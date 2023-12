escuchar

Luego de semanas de controversia, Susan Sarandon recurrió a sus redes sociales para realizar un descargo y pedir disculpas por el comentario que realizó en una manifestación en apoyo a Palestina, el 17 de noviembre pasado. En esa ocasión, la protagonista de Thelma y Louise indicó que los judíos “están probando cómo se siente un musulmán en los Estados Unidos, tan a menudo sujetos a la violencia”, refiriéndose al supuesto aumento de antisemitismo que habría despertado la incitativa bélica del estado de Israel contra la población palestina, tras el último ataque de Hamas.

“Recientemente, asistí a una manifestación junto con un grupo diverso de activistas que buscaban resaltar la urgente crisis humanitaria en Gaza y un llamado a un alto el fuego. No tenía previsto hablar, pero me invitaron a subir al escenario y decir algunas palabras”, comenzó explicando la actriz, en un extenso escrito que compartió en sus redes sociales.

“Con la intención de comunicar mi preocupación por un aumento de los crímenes de odio, dije que los judíos estadounidenses, como objetivos del creciente odio antisemita, ‘están probando [en carne propia] lo que es ser musulmán en este país, tan a menudo sujeto a la violencia’. Esta frase fue un error terrible, ya que implica que hasta hace poco los judíos han sido ajenos a las persecuciones, cuando en realidad es todo lo contrario ”, reflexionó.

Y continuó: “Como todos sabemos, desde siglos de opresión y genocidio en Europa hasta el tiroteo del Árbol de la Vida en Pittsburgh, Pensilvania, los judíos conocen desde hace mucho la discriminación y la violencia religiosa que continúa hasta hoy. Lamento profundamente haber minimizado esta realidad y herido a la gente con este comentario. Mi intención era mostrar solidaridad en la lucha contra la intolerancia de todo tipo; lamento no haberlo hecho ”. Finalmente, indicó: “Continuaré mi compromiso con la paz, la verdad, la justicia y la compasión por todas las personas. Espero que podamos encontrarnos con amor y voluntad de entablar un diálogo, especialmente con aquellos con quienes no estamos de acuerdo”.

Consecuencias profesionales

Tras haber realizado las polémicas declaraciones que hirieron la sensibilidad de la comunidad judía. Sarandon recibió un duro golpe. Una de las agencias de talentos a la que pertenecía, la United Talent Agency (UTA), con base en Beverly Hills, California, decidió desvincularse. La noticia de la decisión de UTA llegó a los medios como un hecho más de la división que se vive entre las estrellas de Hollywood debido a la guerra entre el estado de Israel y Hamas, la organización política y paramilitar palestina.

En septiembre, Maha Dakhil, agente de la Creative Artists Agency (CAA) debió renunciar a la junta directiva de la empresa después de hacer comentarios controvertidos en las redes sociales sobre Israel. “Actualmente, estamos aprendiendo quién apoya el genocidio, y esa es la línea para mí. ¿Qué es más desgarrador que presenciar un genocidio? Ser testigo de la negación de que esté ocurriendo un genocidio”, escribió.

Susan Sarandon, en el mitin pro palestino en la ciudad de Nueva York Splash News/The Grosby Group

Más tarde, Dakhil se disculpó: “Cometí un error al volver a publicar en mis historias de Instagram un texto que usaba un lenguaje hiriente. Como muchos de nosotros, me he sentido angustiada. Me enorgullezco de estar del lado de la humanidad y la paz. Estoy muy agradecida a los amigos y colegas judíos que me señalaron las implicaciones de mis palabras y me educaron más al respecto. Inmediatamente eliminé la publicación. Lamento el dolor que he causado”.

La agencia United Talent Agency, que acaba de desvincularse de Sarandon, está dirigida por Jeremy Zimmer, hijo de la novelista Jill Schary Robinson y del corredor de bolsa Jon Zimmer, quien es además nieto de la jefa del estudio Metro-Goldwyn-Mayer, Dore Schary. Sus padres ocuparon el puesto número ocho en la lista de Vanity Fair de 2017 de las “25 familias más importantes en la historia de Hollywood”. Zimmer, a su vez, ocupó el puesto 33 en la lista de 2017 de The Hollywood Reporter de las 100 “personas más poderosas del entretenimiento”.

