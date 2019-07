Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019 • 16:08

El tiene 71 y ella está cumpliendo 32. La diferencia de edad no hizo imposible este amor aunque no pudo eludir la polémica. 40 años entre dos enamorados no es una cifra usual y al principio, hubo críticas feroces. Sin embargo, el tiempo les ha dado la razón. Steven Tyler , el carismático frontman de Aerosmith, conoció a Aimeé Ann Preston en 2012, cuando ella comenzó a ser su asistente personal. Dicen los que siguieron de cerca su relación que nunca fue una amistad, que siempre hubo algo más en el aire cuando ellos dos estaban juntos. No fue hasta 2017 que blanquearon el romance, y desde entonces se muestran inseparables.

Por eso hoy, el día del cumpleaños de Aimeé, el mensaje de Steven conmovió a todos sus seguidores: le dedicó una frase de la canción "The object of my afflection", un clásico que popularizó Dean Martin (originalmente de Pinky Tomlin). La pareja suele dedicarse canciones a través de las redes sociales: hace poco, ella publicó una foto de ambos acaramelados y citó "Helter Skelter" de Los Beatles. El año pasado, para esta misma fecha, Tyler la había felicitado con la famosa frase de Bob Marley: "Some people feels the rain, other people just get wet".

Uno de los primeros en reaccionar al último y tierno mensaje del músico a su amada fue Lenny Kravitz, quien comentó "amor", a modo de celebración.