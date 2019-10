Sol Pérez y el misterioso actor que resultó ser la peor de sus citas

La vedette procuró no dar el nombre del actor que fue la peor cita de su vida Crédito: Instagram

20 de octubre de 2019 • 02:04

"Yo la pasé mal en varias citas, pero una fue la peor. Estaba haciendo temporada en Mar del plata, fue hace muy poquito, y me invitan a tomar una cerveza...", comenzó la modelo Sol Pérez en el programa Podemos Hablar, que se transmite por Telefe. "Salimos pero todas las cervecerías estaban cerradas y empezamos a charlar. Esta era una persona del medio también". La modelo aclaró que el hombre en cuestión no era del medio televisivo sino del artístico y que era "muy joven".

Según contó, el motivo por el que la cita fue un desastre tuvo que ver con que esa persona no paraba de hablar sobre él mismo. Muy tentado, el conductor le consultó si se trataba de un actor, y ella respondió que sí, y agregó: "Era tremendo. Nunca la pasé tan mal. Yo decía '¿qué hago?' Ya no tenía ganas de tomarme una cerveza, hablaba todo el tiempo de él".

Rápidamente, otros de los invitados al ciclo intentaron robarle alguna pista pero Sol cuidó mucho sus palabras y comentó: "Lo veo al pibe... me llevó re bien, me cae divino pero no para una cita, nunca más en la vida. Me siguió mandando mensajitos, pero era muy fuerte".

Andy contraatacó con otra pregunta y le dijo si alguna vez lo vio en PH, y ella dijo que sí, y redondeó el tema expresando: "Igual la careteé muy bien, porque terminó la cita y todo. Encima mis amigas me decían 'está re bueno', y yo decía que sí, que estaba buenísimo pero para un touch and go y nada más". Chechu Bonelli, que muy curiosa quería obtener algún dato más, le preguntó: "¿Trabajó en una serie para adolescentes?", a lo que Sol muy apresurada contestó "no sé", y entre risas dio por cerrado el tema.