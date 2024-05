La decisión de Gerard Piqué que involucra a Clara Chía y que podría entristecer a Shakira

Escuchar

Tras estar doce años en pareja y haber formado una familia juntos, la relación entre Gerard Piqué y Shakira no terminó de la mejor manera, sobre todo por la presencia de Clara Chía Martí como tercera en discordia. A pesar de la canción que le dedicó al padre de sus dos hijos y a su nueva novia, la cantante pudo resolver las diferencias con su él y ponerse de acuerdo sobre el presente y futuro de los niños. Sin embargo, ahora hay un nuevo motivo que podría provocarle angustia a la colombiana y desatar un nuevo conflicto.

Según trascendió, el empresario tendría intensiones de ser padre nuevamente, pero con su nueva novia, de 25 años. Fue el periodista español Roberto Antolín quien le contó a Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Gerard Piqué quiere, pero Clara no. Es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas. Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Es algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira”, aseguró el comunicador.

Shakira y Gerard Piqué son padres de Sasha y Milán Instagram

Pero ese no es el único motivo que descolocaría a la intérprete de “Pies descalzos”. Es que además de que Milán y Sasha podrían tener un hermanito, parece que el deportista estaría dispuesto a dar un paso que con ella prefirió evitar. “Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, agregó Antolín.

“Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho. Que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido… Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella. Si ella le dice si a la boda, se casan enseguida”, concluyó.

Gerard Piqué y Clara Chía siguen dando de qué hablar @3gerardpique / Instagram

Cabe recordar que, en varias oportunidades, Shakira y Piqué dejaron en claro que el matrimonio no era una prioridad. En una entrevista en el programa 60 minutes, en 2020, la artista expresó su temor al compromiso, manifestando: “El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”.

Por su parte, el español aclaró: “Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños y nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados”.

El desubicado comentario de Piqué que incomodó a María Becerra

El mes pasado, María Becerra cuando visitó el programa de Twitch de la Kings League, en España, y dio una entrevista junto a todo el equipo, incluido Gerard Piqué. Cuando “la nena de Argentina” estaba recordando cuáles eran los próximos destinos a los que llevaría su música, el exfutbolista hizo un cuestionable comentario que no pasó desapercibido.

“Ahora voy a estar en Bolivia, dando dos shows”, arrancó. Pero el exjugador del FC Barcelona la interrumpió y riéndose lanzó: “Joder... quién va a Bolivia. Jodido”.

Sus palabras no pasaron inadvertidas y si bien hubo algo de risas, la tensión fue evidente. “Esperá, estoy contando. Lo está viendo gente de todos lados”, sostuvo Becerra, quien se reía, intentando pasar la incómoda situación. “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”, lanzó Piqué.

LA NACION