Dieron a conocer un nuevo parte médico de Christian Petersen

Las autoridades del Hospital Alemán dieron a conocer cerca de este mediodía el primer parte médico de Christian Petersen desde su arribo a esa institución, ocurrido en la tarde del viernes, como informó oportunamente LA NACION.

El chef ingresó el 26 de diciembre al sanatorio porteño según confirmaron a este medio fuentes de la institución, luego de más de diez días de internación en San Martín de los Andes. Anoche se había informado que en las sucesivas horas al paciente se le realizarían tanto estudios de rutina como otros, más específicos, relacionados con su cuadro. Recién después el Hospital Alemán emitiría un parte médico actualizado, que finalmente se conoció este sábado.

“En la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario sin complicaciones, el paciente C.P. fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad", señala el comunicado. “Al arribar al hospital, C.P. se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención. El Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.

El parte médico del Hospital Alemán gentileza

El parte está firmado por el Dr. Norberto Mezzadri, director médico de la institución.

Estado delicado

Christian Petersen se descompensó en medio de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín y había sido trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes. En aquellos días, según los medios locales, su estado era delicado.

En diálogo con LA NACION, la socia del chef, Sole Martins, confirmó que Petersen, de 56 años, estaba en el Sur acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado.

En ese primer momento, el portal local Realidad Sanmartinense había detallado: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”.

Sofía Zelaschi, esposa de Christian Petersen, saliendo del Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, en el que fue atendido en primera instancia Christian Petersen Federico Soto

Durante el primer contacto, los médicos detectaron una fibrilación auricular en el chef. Una vez que fue estabilizado, fue derivado a la terapia intensiva del hospital, donde se encuentra “con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable”.

Además, los medios locales informaron que la intención era la de trasladar al chef a Buenos Aires, pero que por el momento la gravedad del cuadro lo había impedido. Recién este viernes se pudo hacer el traslado.

“Franca mejoría”

En la víspera de Navidad, la familia del chef difundió un comunicado desde sus cuentas oficiales en redes para referirse a su estado de saludo y para agradecer.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron.

Christian Petersen Ricardo Pristupluk

En esa misma línea, precisaron cómo evolucionaba su estado de salud con el paso de los días y señalaron que “esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”. Por último, agradecieron las múltiples muestras de afecto y la “energía positiva” recibida, y destacaron el acompañamiento como un apoyo clave para transitar el complejo momento.

Tras su traslado exitoso a Buenos Aires, se espera que el sanatorio porteño en el que continúa su recuperación informe periódicamente las instancias de su cuadro.