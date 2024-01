escuchar

En la gala de este jueves, llegó el momento más esperado luego del retiro voluntario de Carla de Gran Hermano (Telefe): ingresó una nueva participante llamada Virginia y proveniente de La Plata. Luego de que los jugadores lograran vencer la prueba semanal, la nueva hermanita se presentó ante el público y dialogó con Santiago del Moro y su panel.

“Está la valija, está todo listo. Se dijo de todo. Se dijo que entraba un participante de Chile, una chica trans, una zapatera”, introdujo Santiago del Moro en medio del programa y luego, jugando con la expectativa del público, continuó: “¿Está la familia? Está todo listo. Enfocame la casa porque en instantes ingresa ella. Recuerden que Bautista dijo que podría ingresar el amor de su vida”.

En ese momento, mostraron el video en el que Virginia se presentó ante el público. “Miro series hasta cualquier hora y me levanto tipo 1 o 2 de la tarde, a veces hasta las 3. Me ponés ‘Azul’ de Cristian Castro y me emociono”, introdujo y luego agregó: “Yo estoy separada del padre de mis hijas. Tengo una hija de 24 y otra de 26. Estuve 35 años haciendo lo mismo. Pasó algo y arranque de cero con lo que me gusta. Me encanta hacer humor, yo hace 13 años que hago stand up. Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios a nivel sexual. Me hice tatuajes para tapar las arrugas, porque acá cuando duermo se me hace como un surco, ¿viste?”.

“Todo lo que tiene que ver con ama de casa no me gusta nada. Si me cocinan mejor. Yo para ganar Gran Hermano haría de todo sin joder a nadie. Quiero demostrar que a esta edad se puede y todos los días se aprende algo. Acá estoy: el que arriesga no gana. Me animé y es una experiencia que me muero por vivir”, continuó en su presentación.

Virginia ingresó al estudio de Gran Hermano y se sentó a dialogar unos minutos con Santiago del Moro y todo el panel, antes de sorprender a sus compañeros dentro de la casa. La nueva participante indicó que le gustaba el juego de Juliana, mejor conocida como “Furia” y explicó su estrategia: “Me parece que lo que le hace falta es bajar un cambio con algunas cosas. Meterle humor y energía (...) No los veo como relajados. No los veo contentos, me parece que tienen que disfrutar un poco más”.

La standapera no descartó tener un romance dentro de la casa, a pesar de que no le gustan los hombres más jóvenes y, por último, se despidió de sus familiares para ingresar al reality más famoso del país.

Virginia ingresó y fue recibida con alegría dentro de la casa. Luego dialogó, otra vez, con Santiago del Moro, pero desde el living. Y el programa finalizó con los participantes mostrándole dónde será su nuevo hogar en las próximas semanas.

Cabe destacar que es la primera vez, desde el regreso de Gran Hermano, que una participante ingresa en la condición de suplente. Virginia deberá manejarse con el “aquí y ahora”, y no podrá brindar información del juego a sus compañeros.