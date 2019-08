Entre lágrimas, Silvina Escudero anunció anoche en ShowMatch que la lesión que sufrió no le permitiría bailar el ritmo de "Grande éxitos" Crédito: Captura de pantalla

"Marcelo [Tinelli] contó que me había lastimado, pero no sabíamos que era una lesión tan grande", contó Silvina Escudero esta mañana, al mostrar la radiografía que confirmaba la fractura de columna que ese hizo hace tres semanas, durante los ensayos para el " Súper Bailando".

"Al principio pensé que me dolía por el golpe, pero de pronto no podía ni subir la escalera. Me fui a hacer los estudios y me dieron el resultado de una fractura que tarda 45 días en soldarse", contó la bailarina, que en el programa que se emitió anoche -pero fue grabado hace dos semanas- anunció que no estaba en condiciones de bailar el ritmo de "Grandes éxitos", y por eso pasaría directamente al duelo para poder avanzar en el certamen.

"Mi idea es bailar algo más suave el lunes. No me quiero quedar afuera del programa. La gente en Twitter me decía que estaba haciendo peligrar mi salud, pero no. Los médicos me dijeron que puedo, sino no corro riesgo de caer o que me toquen la zona de la columna", detalló Escudero sobre su elección de seguir en competencia, en diálogo con Los ángeles de la mañana.

"En estas tres semanas pensé de todo. Lloré un montón e hice catarsis", contó sobre cómo había tomado la novedad de la lesión, y luego agregó: "Cuando me dieron los estudios entré en crisis. Salí llorando. Llamé a mi novio y después a Federico Hoppe".

Entonces, consultada por las panelistas, negó el rumor de un affaire con el productor histórico de ShowMatch. "Nunca salí con Fede. Le pedí estrenar su jacuzzi pero no me metí. Con Maca [Rinaldi, la novia de Hoppe] tenemos buena onda. Soy su amiga", aseguró entre risas.

También Escudero tuvo tiempo de recordar su relación con Matias Alé, con quien mantuvo un mediático romance que terminó en 2010. "No disfruté nada con él. No recuerdo buenos momentos. Siento que en esta vida no estuve con Alé. Corté hace más de diez años, era otra persona. Tengo recuerdo de sufrimiento", finalizó.