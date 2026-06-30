Trabajo, placer y un desafío: Susana Giménez viajó a los Estados Unidos junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse

Este lunes, Susana Giménez partió junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse, hacia los Estados Unidos. Tal como lo adelantó LA NACION, la diva tiene previsto ver al menos uno de los partidos que la Selección Argentina disputará en el Mundial, una vez finalizada la fase de grupos, pero también se hará un tiempo para trabajar e intentará concretar la que podría ser la entrevista del año.

Susana Giménez, vestida íntegramente de negro, con ropa cómoda y zapatillas, llegó al aeropuerto de Ezeiza este lunes por la tarde Gerardo Viercovich - LA NACION

La diva estuvo acompañada por su habitual compañera de viajes: su hija Mercedes Sarrabayrouse Gerardo Viercovich - LA NACION

Giménez llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a su hija. La diva iba vestida íntegramente de negro, a excepción de un coqueto pañuelo de la firma Lehmann con el que cubrió su cuello del frío. Su heredera, por el contrario, eligió vestirse de blanco, y no tuvo reparos en lucir un pronunciado escote. Las dos, como es costumbre familiar, llegaron con gafas oscuras.

La semana pasada, este medio informó que la conductora estaba lista para abandonar su retiro involuntario y que en poco tiempo se la podrá volver a ver en la pantalla de Telefe. En principio, participará de Por el mundo, el histórico programa conducido por Marley que actualmente sigue las instancias del Mundial.

El programa en el que participa como invitada saldrá al aire el 3 de julio, el día en la que la Selección Argentina de fútbol jugará los dieciseisavos de final, a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. El seleccionado ya se ganó el pasaje a esa instancia luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania, convirtiéndose en líder del Grupo J. Su rival será el segundo clasificado del Grupo H, Cabo Verde.

Madre e hija cubrieron sus rostros con gafas de sol Gerardo Viercovich - LA NACION

Seguramente, la diva y Marley visitarán el estadio y se mostrarán como dos hinchas más de la celeste y blanca. Pero la idea de la diva es ir un paso más allá: según pudo saber este medio, Susana está en tratativas para realizar una entrevista al capitán de la Selección, Lionel Messi, y quiere que también formen parte de la charla los miembros de su familia.

Más allá del interés que el futbolista despierta en todo el mundo, y más en tiempos de Mundial, su palabra cobra estos días un valor aún mayor, por el escándalo que se produjo cuando dieron a conocer una noticia falsa acerca de la salud de su padre, Jorge.

Uno de los compromisos de Giménez en los Estados Unidos es participar de Por el mundo, junto a Marley, como conductora invitada Gerardo Viercovich - LA NACION

La información errónea fue difundida días atrás durante una emisión de El Show del Verano, el ciclo que Florencia Peña conducía en Luzu TV. En medio de la transmisión, la actriz comunicó al aire la errónea información tras recibir ese dato desde la producción. Sin embargo, pocos minutos después la noticia fue desmentida y el entorno del futbolista salió a aclarar que el padre del capitán argentino atravesaba “una situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente”.

La repercusión fue inmediata. La familia Messi expresó su profundo malestar por la difusión de una información falsa sobre un tema de extrema sensibilidad y cuestionó el tratamiento mediático del episodio. Del otro lado, Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, calificó lo sucedido como “inadmisible”, anunció la desvinculación de los responsables de la cadena de errores que derivó en la difusión del rumor y confirmó la salida de Florencia Peña del canal. La conductora, por su parte, pidió disculpas públicamente y aseguró que la información le había llegado como un dato que ya había sido verificado por la producción.

Junto a Marley, Susana asistirá al partido que la Selección disputará el 3 de julio Gerardo Viercovich - LA NACION

En ese contexto, cualquier posibilidad de acceder a una entrevista con Lionel Messi adquiere un valor especial. Desde el episodio, el entorno del rosarino extremó los recaudos respecto de las apariciones públicas del capitán y del acceso de los medios a su intimidad. Por eso, si las gestiones prosperan, Susana podría convertirse en la protagonista de uno de los mano a mano más buscados de este Mundial.

La presencia de Susana en Por el mundo también marcará su regreso a la pantalla del canal. Su última temporada al frente de Susana Giménez se emitió en 2024 y significó la vuelta de la diva a la televisión abierta después de varios años sin un ciclo propio. Durante 2025 optó por mantenerse alejada de la pantalla con participaciones esporádicas en eventos especiales de Telefe.