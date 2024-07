Silvio Soldán: a la espera del diagnóstico, tras el susto por su internación en Uruguay

Escuchar

Después de su reciente internación en Uruguay, Silvio Soldán habló sobre su salud. El popular conductor contó que está a la espera del resultado de una serie de estudios clínicos a los que fue sometido y comentó cuál pudo haber sido parte del origen de su descompensación.

En una entrevista con el programa Intrusos (América), el presentador de 89 años se refirió al incidente que lo llevó al hospital y, sobre el episodio concreto que sufrió, sostuvo: “Fueron dos minutos, no sé qué pasó... Un bajón de presión, estrés, no sé. Un poquito de todo”, sugirió, además de explicar que a día de hoy se encuentra bien y recuperado.

Prueba de su mejoría fue su aparición esta semana en la función debut de la obra Toy sin plata, el espectáculo que Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti presentan en el Teatro Astral. Allí se lo pudo ver sonriente y conversando con colegas y conocidos.

Sin embargo, a pesar de su visible recuperación, Soldán se encuentra a la espera de un diagnóstico sobre lo que pudo haberle ocurrido y que derivó en su hospitalización en el país vecino. “Me hicieron un montón de análisis. Me faltan dos o tres todavía, porque son como veinte los que me hicieron. Quiero saber qué es lo que pasó y por qué, para que no se repita”, explicó.

En un principio, se indicó que Soldán había atravesado un cuadro de cinetosis. Además, el conductor compartió algunos detalles sobre su estado anímico, sin descartar la posibilidad de que el malestar pudiese estar vinculado a episodios de estrés. “Uno se estresa por muchas cosas, ando bien pero hay cosas en la vida… Pero basta, chau. Punto”, zanjó en diálogo con el programa de América evitando dar más detalles acerca de su situación actual.

Cabe recordar que Soldán tuvo que ser internado de urgencia a finales de junio en Colonia del Sacramento, en medio de su gira por Uruguay con su espectáculo Silvio Soldán y dos grandes valores del tango, lo cual lo obligó a reprogramar todos los shows. En ese momento, Ángel de Brito informó en LAM (América) que el presentador se empezó a sentir mal en su traslado en ferry a la localidad uruguaya y, tras una entrevista, terminó internado. Si bien se temió que su malestar se debiera a un accidente cerebrovascular (ACV), esta posibilidad se descartó y rápidamente recibió el alta.

“Habló tanto en la entrevista que en un momento se empezó a sentir mal en medio de la nota y dijo: ‘Me siento descompuesto’. Rápidamente, lo trasladaron a una clínica”, explicó el conductor.

El conductor de 89 años está a la espera del resultado de varios análisis médicos Anibal Greco

A continuación, la productora de Soldán emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y proporcionar detalles adicionales. Por medio de un texto, explicó que el conductor se había trasladado a Colonia para iniciar una gira con una obra y dijo que, durante el trayecto en la embarcación, experimentó malestares debido al movimiento del barco. “A pesar de ello, Silvio continuó con su compromiso hacia nuestra conferencia de prensa para promover las funciones. No obstante, debido al agravamiento de su condición, optamos por solicitar atención médica en el hospital local”, detalla el comunicado. Los médicos que lo atendieronrealizaron los exámenes pertinentes y confirmaron que se trató de un episodio de cinetosis.

Dando prioridad a su salud, la productora decidió reprogramar las funciones: “Hemos decidido reprogramar la gira para el mes de agosto, permitiendo a nuestro estimado artista descansar y recuperarse en Buenos Aires. Agradecemos profundamente su comprensión y apoyo durante este período. Estaremos proporcionando más actualizaciones según sea necesario”, mencionaba.

Posteriormente, la estrella televisiva envió un audio a los medios y llevó tranquilidad. “Quiero, fundamentalmente, agradecer a todas aquellas personas que se han preocupado por mí”, introdujo, y añadió: “Pasó algo que no pasó nada, porque, realmente, fue simplemente una baja de presión producto de un poco de estrés, pero nada comprometido, nada grave. Tuve el auxilio inmediato de los médicos que, claro, en una situación así, se asustan un poco más que uno mismo; entonces me tuvieron internado unas horitas”, indicó.

LA NACION

Temas Silvio Soldán