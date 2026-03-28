Argentina vs. Mauritania: los explosivos números de rating del partido de la selección

Que la televisión abierta está pasando por un momento muy difícil en materia de rating no es noticia. Solo la final de Masterchef Celebrity logró que vuelvan los 20 puntos y ni el regreso de Gran Hermano logró sumar más público a la pantalla chica, hasta el momento. Solo el fútbol mueve la aguja en materia de audiencia. De hecho, la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y los partidos amistosos de las Eliminatorias del Mundial 2026 ocuparon casi los veinte primeros lugares en el podio de los más vistos del año pasado, dejando muy relegada a la programación local.

Este viernes la Selección argentina se enfrentó en un partido amistoso con Mauritania. El encuentro fue el primero de la última ventana FIFA previa al Mundial de fútbol 2026. A las 19.30, Telefe emitió un flash de noticias que le dejó un piso de 10.9 puntos de rating. Pasadas las 19:55, con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky, empezó la transmisión de la previa con 11.1 puntos. Desde el campo de juego estuvieron Sofi Martínez, Nicolás Haase y Manuel Olivari, llevando toda la información y la palabra de los protagonistas.

La selección argentina se enfrentó a Mauritania en un amistoso Manuel Cortina

A menos de tres meses del comienzo de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Albiceleste y el conjunto africano se vieron las caras en la Bombonera. La Selección argentina, que terminó en el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, llegó a este amistoso con un invicto de tres partidos, tras superar a Venezuela, Puerto Rico y Angola. Los mauritanos formaron parte del Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur.

A las 20.20 empezó a rodar la pelota en el campo de juego con un rating de 20.4 puntos. Desde el arranque se pudo ver la superioridad de la selección campeona del mundo, con algunas aproximaciones, incluso con Lionel Messi en el banco de suplentes. A los 15 minutos, cuando Enzo Fernández convirtió el primer gol, la pantalla de Telefe trepó a los 25.2 puntos. Centro desde la derecha de Nahuel Molina, Julián Álvarez la dejó pasar para que marque ante Mauritania. A los 31 minutos, llegó el segundo de tiro libre, con algo de ayuda del arquero, de Nico Paz, con 27.7 puntos. El primer tiempo cosechó una marca máxima de 29.7.

La selección argentina se enfrentó a Mauritania en un amistoso Aníbal Greco - La Nación

Pasadas las 21.25 comenzó el segundo tiempo con 24 puntos, con Lionel Messi en el campo de juego. Tras su ingreso, pasó a tener la cinta de capitán, como es habitual. A los pocos minutos, Leo estuvo cerca de convertir con un remate de afuera del área que pasó cerca del ángulo. Argentina dejó espacios abajo y Mauritania tuvo un remate que el Dibu Martínez desvió por arriba. En una floja segunda etapa, el árbitro agregó cuatro minutos y Jordan Lefort marcó el descuento en el final del encuentro, quitándole el invicto al arquero y poniendo el 2-1 ante Argentina.

La marca máxima del partido fue de 30.1 puntos, números que hace tiempo no se veían en la televisión abierta. El equipo que capitanea Messi completará la fecha el martes con otra prueba ante Zambia.