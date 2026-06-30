Susana Giménez habló sin filtros sobre la renuncia de Manuel Adorni: “Por suerte se fue”

Con el objetivo de cumplir algunos compromisos laborales y lograr lo que para ella podría ser “la entrevista del año”, Susana Giménez partió el lunes por la noche rumbo a Estados Unidos, donde se juega el Mundial de Fútbol 2026. Ya en Ezeiza, antes de realizar los trámites migratorios, a la célebre conductora le consultaron sobre la salida de Manuel Adorni del Gobierno y ella no tuvo reparos en compartir su punto de vista. “Por suerte se fue, es una vergüenza”, disparó sin vueltas.

Susana Giménez viajó a Miami para ver a la Selección Argentina pero antes habló de Manuel Adorni Gerardo Viercovich - LA NACION

El ahora exjefe de Gabinete decidió dar un paso al costado el sábado y renunciar al cargo que le había confiado el presidente Javier Milei. Lo hizo a través de una carta que publicó en su cuenta de X luego de tres meses de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que ingresó a la función pública y las inconsistencias en su declaración jurada. Si bien Susana en muchas ocasiones se mostró satisfecha con el gobierno libertario, en esta oportunidad apuntó contra el exfuncionario.

“¿Cómo viste lo de Adorni”, le consultó el cronista de Farándula Show mientras caminaba junto a ella ya dentro del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Ah, no me importa”, reaccionó la diva. “¿Se fue? ¿Lo fueron?“, preguntó. ”Una opinión tenés que tener”, insistió el periodista. “Por suerte se fue, una vergüenza”, admitió Susana y de inmediato se metió en un ascensor.

Los motivos del viaje de Susana

Susana llegó a la terminal aérea junto a Mercedes Sarrabayrouse, su hija. La actriz y conductora eligió para la ocasión un look total black, que cortó con un pañuelo de la firma Lehmann con el que se cubrió el cuello. Su heredera, por su parte, optó por un conjunto de camisa y pantalón blanco que no dudó en combinar con unas cómodas zapatillas urbanas. Las dos llegaron con gafas oscuras.

Según informó LA NACION la semana pasada, la conductora decidió abandonar su retiro involuntario: en poco tiempo se la podrá ver, otra vez, en la pantalla de Telefe. En principio, participará de Por el mundo, el histórico programa conducido por Marley que actualmente sigue las instancias del Mundial.

Susana Giménez y su hija Mercedes Sarrabayrouse en Ezeiza Gerardo Viercovich - LA NACION

El programa en el que participa como invitada saldrá al aire el 3 de julio, el día en el que la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni jugará los dieciseisavos de final, a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. El seleccionado se ganó el pasaje a esa instancia luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania y alzarse como el líder del Grupo J. Su rival será el segundo clasificado del Grupo H, Cabo Verde.

Seguramente, la diva y Marley visitarán el estadio y alentarán a la albiceleste. Pero la idea de la diva es ir un paso más allá: según pudo saber este medio, Susana está en tratativas para realizar una entrevista al capitán de la Selección, Lionel Messi, y quiere que también formen parte de la charla los miembros de su familia.

Anoche, en diálogo con cronistas de América y eltrece, Susana evadió las preguntas sobre un posible especial con el círculo íntimo de La Pulga, aunque manifestó su deseo: “Ojalá pueda hablar con mi Messi adorado de mi corazón”, apuntó.

La intención de Susana es hacer una nota a Messi junto a su familia. En la foto, la diva abraza a Celia, la mamá de Lionel

Más allá del interés que el futbolista despierta en todo el mundo, y más en tiempos de Mundial, su palabra cobra estos días un valor aún mayor, por el escándalo que se produjo cuando dieron a conocer una noticia falsa acerca de la salud de su padre, Jorge.

La presencia de Susana en Por el mundo también marcará su regreso a la pantalla del canal. Su última temporada al frente de Susana Giménez se emitió en 2024 y significó la vuelta de la diva a la televisión abierta después de varios años sin un ciclo propio. Durante 2025 optó por mantenerse alejada de la pantalla con participaciones esporádicas en eventos especiales de Telefe.