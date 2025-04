Liv y Mia Tyler recordaron la primera vez que se vieron sin saber que eran hermanas: “Fue como mirarme al espejo y ver

Muchas celebridades tienen historias de vida dignas de una película de ficción y Liv y Mia Tyler encajan a la perfección en esa categoría. Las actrices, hijas de Steven Tyler -líder de la banda de rock Aerosmith- recordaron que se vieron por primera vez durante un recital de su papá sin saber que eran hermanas y sorprendieron al compartir la reacción que tuvieron en ese momento. “Fue como mirarme al espejo y ver doble”, aseguró Liv.

Las hermanas Tyler hablaron de su historia, hasta el momento desconocida, el domingo pasado en el podcast de iHeart Radio Sibling Revelry, de Kate y Oliver Hudson. Durante la charla, Mia y Liv recordaron que crecieron separadas en New Hampshire y Maine hasta los ocho y nueve años, cuando sus madres, Bebe Buell y Cyrinda Foxe, respectivamente, las llevaron al mismo concierto de Aerosmith.

Liv y Steve Tyler juntos en un evento Antonio de Moraes Barros Filho - FilmMagic

En ese momento, según repasó la revista People, Liv explicó que su infancia fue compleja: fue criada parcialmente por sus abuelos en Maine mientras su papá luchaba contra sus adicciones. En esa época, Liv llegó a creer que era la hija de la estrella de rock Todd Rundgren, quien muchas veces actuó como una figura paterna. Rundgren incluso firmó el certificado de nacimiento de Liv cuando nació en 1977.

Liv reveló que fue ahí, en aquel concierto, cuando se enteró de su verdadera identidad. “Esa noche en particular de la que habla Mia, los Guns N’ Roses telonearon a Aerosmith. Yo estaba muy emocionada porque me encantaba Guns N’ Roses. Y al lado del escenario había una chica parada”. “Axl Rose solía dedicarme ‘Sweet Child o Mine’ en cada gira, y me llevaba al escenario y me decía: ‘Esto es para ti otra vez’”, sumó Mia al relato, y Liv entonces reveló su versión de ese momento crucial en su vida.

“Recuerdo estar ahí parada viéndolos tocar, mirando y viendo a una chica que era exactamente igual a mí. Como si literalmente tuviéramos el mismo atuendo”, aseguró. “Las dos llevábamos una camiseta de concierto de Aerosmith con leggings negros y zapatillas altas Reebok. Me miré y pensé: ‘Espera, esa soy yo’. Fue realmente extraño. Fue como mirarme al espejo y ver doble”, sumó.

Steven Tyler sobre el escenario con Aerosmith (Fuente: Instagram/@aerosmith)

En ese momento, Liv tuvo un presentimiento. “Miré a mi madre y se puso a llorar. Mi madre estaba llorando a lágrima viva, y yo le pregunté: ‘¿Steven es mi papá?’”. Ella simplemente estalló. Me llevó hasta un banco, nos sentamos en un anfiteatro al aire libre, y me contó toda la historia de la manera más sincera y hermosa. Yo simplemente estuve allí con ella, y luego fuimos al backstage después del espectáculo", agregó.

Hasta ese entonces, Liv Tyler creyó que Rundgren era su papá. “La primera reacción fue de shock. Después de ese concierto, regresamos a casa y mi madre tenía un sillón frente a una ventana. Recuerdo haberme sentado allí durante lo que me parecieron tres días, pero probablemente fueron tres horas, y llegué a la conclusión de: ‘¡Guau! Tengo dos padres y mucho amor’”.

Liv y Mia Tyler con papá Steven, en el cumpleaños número 16 de Mia, en diciembre de 1994 Ron Galella - Ron Galella Collection

Si bien la relación con Steven Tyler creció, Liv explicó que la relación con Rundgren se resintió. “Probablemente sigue siendo muy difícil y doloroso, y no hablo con él lo suficiente”, reveló. “Lo amo. Tengo hermanos por su parte y tuve toda una familia con ellos. Me cuidó como si fuera mi padre”.

Una relación compleja

Aunque Liv Tyler se cambió el apellido al enterarse de que Steven era su padre biológico y trabajó en uno de sus videos, con el tiempo supo ver que Tyler no iba a estar tan presente en su vida como ella había imaginado y como él le había demostrado en varias ocasiones. “Él es una persona muy ocupada”, contó en diálogo con Wonderland Magazine en el año 2011, cuatro años antes del nacimiento de su hijo, Sailor Gene.

Alicia Silverstone junto a Liv Tyler (Foto: Captura de video)

“No aparece mucho y es duro ser la hija de un cantante de rock”, confesó muy dolida. El cambio se produjo en 2000, cuando Tyler se distanció de Liv y ella quedó desconcertada y angustiada. “En los últimos años no estuvimos muy unidos, él debió atravesar muchas cosas y no fue... No estuvo cuando se lo necesitó. Realmente deseo con todas mis fuerzas que esté más presente, pero supongo que estará atravesando lo que deba atravesar”, manifestó la actriz. Liv venía de transitar un divorcio del músico británico Royston Langdon, con quien tuvo a su primer hijo, Milo.

Mia y Liv con Steven Tyler y la esposa del cantante de Aerosmith, Teresa Barrick; en Nueva York, en 1993 Steve Eichner - Archive Photos

En la actualidad, Steven es un abuelo muy presente, pero no en el sentido tradicional del término. “Es muy dulce con ellos y él se divierte mucho, le encanta jugar con los tres. Es maravilloso porque está todo el tiempo haciendo sonidos, es muy lúdico y adorable. Los chicos lo ven como un mago que se saca cosas del pelo y que tiene muchas joyas puestas, siempre se divierten cuando nos juntamos todos”, contó Liv.

