Murió a los 16 años Logan WiIliams, actor de las series The Flash y Supernatural

El pasado jueves 2 de abril, cuando estaba a una semana de cumplir los 17 años, falleció el actor canadiense Logan Williams , conocido por sus apariciones en series como Supernatural , o The Flash , donde interpretó al veloz superhéroe en su etapa de niño.

Su madre confirmó la trágica noticia de la muerte de Williams al sitio canadiense Tricity News, pero no reveló cuáles fueron las causas de su deceso. Aseguró además que la familia del joven actor se encontraba "devastada".

Williams, que había nacido en Vancouver, tenía una prometedora carrera por delante. "Con su talento y su aspecto, Logan tenía el potencial para ser una gran estrella", señaló su madre, que lamentó, en el citado medio canadiense, la tristeza de no poder abrazar a sus padres, "que acaban de perder a su único nieto".

Con sólo 11 años, Williams había interpretado su papel más importante hasta la fecha, la versión joven de Barry Allen, el personaje que se convertiría en Flash. El joven participó de la serie televisiva entre 2014 y 2015.

Grant Gustin, el actor que hace el papel de Barry Allen de adulto en The Flash , de la señal Warner, fue de los primeros colegas en mostrar en redes sociales su dolor por esta trágica pérdida, y recordó su primer día de rodaje con él: "Me quedé impresionado, no solo con el talento de Logan, sino con su profesionalidad en el set".

El joven también había aparecido en las series Supernatural , Whispers y When Calls the Heart ( Cuando llama el corazón). Además, le gustaba practicar fútbol, tocar la guitarra y era fanático del rap.