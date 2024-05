Engañados y perseguidos: famosos que, tras sufrir una infidelidad, vivieron un infierno mediático

Escuchar

La fama tiene sus ventajas, pero también su lado B. Perder la privacidad, que todo el mundo opine de tu vida o tener que enfrentar algunas preguntas o momentos incómodos son parte del juego, algo que muchas veces fastidia a los famosos. Ni hablar cuando se encuentran atravesando un difícil momento personal y deben lidiar con el asedio mediático.

Lady Di es un claro ejemplo de esto. Primero, cuando se dio a conocer su relación con el entonces príncipe Carlos. Luego, cuando se confirmó el romance que tenía con Dodi Al-Fayd y los paparazzi la seguían a todos lados con el único objetivo de obtener una imagen de la madre de Harry y William. El acoso y la persecución de la que Lady Di fue víctima tuvo consecuencias fatales cuando en agosto de 1997 el coche en el que viajaba chocó debido al exceso de velocidad alcanzado para escapar de los fotógrafos.

En esta nota repasamos cinco casos de celebrities que fueron engañadas por sus parejas y que, debido a esta gran traición, tuvieron que soportar guardias periodísticas, fotos robadas y hasta amenazas insólitas.

Sienna Miller y Jude Law

Jude Law y Sienna Miller se separaron en 2005 tras una infidelidad del actor con la niñera de sus hijos. Aunque años más tarde volvieron a darse una oportunidad, la relación no prosperó en el tiempo

Si hay alguien que sufrió el asedio de la prensa en uno de los peores momentos de su vida esa fue Sienna Miller. Corría el año 2005 y la actriz estaba comprometida con Jude Law, uno de los galanes del momento. Sin embargo, una infidelidad del actor con la niñera de sus hijos (fruto de su primer matrimonio con Sady Frost) puso en jaque ese amor y el gran futuro que tenían juntos. “Hay semanas enteras de las que no tengo ningún recuerdo. Los fotógrafos siempre sabían dónde estaría cada noche. Fue terrible para mí”, confesó la rubia en una entrevista con The Daily Beast sobre aquel momento en el que se convirtió en el foco de todos los paparazzi.

No sólo Sienna tuvo que lidiar con la traición de su pareja sino con las guardias periodísticas que la seguían a sol y a sombra. “Fue la experiencia más surrealista. Cada día era así, y es muy loco ahora echar la vista atrás e imaginar o incluso recordar y ver fotos de la cantidad de gente que estaba encima de mí todo el tiempo. No sé que decir cuánto te afecta eso. Te vuelve completamente loca, lo cual es ideal para ellos. Cuanto más loca, mejor es en términos de venta de periódicos. Estaba perdidamente enamorada y en muchos sentidos fue lo más emocionante para ellos”, recordó recientemente en SiriusXM, This life of Mine, con James Corden.

Sin embargo, todo empeoró cuando la actriz se enteró que estaba embarazada. Una llamada del tabloide británico The Sun diciéndole que sabían sobre el bebé en camino y que querían publicar la noticia la terminó de descolocar por completo. “Brooks (la exeditora del diario) sabía de mi embarazo en el momento más vulnerable de mi vida. Me obligó a tomar decisiones sobre mi propio cuerpo con el que tengo que vivir todos los días ”, expresó en un documental de la BBC quien finalmente decidió no tener el bebé y comenzó una larga demanda judicial contra quienes habían hackeado su teléfono.

Shakira y Gerard Piqué

Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación en junio de 2022. Desde entonces, la pareja fue perseguida por paparazzis para obtener una declaración Instagram: shakira / 3gerardpique

La de Shakira y Gerard Piqué fue otra de las separaciones que más llamó la atención de la prensa. La gran traición del futbolista con la joven Clara Chía Martí, las picantes dedicatorias hechas canción y una fuerte batalla en tribunales por la custodia de sus hijos se convirtieron en la comidilla de la prensa durante meses. Y si bien ambos sufrieron el mismo acoso mediático, la colombiana y el español lo manejaron de distintas maneras.

La cantante lo hizo a través de un comunicado donde pidió que se respete la intimidad de sus hijos Sasha y Milán, quienes -además de sufrir la separación de sus padres- tuvieron que dejar su vida en Barcelona para comenzar una nueva en Miami. “Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación: este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mi y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milán y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona” , comenzó el descargo de la colombiana.

Luego, pidió que se abstengan de seguirlos “hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”, y que se comporten de la forma más “humanamente posible” con ellos.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se convirtieron en el principal objetivo de los papparazi españoles (Fuente: Backgrid/The Grosby Group)

Por su parte, Piqué se mostró mucho más fastidioso, a tal punto de recurrir a la justicia para poner un freno. Uno de los casos más resonantes fue su dura pelea con Jordi Martín, periodista que desde siempre ha seguido la carrera de la colombiana y que, luego de esta ruptura, se ha encargado de documentar el día a día de la expareja. Tras protagonizar todo tipo de escándalos en la vía pública, el exjugador del Barcelona lo denunció por acoso y pidió una orden de restricción para que no se le acerque. Sin embargo, la justicia desestimó su pedido alegando la libertad de expresión y el derecho a la información. “Yo viví un proceso de estar siempre en el foco y te vas acostumbrando. Llegué al punto en que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño y cuando ven que no lo consiguen... Si le hubiera dado importancia a lo que decía de mí gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido, la gente no sabe ni un 10 por ciento de lo que pasó. Es parte del circo”, dijo el deportista en diálogo con Jordi Basté a finales de 2023.

Natalie Portman y Gael García Bernal

Durante su relación, Natalie Portman y Gael García Bernal se convirtieron en una figurita difícil para los fotógrafos The Grosby Group

El romance entre Natalie Portman y Gael García Bernal, quienes se conocieron en 2003 en una de las fiestas posteriores a los Premios Oscar, también acaparó la atención de los flashes. Mucho más cuando la pareja vivió una crisis en 2006 y el nombre de Dolores Fonzi comenzó a sonar como la tercera en discordia. Es que el mexicano y la argentina se habían conocido en 2001 rodando el film Vidas privadas, de Fito Páez y volvieron a encontrarse cinco años después en el último episodio de Soy tu fan, serie producida y protagonizada por Fonzi. A raíz de ese reencuentro, los medios empezaron a hablar de un triángulo amoroso y la actriz de El cisne negro no dudó en hacer las valijas y tomar el primer vuelo hacia Buenos Aires.

En medio de los rumores de engaño, la actriz se enfrentó a una fotógrafa durante su visita a la argentina, en 2006 Blog Tudo De Novo

Cenas por Palermo, visitas a museos porteños y hasta un viaje al sur para ver las ballenas no fueron suficientes para reavivar la llama de la pareja. Lo que sí reavivaron fue el enojo de Portman que, en una noche de furia, agredió físicamente a una fotógrafa que quiso retratarla en la noche del 24 de julio. Las imágenes de la actriz bajando de su auto y caminando enfurecida hacia la reportera dieron la vuelta al mundo e hicieron que, a los días, Portman abandonara la argentina y pusiera punto final a su relación con el protagonista de Diarios de motocicleta.

Hugh Grant y Elizabeth Hurley

Hugh Grant y Elizabeth Hurley fueron una de las parejas emblemáticas de los 90 IAN WALDIE - X00490

Elizabeth Hurley puede dar cátedra de lo que es ser asediada por la prensa. En 2017 fue indemnizada por la cadena Mirror tras haber sido víctima de espionaje telefónico 12 años atrás y hace unos meses la británica tuvo que salir a desmentir que el príncipe Harry haya perdido su virginidad con ella. Sin embargo, la actriz y modelo vivió el verano más vergonzoso y mediático de su vida cuando a mediados de los 90 su pareja, Hugh Grant, le fue infiel con una prostituta.

El actor fue captado in fraganti por la policía mientras tenía sexo en su auto con una mujer llamada Divine Brown, situación que llevó a su detención por exhibición obscena. Si bien el protagonista de Cuatro bodas y un funeral reconoció lo sucedido y le pidió disculpas públicas a su mujer, Hurley se convirtió en la mujer más buscada del momento. “Anoche hice algo completamente loco. He herido a las personas que amo y he avergonzado a las personas con las que trabajo. Por ambas cosas, lo siento mucho”, declaró arrepentido en el popular programa de Jay Leno.

Su meaculpa no evitó que Liz pase de ser la mujer más hermosa a la más humillada del planeta. Sin embargo, ella logró perdonarlo. La pareja se separó en 2000 y hoy mantiene un gran vínculo de amistad. De hecho, Grant es padrino de uno de sus hijos.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Brad Pitt y Jennifer Aniston estuvieron casados durante cinco años Archivo

El set de filmación de Sr. y Sra. Smith fue el escenario perfecto para que Brad Pitt y Angelina Jolie se enamoraran perdidamente. Sin embargo, en un primer momento, el carilindo de Hollywood desmintió los rumores de affaire, ya que aún estaba casado con Jennifer Aniston. “Queremos anunciar que, después de siete años juntos, hemos decidido nuestra separación formal. Para quienes siguen este tipo de cosas, nos gustaría explicar que nuestra separación no es el resultado de ninguna especulación relatada por los medios de comunicación. Esta decisión es el resultado de mucha reflexión”, señaló la expareja en un comunicado que fue difundido por la revista People.

Unos meses después, un par de fotografías de él y Jolie (junto al primer hijo adoptivo de ella) en una playa de África terminaron por confirmar las sospechas. Inmediatamente, la actriz de Friends se convirtió en la más buscada por los paparazzi, algo que se incrementó cuando la protagonista de Maléfica anunció su embarazo. Lejos de querer hablar del tema, Aniston se alejó “de las miradas curiosas” y se refugió en su casa de Malibú, donde recurrió a un método muy particular para superar el dolor. Según reveló en una entrevista de 2006, la actriz se sometió a una terapia de gritos: un tipo de tratamiento psicológico que considera que el sufrimiento del ser humano necesita ser expresado físicamente para que la persona pueda sanar. “Era un patio trasero tranquilo, en mi opinión. Perfecto para ir al borde del agua y gritar. No era demasiado fuerte. No querés que la gente piense que estás loca. Pero puede ser muy catártico”, contó Jennifer tiempo después en una charla con Daily Mirror.

Actualmente, Jennifer y Brad limaron asperezas y mantienen una relación muy buena, tal como hemos visto en distintas entregas de premios o en cumpleaños y celebraciones de la actriz.