El día en que Mirtha Legrand cruzó al aire a Graciela Alfano por un supuesto rito de magia negra contra Jorge Ibáñez

Escuchar

La mesaza de Mirtha Legrand fue, durante décadas, el escenario en donde sucedieron los cruces más picantes de la televisión. Basta recordar el día que Silvana Suárez se levantó y se fue en pleno programa o cuando el actor Damián de Santo chicaneó a la conductora llamándola “necia” en plena discusión por la crianza de los hijos.

Pero si hay un episodio histórico, por el tenor de la pelea y sus protagonistas, fue la vez que Mirtha acusó a Graciela Alfano de practicar magia negra y de haber hecho un rito satánico contra su amigo, el diseñador de modas, Jorge Ibáñez . En la mesaza a la que estaban invitados Amalia Granata, el sindicalista Luis Barrionuevo, Graciela Ocaña y el periodista Daniel Malnatti, todos se quedaron mudos por el nivel de tensión al que escaló el ida y vuelta entre la Chiqui y Alfano.

Amalia Granata, Luis Barrionuevo, Graciela Ocaña y Daniel Malnatti fueron testigos en la mesaza del cruce casi surrealista entre Graciela Alfano y Mirtha Legrand Captura

Todo comenzó cuando la exvedette hizo un comentario sobre la violencia que había en la sociedad: “Cuando nosotros pretendemos ser ángeles, angelados desde la televisión o donde sea, no somos eso. Somos seres humanos, pero eso no indica que luchemos para una sociedad mejor”

Esto provocó la indignación de la conductora, que la interrumpió: “ ¡Ay, Alfano, Alfano, la mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas magia negra y que le habías mandado un vestido manchado, no voy a decir con qué porque estamos en la mesa. Sucio, que se lo tiraste o lo dejaste ahí, y que no fue una sola vez, tres veces. ¿Es cierto eso?”. La actriz se quedó sin palabras, no pudiendo disimular su mal humor por la acusación. “Contestame, mirame y contestame. Me estás mirando de manera muy extraña”, insistió la Chiqui. “Como vos lo dijiste, hay que dejar a los muertos en paz, como vos dijiste por la carta de Luis Ventura en la que dice que tu hijo te había escrito “, respondió Alfano. Inmediatamente, Legrand aseguró: “No tiene nada que ver con lo que te estoy preguntando”. “Sí, porque estamos hablando de un muerto”, insistió Graciela.

“Te estoy preguntando si es verdad que le mandaste un vestido sucio”, la increpó la conductora , mientras la exjurado de Showmatch se defendió: “No me voy a rebajar a contestar esa pregunta”. Visiblemente enojada por la situación, Mirtha subió la apuesta: “A mí me lo contó Ibáñez”. Frente a este comentario, Graciela disparó: “A mí me acusan de hacer brujería y los brujos son ellos. ¡Déjense de joder! La señora presentó en un programa a una bruja que le dijo que hago brujería. Yo no creo en nada de eso”. “Yo no creo en brujerías tampoco pero no me meto más en la conversación”, interrumpió Malnatti, para distender el momento.

Un cruce picante

“¿Ustedes me ven a las seis de la mañana, en la calle, que está llena de camaritas, tirando un gallo desplumado? Por favor, no resiste un pensamiento inteligente eso. Lo dejé en manos de un abogado y no quiero saber nada”.

“Vos fuiste al velatorio, pero Flor de la V te pidió que te retiraras”, aseguró Mirtha. Esto provocó una fuerte reacción de Alfano, que enfatizó: “A mí qué me importa Florencia. Me tienen podrida. Me estás haciendo pasar un mal momento, está mirando mi mamá”. “ Si lo dejo pasar”, replicó la Chiqui, “la gente dice ‘no le quiso preguntar, no se animó’.

"¿Ustedes me ven a las seis de la mañana por la calle, tirando un gallo desplumado?", preguntó Graciela Alfano a sus compañeros de mesa, en un almuerzo que quedó para la posteridad Captura

“No te justifiques, pero yo tengo todo mi derecho de decir basta. Soy la que hago brujería. ¡Basta! ¡Me tienen harta! No es una pregunta para hacer”, contestó la diva. Luego, Mirtha aclaró: “¡A nadie más acusan de eso, te acusan a vos” y mirando a su producción, agregó: “Ustedes la quisieron invitar. Yo les dije... que iba a haber polémica”. “¿Perdón?”, preguntó la actriz. “¿Cómo “ustedes” que quisieron invitarla? Si ustedes quieren yo me retiro”, amenazó Alfano.

“Vos me hacés una pregunta así y crees que lo tengo que tomar jocosamente”. A lo que la conductora respondió: “Mirá Alfano, yo creo que es verdad, que estás mintiendo. Jorge Ibáñez me lo contó con lujo de detalles, que estabas con Matías Alé”. “Irás a decirle a un fiscal esto porque me estás acusando”, finalizó muy enojada Graciela Alfano ante la mirada atónita de Mirtha Legrand, luego de protagonizar uno de los cruces más recordados en la historia de las mesazas de la diva.

"Mirá Alfano, yo creo que es verdad, que estás mintiendo; Jorge Ibáñez me lo contó con lujo de detalles", remarcó Mirtha Legrand a Graciela Alfano en un polémico cruce al aire que ambas tuvieron Captura

Material de archivo

Al día siguiente, en Bendita armaron un informe sobre la pelea y reflotaron un archivo de septiembre de 2012, cuando Alfano fue a visitar a Flor de la V a La Pelu, ciclo de Telefe. Allí confirmó que le había manchado un vestido al fallecido Jorge Ibáñez: “Le devolví un vestido manchado porque estaba enojada. Nunca manché un vestido en mi vida, pero ese día me agarró como una furia, entonces agarré el vestido y se lo manché bien. ¡Confieso, confieso!” .

Pero la polémica no terminó allí, ya que como suele suceder cuando se reaviva un episodio así, otras voces salen a opinar sobre el tema. Luego la guía espiritual del diseñador dio detalles de la magia negra que le habría hecho Alfano y la actriz, muy enojada, le respondió: “Usted cartonea cámara. Usted dice cosas que no son ciertas. Yo no hago magia negra. Usted va a tener que responder ante un fiscal, es muy grave lo que está haciendo. Estoy harta. Si no quiere ir a tribunales, llámese a silencio”.

El estilista Rubén Orlando en una imagen de 2020; días atrás del tenso cruce entre la Chiqui y Alfano, el peluquero se sumó a la polémica Guadalupe Aizaga - LA NACION

Por si esto fuera poco, el peluquero Rubén Orlando hizo crecer el escándalo cuando declaró que “Graciela Alfano me hizo cosas horribles. Un viejo me dijo: ‘Alguien conocido te hizo un mal muy grande y vas a tener un problema muy grave económico’. Después recibí una caja con excremento, alfileres y una gallina o pollo. Decía: ‘Que muera Rubén Orlando, que quiebre Rubén Orlando’. Y me terminó de cerrar todo. Me dijeron que fuera al río y lo tirara hacia atrás. Vi que ponía velas negras en su casa. No preguntaba, pero veía. Al tomar la determinación de irme de la relación no lo pensé en el momento, hasta que llegó la caja esa, que fue el principio de las cosas que me pasaron”.

Si bien, tiempo después, Alfano reconoció que tuvo la idea de romper el vestido producto de los celos porque el desfile de Jorge Ibáñez lo cerró De la V , en ningún momento admitió la práctica de magia negra o algún que otro ritual satánico. Una historia que tiene todos los condimentos para convertirse en una leyenda pero que, por el nivel de detalle, supera a cualquier ficción.