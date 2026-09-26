Sienna Miller y Dominic West, del divorcio más feroz a una conexión inesperada con la Argentina

Una pareja acostumbrada al poder, al dinero y a la exposición pública entra en guerra cuando decide separarse. Ese es el punto de partida de War, la nueva serie de HBO Max protagonizada por Sienna Miller y Dominic West, que se estrenará el 1° de octubre en la plataforma y tendrá nuevos episodios cada semana.

Creada por George Kay, responsable de Lupin y Hijack, la ficción se mete en el competitivo mundo de los grandes estudios jurídicos de Londres. A lo largo de ocho episodios, la trama gira en torno al enfrentamiento de dos de las más prestigiosas firmas de la ciudad, Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne, al asumir lados opuestos en un divorcio de alto perfil: el del magnate tecnológico Morgan Henderson (West) y la estrella internacional de cine Carla Duval (Miller). Lo que comienza como una separación pronto se convierte en una batalla capaz de arrastrar dinero, reputaciones y secretos acumulados durante años.

publicidad

publicidad

Sus protagonistas llegan al proyecto con largas carreras. Miller, de 44 años, construyó buena parte de su trayectoria entre el cine y la televisión, con títulos como Francotirador, de Clint Eastwood, y la miniserie de Netflix Anatomía de un escándalo, donde ya había interpretado a una mujer cuya vida privada quedaba expuesta en medio de un proceso judicial y mediático.

West, de 56, quedó asociado para siempre al detective Jimmy McNulty de The Wire, uno de los personajes centrales del celebrado drama de HBO, y luego protagonizó The Affair. Más recientemente interpretó al entonces príncipe Carlos en las últimas temporadas de The Crown.

War también supone un reencuentro para ambos. Ya habían trabajado juntos en 2005, más de dos décadas atrás, en la obra As You Like It, de William Shakespeare, que se presentó en el Wyndham’s Theatre de Londres.

¿Conocen la Argentina?

Miller y West volvieron a trabajar juntos más de dos décadas después de compartir escenario en As You Like It. “Sabía que la pasaríamos genial porque es una gran persona”, dijo ella sobre el reencuentro; él aseguró que “fue genial" volver a estar con ella Scott A Garfitt - Invision

publicidad

publicidad

En diálogo con LA NACION, los actores hablaron sobre la construcción de sus personajes, el límite entre el amor y la guerra, el reencuentro profesional y los dilemas que atraviesan la serie. Pero antes hubo tiempo para una conexión inesperada con la Argentina.

—¿Estuvieron alguna vez en la Argentina? ¿Conocen algo del país?

Sienna Miller: —Yo nunca fui. Me muero por ir a la Argentina.

Dominic West: —Sí, yo trabajé en la Argentina, en una estancia. Cuando era joven estuve en Córdoba; después fui a Salta, Jujuy y recorrí todo el norte. Me encantó; es increíble en todas partes. Es maravilloso, me encanta.

Sienna Miller quiere conocer la Argentina y Dominic West recuerda su paso por el país

publicidad

publicidad

Del amor a la guerra

En War, Morgan Henderson y Carla Duval no aparecen simplemente como dos partes de un divorcio. Él es un hombre acostumbrado a moverse desde una posición de enorme poder económico; ella, una figura pública cuya vida privada queda inevitablemente expuesta. Esa diferencia de lugares, sumada a los años de historia compartida, atraviesa una separación en la que cada recuerdo, decisión y vulnerabilidad puede adquirir un nuevo significado.

—¿Qué fue lo primero que los atrajo de estos personajes y cómo los construyeron?

Miller: —Yo me incorporé bastante tarde y solo nos habían enviado el primer guion. Así que, en realidad, tuvo mucho que ver con el equipo de personas que se había reunido. Era un elenco increíble. Dom y yo habíamos hecho una obra juntos hace 20 años, así que me entusiasmaba mucho volver a trabajar con él. También habían convocado a algunos de los mejores actores de teatro de Londres. Con esos ingredientes, George como guionista y los directores, sentí que era una buena apuesta.

West: —George, con quien ya había trabajado antes, me dijo que Morgan era “un multimillonario benigno”. Y pensé: “¿Qué significa eso? ¿Es posible?”. Entonces escuché un podcast llamado Good Bad Billionaire, que me enseñó muchas cosas sobre los multimillonarios. Una de ellas es que, de los dos mil quinientos que hay en el mundo, solo tres son realmente buenas personas. Así que fue interesante tratar de descubrir qué me gustaba de él. Era, obviamente, un tipo despiadado porque es multimillonario, pero tenía corazón y trataba de hacer lo correcto.

Los protagonistas cuentan qué los atrajo de sus personajes en War

publicidad

publicidad

—Trabajaron juntos por primera vez hace más de 20 años. ¿Qué fue lo que más los sorprendió de trabajar juntos esta vez?

Miller: —Siento que tenía una buena noción de quién era Dom y obviamente es uno de nuestros mejores actores, así que eso no fue una sorpresa. Pero sabía que la pasaríamos genial porque es una gran persona. Así que realmente no hubo sorpresas.

West: —Me sorprendió mucho ver que Sienna había atravesado todo lo de estos últimos 20 años. Quiero decir, Dios, piensen en las cosas por las que pasó. Me dio muchísima alegría ver que seguía siendo esta persona maravillosa y hermosa. Y, siendo una estrella tan grande, no tenía en absoluto aires de estrella: le encantaba trabajar en equipo y formar parte de un elenco. Fue genial volver a estar con ella.

Sienna Miller y Dominic West, juntos otra vez después de 20 años

—¿Hacer esta serie cambió la forma en que piensan sobre por qué el amor puede convertirse tan rápidamente en conflicto?

publicidad

publicidad

Miller: —Sí, creo que estuvimos mucho en ese terreno porque gran parte de la serie, especialmente cuando se llega al juicio, recupera los recuerdos hermosos del comienzo de la relación y muestra cómo esas mismas cosas de repente pueden utilizarse y manipularse. Me quedó bastante esa idea de cómo esos momentos pueden envenenarse después si las cosas no funcionan. Y espero que ninguno de nosotros tenga que pasar nunca por algo así.

West: —Sí, hay una línea muy fina, como el filo de un cuchillo, entre el amor y la guerra, y es muy fácil inclinarse hacia uno u otro lado. Creo que la serie trabaja eso bastante bien. Ahí es donde realmente está el drama.

“Hay una línea muy fina entre el amor y la guerra”: la reflexión de los actores de War

—Cuando termine la temporada, ¿creen que los espectadores van a saber de qué lado están?

West: —Sí, probablemente apoyen a Morgan.

publicidad

publicidad

Miller: —Yo creo que, en realidad, nadie gana.

West: —Los abogados siempre ganan.

“Nadie gana”: la respuesta de Miller sobre el conflicto de la serie

—¿Y sobre qué creen que va a discutir más el público después de ver War?

Miller: —Probablemente sobre quién merece qué entre Morgan y Carla.

publicidad

publicidad

West: —Sí, espero que sea eso sobre lo que estén pensando porque es un tema interesante. Si se te ocurre una idea, ¿tenés derecho a todo lo que surge de esa idea o no? Creo que ese es uno de los puntos sobre los que discuten en el tribunal. Y yo... todavía estoy indeciso.

El debate que dejará War entre los espectadores