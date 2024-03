Escuchar

Este lunes, en medio del conflicto laboral de América TV, los conductores y panelistas debieron llegar al canal ya maquillados, peinados y vestidos para poder salir al aire. A su vez, debieron dejar sus autos a varias cuadras de la emisora, que se encuentra con las persianas bajas desde anteayer y con los trabajadores afiliados al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) realizando una protesta en la puerta. Actualmente de la salida al aire se ocupa personal jerárquico y trabajadores fuera de convenio.

Recordemos que anteayer por la mañana los trabajadores de América TV y A24 se encontraron con que no podían ingresar al canal: las persianas estaban bajas y un cartel informaba que se “dispensaba” (eximía) de cumplir sus tareas a los 249 trabajadores afiliados al gremio. En ese mismo cartel se daba cuenta que la prohibición de ingresar era en respuesta a una serie de medidas de fuerza que había llevado adelante la última semana Satsaid.

Este lunes por la mañana hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Según pudo saber LA NACION, fuentes cercanas a las autoridades de la emisora señalaron que no se dictó conciliación obligatoria y que, por ende, sigue vigente la medida que tomó el canal de eximir del trabajo a los empleados notificados. Las mismas fuentes confirmaron que habrá una nueva audiencia el próximo miércoles. En diálogo con este medio, Jorge Torelli, director de cámaras de América TV y delegado de Satsaid, se refirió al resultado que arrojó dicha reunión en el ministerio. “Se pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles a las 17, que se tome una definición sobre el ingreso de la gente a trabajar. Durante los días que no se trabaje no va a haber descuentos ni de sueldo, ni de vacaciones ni de francos compensatorios. Todavía no hay fecha definida de ingreso pero se estaría normalizando todo, gracias a Dios”, confió Torelli.

El delegado del sindicato que representa a los 249 trabajadores eximidos de trabajar mientras se mantengan las medidas de fuerza, se había referido al conflicto esta mañana, en diálogo con María O’Donnell por Urbana Play. “En este momento estoy en la puerta del canal esperando una reunión con los dirigentes del sindicato y los directivos para ir a una audiencia en el ministerio... Este fin de semana nos enteramos que no podíamos entrar a trabajar. No estamos despedidos, estamos dispensados. La empresa nos dispensó de trabajar hasta que se solucione el conflicto. Cuando terminen los paros que estamos realizando por las paritarias, en teoría entraríamos a trabajar. Nos citó el ministerio de urgencia par ver si se puede destrabar. Esta última semana se paró por turnos: lunes, martes y miércoles, dos horas por turno y jueves y viernes, tres horas por turno. Cada turno dura ocho horas. El canal siempre estuvo al aire, lo sacaban al aire los trabajadores fuera de convenio”, comentó Torelli.

La imposibilidad de que los trabajadores puedan ingresar a los estudios de la calle Fitz Roy (este lunes todos los programas se llevan a cabo en un mismo estudio) no solo afecta a quienes trabajan detrás de cámara. Uno de los casos relevados por LA NACION es el del columnista de espectáculos de América Noticias (lunes a viernes de 18 a 20, con la conducción de Rolando Graña y Soledad Larghi), Daniel Ambrosino, quien por estar afiliado a Satsaid no puede ingresar al canal mientras se mantenga la medida de fuerza.

