Fue la periodista estrella de la TV argentina, pero dejó todo y se instaló en Miami: “No es fácil empezar de nuevo, tampoco imposible”

La década de los 90 fue un período lleno de oportunidades para la televisión argentina, algo que se reflejó en los proyectos impulsados por distintos canales y hasta la creación de algunos, como fue el caso de TN en 1993.

Desde el arranque, ese medio confió en Mercedes Martí para que esté al frente de la conducción de su noticiero matutino junto a Mario Mazzone, para después pasar al horario nocturno. Esa decisión fue fundamental para la carrera de la periodista, ya que luego ganó el Martín Fierro en cuatro ocasiones por su desempeño. Su carrera no solo atravesó a la señal de noticias, sino que también la tuvo al frente del noticiero de Canal 9.

Sin embargo, hoy por hoy, su vida dio un giro de 180 grados y está radicada en Miami, Estados Unidos, donde su trabajo la encuentra lejos de la actividad que la hizo famosa.

Mercedes Martí fue una de las primeras figuras surgidas de TN

El presente laboral de Martí, tal y como puede apreciarse en sus redes sociales, está en el real estate, una faceta a la que ella misma decidió ingresar al descubrir su habilidad para manejar los negocios inmobiliarios. En diálogo con LA NACION, habló de las razones detrás de su nueva vida en Estados Unidos, de sus proyectos actuales y de su interés por volver al periodismo pero no como la cara visible.

La decisión de vivir en Miami

Su sorpresiva “desaparición” de la televisión argentina tiene una explicación, aunque vale aclarar que ella dejó en claro que siempre buscó una segunda opción laboral para el momento en el que no siguiera en el mundo del periodismo. “Desde muy joven me di cuenta de que tenía que tener un plan B, porque conocemos de la inestabilidad de nuestro trabajo y de los vaivenes de Argentina. Después de 25 años de trabajar en noticieros en distintos canales, me dijeron que no me iban a renovar el contrato, así que me quedé sin trabajo”, contó, en referencia al ciclo que hacía en Canal Metro y cuyo fin marcó el inicio de una nueva etapa. Antes de eso, además de TN, estuvo en El Nueve, en C5N, en América TV y, finalmente, en Metro.

Mercedes Martí está radicada en Miami desde 2012, año en el que se alejó del periodismo Gentileza Mercedes Martí

Con motivo de esta repentina salida, la conductora comprendió que lo más saludable para su carrera era alejarse de los medios, porque “las cosas siempre son de a dos”. Aquí es cuando cada Martín Fierro conseguido tomó especial relevancia en su vida, ya que pudo tramitar la visa de talento en Estados Unidos por su carrera destacada en Argentina: “No le daba tanta importancia, pero después me di cuenta que los premios sumaron mucho en el proceso para conseguir mis papeles en Estados Unidos, así que estoy muy agradecida con quienes me los dieron”. Tras esto, decidió empezar a buscar “nuevos horizontes”.

La elección de la ciudad no fue aleatoria, sino que Martí explicó que ya había vivido un año en Miami, la cual considera su “segunda ciudad”: “Me quedó un lazo, me quedaron amistades, venía todos los años”. Además, su salida de la televisión justo coincidió con que su esposo, el actor Edward Nutkiewicz, “estaba con problemas de trabajo y también podía hacer su visa de talento”, lo que los terminó por inclinarlos a tomar la decisión de emigrar junto a su hija de 12 años, una edad que consideró clave para que “pudiera hacer su escuela secundaria allá”. Un dato no menor de esta llegada a Florida es que ambos contaban con “propuestas para trabajar en la ciudad”.

Radicados en Estados Unidos, Martí y su esposo Nutkiewicz vieron el recorrido de su hija, quien ya terminó la universidad Instagram (@nutkiewicz)

Con esta historia de vida, se animó a motivar a todos aquellos que tienen la idea en su cabeza. “A los 50 años, soy una periodista emigrada y reinventada. Comencé una nueva vida y una nueva profesión. Nunca es fácil empezar de nuevo, pero tampoco es imposible. Cuando se te cierran puertas en un lugar, siempre hay que buscar puertas que se abran en otro”, expresó.

Su presente laboral lejos de Argentina

Mercedes Martí llegó a Estados Unidos con un objetivo claro: afianzarse en el mercado de las propiedades, lo que la llevó a interiorizarse e incluso recibirse en una carrera afín. “Soy licenciada en Bienes Raíces, me dedico a los negocios inmobiliarios y hago esta actividad no solamente en Miami, sino en Madrid y en Buenos Aires”, explicó. Si bien su vida tomó este nuevo rumbo, remarcó que “la periodista sigue estando, es algo que se lleva siempre en el fondo del alma”.

Al ingresar en el día a día de su presente laboral, detalló: “Trabajo para una compañía de real estate. Los clientes que quieren invertir, comprar, alquilar o vender recurren a mí para que los asesore y oriente en el proceso”. Y en este sentido, aprovechó para cuestionar la guerra de Estados Unidos con Irán, ya que se refleja en los costos. “Genera inflación que impacta en el precio del combustible y en las tasas de interés. Estamos todos pendientes”, continuó.

Martí coordina el Comité de Real Estate desde la Cámara de Comercio Argentina Americana Gentileza Mercedes Martí

En cuanto a su exitoso pasado en Argentina, se mostró tranquila y agradecida: “Yo puedo vivir sin trabajar de periodista y el periodismo puede vivir sin mí. Ya me ha dado el gusto de hacer todo lo que tenía ganas de hacer, he logrado en mi carrera todo lo que quería y estoy en paz con eso”. Si bien dejó abierta la puerta para el futuro, enfatizó en que “a esta altura uno se da cuenta de que lo importante es ser feliz con lo que se hace”.

La posibilidad de un nuevo proyecto en TV

A la hora de especular con un posible regreso a la televisión argentina, remarcó que estar en un noticiero diario ya no le genera interés, pero sí le gustaría tener un programa de entrevistas. “El proyecto que tengo en mente se llama La Segunda Temporada. Sería mi segunda temporada en Argentina como periodista”, expresó en la conversación con LA NACION. “A esta altura de mi vida, si hago televisión, voy a hacer mi propio proyecto”, continuó.

Si bien dejó en claro que el nombre de esta idea está vinculada a su carrera, también mencionó su edad: “Después de los 50 estamos viviendo la segunda temporada de la serie de nuestras vidas. Y hoy la longevidad nos permite vivir 100 años, por lo menos. Mirtha Legrand acaba de cumplir 99 y está espléndida, así que yo todavía tengo tiempo”.

Martí fundó The Silver Club, donde entrevista a personas de la generación de plata Instagram (@the_silver_club)

Con respecto al contenido de esta idea, reveló: “La Segunda Temporada tratará sobre entrevistar gente que nos cuente su estilo de vida, sus proyectos, su manera de vivir y de cómo escribir el guion de la segunda temporada de sus vidas, que suele ser mejor que la primera”. Si bien todavía no tiene fechas estipuladas, la periodista galardonada apunta a volver a lo grande. Incluso, este no es su primer intento por regresar a la televisión local: “Presenté otros proyectos en algunos canales, pero no tuvieron eco. Viajo seguido a Argentina y me reúno con gente del medio. En 2025 tuve conversaciones con TV Pública y no prosperó”.

También aseguró que el rol de productora le atrae para esta etapa de su vida, ya que durante muchos años ocupó ese papel tanto en radio como en televisión. “Es algo que se me da muy bien, me gusta mucho y ahora me toca hacerlo con mi hija, que heredó las profesiones de los padres. Dicen que el fruto no cae muy lejos del árbol”, señaló entre risas.

El teatro, su faceta más personal

Además del periodismo y el mercado de propiedades, Mercedes Martí ingresó al mundo del teatro para un proyecto familiar que incluye a su hija Natasha Nua, quien actualmente tiene 25 años, vive en Los Ángeles y estudió tanto actuación como cine en la Universidad del Sur de California. “Trabaja en una productora y hace su primera obra de teatro llamada Monólogos del Mate, donde cuenta su historia de joven artista emigrante que busca su lugar en el mundo”, sostuvo.

Monólogos del Mate, el proyecto familiar que une a Martí y Nutkiewicz con su hija en el teatro Instagram (@thematemonologues)

La elección del mate para el nombre de la obra se debe al elemento que la acompaña por el mundo y la une a sus raíces, ya que “emigrar te abre la cabeza desde otra manera”. Así, ya realizó varios shows en Los Ángeles y a fines de marzo se presentará en Miami: “Su idea es hacer funciones en New York, Madrid y por último Buenos Aires”.

Por el lado de su rol, detalló que siempre intenta producir las obras de su esposo y de su hija, aunque en este caso “es un proyecto en familia”. Así, Edward Nutkiewicz es el director, Natasha Nua es la creadora del guion y protagonista de la obra, y Mercedes Martí trabaja en la producción del show.