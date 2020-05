Logan Williams murió en abril por una sobredosis, después de años de luchar contra su adicción a las drogas

Cuando a principios de abril se conoció la noticia de la muerte del joven actor canadiense Logan Williams, conocido por su papel del joven Barry Allen en la serie The Flash , no se revelaron las razones de su fallecimiento.

Ahora a poco más de un mes de la tragedia, su madre, Marlyse Williams dio una entrevista al diario New York Post en la que reveló que la causa de la muerte de su hijo de 16 años fue una sobredosis de la sustancia opioide fentanilo. Además, Williams contó que su hijo llevaba tres años luchando contra su adicción a las drogas y habló del estrés que le causaban las audiciones al chico que empezó a actuar a los nueve años pero que ya a los 13, después de trabajar en serie como The Flash y Supernatural decidió retirarse. Su último papel había sido en 2016 como parte de la serie canadiense When Calls the Heart (disponible en Netflix).

Según la entrevista publicada ayer, a los 13 años el actor comenzó a consumir marihuana y luego pasó a otras drogas que lo llevaron a programas de rehabilitación en varias oportunidades.

"Hice todo lo humanamente posible, todo lo que una madre puede hacer salvo esposarlo, para mantenerlo a salvo", se lamentó la mujer, que también explicó que se decidió a contar su trágica historia para ayudar a otros que estén pasando por lo mismo que su familia a pedir ayuda. "Su muerte no será en vano. Sé que ayudará a mucha gente de aquí en adelante", señaló Williams.

Fentanilo es una sustancia opioide que también provocó las muertes de Prince, en abril de 2016, y de Tom Petty, en octubre de 2017 .