob Dylan o Neil Young. Aunque se desconoce el importe, está claro que ha supuesto una gran inversión para Shakira. Gerard Piqué también es un especialista en primero dividir para así multiplicar su patrimonio. Aunque también con concesiones: ha firmado con el Barcelona hasta 2024, pero con él ha pactado una rebaja salarial, dada la compleja situación financiera del club.

Es parte de ese lado solidario que comparte con Shakira. Así, por ejemplo, se supo que había ayudado al gobierno de Madrid a comprar tapabocas y material sanitario al inicio de la pandemia. Sin ninguna compensación económica, organizó el traslado de material en un vuelo chárter y fue quien consiguió los 14 millones de tapabocas para todos los madrileños que se repartieron de forma gratuita en las farmacias, que costaron 32 millones de euros.

Habrá que esperar unos meses para ver cómo ha evolucionado su patrimonio durante este año, pero en octubre se supo que en 2019 su empresa, Kerad Holding, había duplicado su patrimonio neto. Entonces pasó de ganar 19,16 millones de euros a los 39,8 millones de euros al cierre del ejercicio, según se lee en las cuentas de la empresa en el Registro Mercantil. También otra de sus empresas, Kosmos, ha dado un salto. Esta se dedica a gestionar la Copa Davis en Madrid, y ha anunciado que el campeonato durará 11 días en vez de siete. Otra pista que evidencia que, aunque el mundo se haya casi parado por la pandemia, ni Shakira ni Piqué han frenado ni un instante.