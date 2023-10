escuchar

En el último tramo del siglo pasado, Sharon Stone ocupaba un lugar de privilegio en Hollywood. Junto a Julia Roberts, Meg Ryan y Demi Moore, conformaba el grupo de las actrices más convocadas y convocantes. Ya había dejado atrás su controvertido cruce de piernas en Bajos Instintos y evaluaba cuidadosamente los proyectos que se le presentaban, buscando que su carrera siguiera por los rieles del éxito y las buenas críticas. En 1996, recibió un Globo de Oro y su primera nominación para los premios Oscar por su desempeño en Casino, la película Martin Scorsese en la que compartió cartel con Robert De Niro. Nada parecía indicar que su destino cambiaría drásticamente; pero ocurrió.

La actriz en una escena de Casino, en el pico de su carrera

En 2001, a la actriz se le dio un 1 por ciento de posibilidades de sobrevivir después de que una arteria vertebral rota sangrara en su cerebro durante nueve días. Apenas unos meses antes, había cumplido su sueño de convertirse en madre: junto a su entonces marido, el editor periodístico Phin Bronstein, había adoptado a su primer hijo, Roan.

Si bien milagrosamente pudo recuperarse de su fatídico cuadro, le fue imposible recobrar la vida que había mantenido antes de ser internada: su matrimonio cayó en picada y los grandes productores de la industria del entretenimiento dejaron de convocarla. “Lo perdí todo”, resumió la actriz en una reciente entrevista publicada por People. Y detalló: “ Perdí todo mi dinero. Perdí la custodia de mi hijo. Perdí mi carrera. Perdí todas esas cosas que sentía que formaban parte esencial de mi identidad y de mi vida ”.

En un repaso aquel, el momento más oscuro de su existencia, la protagonista de El especialista reveló quién fue la única persona que se mantuvo a su lado. “ Mi padre permaneció en todo momento junto a mí, pero no miento si digo que fue el único que lo hizo ”.

Sharon y su hijo mayor Roan, quien se cambió su apellido para que incluya el de su madre; ambos son muy cercanos GROSBY GROUP - LA NACION

Con respecto a la pérdida de su fortuna y su poderío dentro de la industria, Stone fue sincera: “En realidad, nunca recuperé la mayor parte. Pero el tiempo pasó y hoy puedo decir que llegué a un punto en el que estoy en paz con eso. Hoy realmente reconozco que lo que tengo y lo que soy es suficiente”, aseguró.

En un principio, Stone tenía previsto permanecer fuera de la industria dos años, para dedicarse a su recuperación. Sin embargo, el parate se fue postergando y llegó a convertirse en una situación desesperante. “Me recuperé en siete años. Pero, de todos modos, no he tenido trabajo desde entonces”, dijo sin rodeos hace algún tiempo.

“Perdí mi lugar en el negocio. Era como la estrella de cine más sexy, ¿sabés? Era como si Lady Di y yo fuéramos tan famosas y ella murió y yo tuve un derrame cerebral. Y nos olvidaron”, se quejó molesta en otra entrevista con Variety mientras advertía que tuvo que volver a reinventarse a sí misma. “ De repente, te encontrás al final de la cola. Tenés que descubrirte a vos misma de nuevo ”, agregó.

Después del ACV, Stone volvió a la pantalla y protagonizó películas como Gatúbela y Lovelace. Sin embargo, ninguna de ellas tuvo el éxito al cual la estrella cinematográfica estaba acostumbrada. Tampoco fue nominada a un premio de la Academia o un Globo de Oro nunca más. “Salí del hospital con amnesia severa, tanto a corto como a largo plazo”, contó sobre las secuelas que le quedaron.

Sharon Stone instagram.com/sharonstone

Además, en medio de una batalla judicial descarnada, su marido pidió la custodia de Roan y la justicia le dio la razón por considerar que Bajos instintos, su primer gran éxito, lindaba con lo pornográfico y que no estaba facultada para sobrellevar la maternidad. “La gente está caminando sin ropa en la televisión ahora y viste tal vez unas décimas de segundos de mi posible desnudez y yo perdí la custodia de mi hijo”, reflexionó quien recordó cómo por ese entonces esta decisión judicial afectó su salud física y emocional: “Terminé en una clínica por mis latidos de más en el corazón. Me rompió el corazón, literalmente me rompió el corazón ”.

“ Dejé de comer. Me desmoroné y ni siquiera me di cuenta. Me abandoné en la cama y me di por vencida. Mi corazón estaba realmente roto ”, expresó sobre esta lucha en tribunales que duró alrededor de una década. “Hice eso durante 13 años. Jugué un juego de ajedrez de custodia muy largo y muy difícil en un esfuerzo por conseguirle a Roan todo lo que pudiera para su salud y bienestar”, agregó.

La salud de la actriz siguió dándole sobresaltos. Luego del ACV, siguieron los tumores benignos que tuvieron que extirparle de su pecho y un tumor fibroide que los médicos encontraron a comienzos de 2022 y que la volvió a alejar del foco mediático durante un buen tiempo. Sobre ese último golpe, Stone explicó que desde hacía tiempo padecía dolores extraños y que la habían diagnosticado mal, poniendo en peligro su vida. “No te dejes impresionar. Obtené una segunda opinión, por eso puede salvarte la vida”, escribió la intérprete en aquel momento en su cuenta de Instagram.

