¡Sorpresa!: Legalmente Rubia reemplazó a Costa por una exparticipante de Gran Hermano

Tras la salida de Costa de Legalmente Rubia , la obra que encabeza Laurita Fernández en el Teatro Liceo, se conoció quién será su reemplazo. A través de las redes sociales, la protagonista de la puesta confirmó que una exparticipante de Gran Hermano es la nueva incorporación al elenco.

“Este vivo es por una ocasión muy especial y muy increíble, es por algo que nos tiene muy entusiasmados y felices”, introdujo Fernández en un directo de Instagram en el que también participó la nueva figura, quien ocupará en la puesta el papel del personaje de Paulette, la manicura de Elle Woods llevada al cine por Reese Witherspoon. Y continuó: “Hay mucha gente preguntando quién es. Se van a sacar la duda ahora. Vamos a descartar nombres mientras esta persona se puede conectar. Ella hoy ya empezó a entrenar, le vamos a preguntar cuándo debuta, le vamos a preguntar de todo”.

“Se habló mucho de que podría ser mi amada Carmen Barbieri, pero la verdad es que hace un programa a la mañana y es complicado que conviva con el teatro, así que no, no es ella. También se habló de la querida Luisa Albinoni, que tampoco es; he trabajado con ella y es un sol. Todos tienen trabajos y compromisos, obviamente”, apuntó la actriz. Y sumó: “Cuando alguien en la mesa dijo su nombre, dijimos: ‘Sí, claro, es ella, ¿cómo no se nos ocurrió?’. Es el nombre ideal para interpretar a este personaje. Yo y mi familia la venimos siguiendo mucho”.

Finalmente, Fernández reveló el nombre de la reemplazante de Costa y confirmó que se trata de Virginia Demo , que tendrá su debut en el Liceo la próxima semana. “¡Bienvenida, Virginia a Legalmente rubia! ¡La vas a romper! Me quedo con una frase muy hermosa que dijiste: ‘Nunca es tarde para ir detrás de tus sueños’. Vir debuta el próximo martes 9 de julio”, anunció la también bailarina en las redes.

Fernández y Demo conversaron en el vivo acerca del nuevo desafío que las tendrá como compañeras. “¡Qué emoción!”, expresó la exconcursante de Gran Hermano. “Hoy tuve un primer ensayo y la lectura del guion. Estoy superfeliz y espero estar a la altura de las circunstancias”.

“¿En la puerta de tu camarín ponemos tu nombre Virginia o Virqueenia?”, quiso saber Laurita. “Virqueenia está buenísimo”, respondió su colega, tras aclarar que su debut será el próximo martes, “Estoy muy entusiasmada y le voy a meter todo. El personaje es hermoso y tengo cierta libertad para ponerle mi impronta”, compartió.

La decisión de incluir a Demo en el elenco se produce tras la salida de Costa, quien había interpretado uno de los papeles clave en la producción. Los productores de la obra consideraron a varias actrices para el reemplazo, pero finalmente optaron por Demo debido a su carisma y capacidad para conectar con el público.

Un sueño cumplido

La exconcursante de Gran Hermano ganó popularidad durante su participación en el reality de Telefe y ha trabajado mucho para consolidar su carrera en el mundo del espectáculo. A lo largo de los meses que estuvo en la casa más famosa del país, Demo estableció alianzas, pero también rivalidades. Durante una reciente charla con LA NACIÓN, Virginia se refirió a su experiencia en el reality y sus metas presentes. “Adentro del reality no tenía ni idea de nada. Yo entré con la idea de darle humor a la casa, pero lo loco es que me la pasaba llorando”, detalló.

La nueva integrante de Legalmente Rubia también reveló aspectos de su vida privada y contó que en momentos difíciles fue su hermana Gabriela uno de sus grandes apoyos. Demo intentó abrirse camino en el mundo del espectáculo en varias ocasiones: “Yo desde hace 13 años hago stand up, en 2020 también participé en Sex, de Muscari, y tuve un unipersonal en el Teatro Picadilly. También hice shows en eventos privados, pero la verdad es que zafaba hasta ahí, y algún mes quizá me faltó para pagar alguna cuenta”, compartió.

