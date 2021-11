Silvina Luna fue dada de alta tras cinco días de internación

Silvina Luna recibió el alta médico tras cinco días de internación. Recordemos que la modelo sorprendió en las redes sociales el martes pasado al contar que había tenido que ser internada. En ese momento, Luna explicó que se debía a las consecuencias que le quedaron por la cirugía estética realizada por el polémico Aníbal Lotocki, con quien está en conflicto judicial.

Ahora, Luna retomó el contacto con sus seguidores para informar sobre el alta. Lo hizo desde sus historias de Instagram, donde agradeció las muestras de cariño recibidas y la atención médica. “Hola, buen día a todos. Me dieron de alta y quería compartirlo básicamente con ustedes, que estuvieron ahí haciéndome compañía todos estos días con sus lindos mensajes, recomendándome nutricionistas y terapias alternativas. Me voy a poner con todo eso. Gracias infinitas y ya les iré contando novedades”, indicó.

Luego, Silvina Luna sumó: “Estoy disfrutando del solcito de este día hermoso y apreciando todo de una manera diferente después de haber estado estos cinco días internada”.

La internación

“Celebro que podamos deconstruir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros”, comenzó Luna su posteo en Instagram. “¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud? Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día”.

Y agregaba: “Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo. Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambió la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”, fundamentó.

“Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé”, se sinceró.

“Sigo creyendo en qué aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto, sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar pero tomando cada día como un regalo. Por otro lado, también está el tema judicial. Hice la denuncia hace 8 años y recién ahora está sucediendo el juicio oral. Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó. Es importante no solo por mí, sino por muchas víctimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años”, indicó Silvina Luna.

“Me costaba mucho abrir mi corazón y contarles esto, pero me atraviesa en todo lo que soy y siento que hacerlo de esta manera, es permitirme resonar en todos ustedes. ¡Gracias por acompañar desde ahí todos los días!”, concluyó en su posteo Luna.