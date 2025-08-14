Eva De Dominici reveló cómo y dónde conoció a uno de sus ídolos: “Me dijo que ama a la Argentina”

Desde hace varios años, Eva de Dominici vive en Los Ángeles, la ciudad en la que eligió junto a su pareja, el español Eduardo Cruz, para criar al hijo de ambos, Cairo. Allí, en la ciudad en la que funciona la mayor industria del entretenimiento, la actriz argentina continuó con su carrera. En este tiempo, ha compartido elenco con Walton Goggins y Pedro Pascal en la película The Uninvited (2024), con Elodie Yung, Adan Canto y Santiago Cabrera en la serie The Cleaning Lady; con Alex O’Loughlin, Scott Caan, Taylor Dae Kim y Jorge García en Hawaii 5.0, y con Bruce Willis en la película de ciencia ficción Cosmic Sin, (2021). Sin embargo, el encuentro con uno de sus ídolos más amados no se produjo dentro de un set ni en una glamorosa fiesta exclusiva, sino en la playa de estacionamiento de una “gasolinería”.

La actriz junto a su pareja, Eduardo Cruz, y el hijo de ambos, Cairo

La protagonista de La fragilidad de los cuerpos se encuentra actualmente en Buenos Aires y la producción de Otro día perdido la convocó para ser la gran invitada de Mario Pergolini en el programa que se emitió este miércoles por la pantalla de eltrece.

Allí, De Dominici comenzó refiriéndose a su vida en Los Ángeles y explicó: “Todo se fue dando naturalmente. Uno cree que allá está todo resuelto y yo no lo vivo así, para nada”. El conductor, entonces, la interrumpió para señalar que durante estos años se había tomado “fotos con gente que es muy conocida”. En ese momento, en pantalla mostraron una curiosa imagen de la actriz, con una extraña galera negra, abrazada a Steven Tyler.

Eva de Dominici y Steven Tyler

“¿Y qué tiene eso?“, preguntó la actriz, quitándole peso al comentario de Pergolini. Y refiriéndose concretamente a la foto junto al músico, reveló: ”Esa la robé. Soy muy fanática de Aerosmith, mal. Lo había ido a ver acá, en Argentina, tres veces; una en un festival en el que tocaban varios artistas, y las otras dos en recitales de Aerosmith. Y al mes de estar en Los Ángeles, me lo crucé“.

La anécdota merecía mayores detalles, y De Dominici los brindó: “Se pinchó una de las ruedas de mi auto, un amigo me salvó y le pedí el favor al tipo de la gasolinera, muy de argenta, si podía dejar el auto estacionado ahí por la noche, para pasarlo a buscar el día siguiente. Es que la grúa venía al otro día, porque ya era muy tarde".

Eva de Dominici y Steven Tyler

Luego de reírse de ella misma al notar que había usado la palabra “gasolinera”, continuó: “Cuando volví a la estación de servicio a la mañana siguiente, estoy esperando que venga la grúa y de repente se estaciona él con su mujer a cargar nafta”.

“Primero, por respeto, fui a hablarle a la mujer [Aimee Preston], porque ella entró al kiosquito donde estaba yo comiendo unas papas fritas. Le dije: ‘¿Creés que tu marido se sacaría una foto conmigo?’. Y me respondió: ‘Depende del humor que tenga hoy’. Yo le dije que lo entendía", siguió relatando.

Y lo intentó: “Y estaba de muy buen humor. Nos sacamos la foto, me prestó su sombrero, nos quedamos hablando... Además, le dije que era argentina y me dijo: ‘¡Amo a la Argentina!’. Y es que los argentinos, en los conciertos, somos muy especiales. En Los Ángeles, la gente se queda así”, indicó, tomando una postura rígida.

Tyler no es la única megaestrella de la música a la que Eva conoció personalmente. En noviembre de 2024, mientras la actriz se encontraba en Buenos Aires, se la vinculó con Lenny Kravitz, que había venido a brindar una serie de recitales.

Tras los rumores, la agencia de prensa que la representa emitió un comunicado que se encarga de esclarecer los verdaderos motivos del encuentro y desmentir “conjeturas infundadas”.

“Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida ‘personal’ de nuestra representada Eva De Dominici, pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante”, inicia el texto.

eva de dominici y lenny kravitz

“Eva se encuentra por unos días filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat, protagonizada por Guillermo Francella”, suma, en referencia al film Homo Argentum, que en ese momento estaba en pleno proceso de rodaje. “Si bien no pudo acompañar a Lenny en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación, fue invitada el martes a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda”.

“Solo queremos aclarar esto, ya que Eva está viviendo un excelente momento laboral y no nos gustaría que se vea empañado por conjeturas infundadas”, cerró el escrito de los agentes de prensa de la actriz.