El pícaro comentario de Silvina Luna desde Mendoza al recordar la filtración de su video íntimo

Diez años pasaron de la filtración de un video íntimo de Silvina Luna junto a su novio en un viñedo de Mendoza. En los últimos días, la ex Gran Hermano visitó esa provincia y recordó aquel episodio aunque, ya no con angustia sino con un poco de humor. A través de sus redes sociales compartió una foto y un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Vale recordar que el año 2011, Silvina había visitado uno de los emblemáticos sitios turísticos de la provincia productora de algunos de los mejores vinos del país. Durante su estadía, junto a su novio de ese momento, se filmaron en un momento de intimidad. Pero lo que sería un video privado, se filtró y ella debió atravesar un duro momento.

Silvina Luna estuvo de visita por Mendoza

El episodio tuvo un gran impacto en su vida personal. De hecho en una entrevista en PH: Podemos Hablar (Telefe), ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, se refirió el tema: “Hicimos un video para nosotros y un maleducado lo robó y lo publicó. Mi exnovio lo tenía en su computadora, y el video quedó en algún lugar del disco rígido, pero es muy difícil detectar quién pudo haber sido”.

Silvina Luna bromeó en su Instagram acerca de su video íntimo Instagram: @Chismesdeker

En ese sentido, precisó: “Fue muy fuerte que todos opinen sobre el video y lo vean. Pensé que no iba a trabajar nunca más, porque no me daba la cara”.

Una década después, Luna parece haber superado aquel episodio y de hecho lo recordó en redes sociales con un poco de humor. A través de su historias de Instagram mostró algunas postales de Mendoza, lugar que eligió para pasar unos días de descanso.

En una de las imágenes se la pudo ver en un viñedo.“Y un día volví... ¡pero a tomar vinito!”, escribió. De inmediato, la publicación comenzó a recibir cientos de comentarios.

La famosa instagramer Ker Winstein apoyó el tono humorístico de la modelo, replicó la historia y comentó: “Silvina Luna que se rió de ella misma parodiando su video del viñedo en Mendoza”.

La pelea de Silvina Luna con Floppy Tesouro

Semanas atrás, Luna protagonizó un gran alboroto en un restaurante de Puerto Madero al discutir con Floppy Tesouro. De visita en Los ángeles de la mañana (eltrece), aclaró el verdadero motivo detrás de la pelea que involucró también a Rodrigo Fernández Prieto, exmarido de modelo.

Silvina Luna habló de la discusión que protagonizó con Floppy Tesouro

“Ella iba a venir con nosotros a Panamá y dice que yo no tendría que haber ido porque justo se habían separado y los medios iban a inventar que estábamos juntos. Pero yo ya tenía el pasaje y no quería dejar de ir. A ella le influye que los medios digan todo esto, a mí la verdad no me importó. Ella se estaba separando y entendió que yo no tendría que haber ido. Sintió que no me puse en su lugar como mujer”, aclaró Luna.