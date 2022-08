Susana Giménez se sorprendió al recibir un saludo de un famoso, con el que está peleada

Mientras disfruta de su vida en Uruguay, Susana Giménez concede entrevistas a distintos medios locales. En una nueva aparición televisiva, un mensaje tomó por sorpresa a la diva: un conocido artista con quien estaba enemistada le envió saludos y la conductora no pudo salir de su asombro.

Durante su visita al programa uruguayo Sonríe, de Canal 10, para promocionar su comedia Piel de Judas enseñaron a Susana un video con saludos de amigos y colegas. Julio Bocca, Ismael Cala, el “Negro” González Oro, Sebastián Yatra, Antonio Grimau y Marley fueron algunos de los que dedicaron amorosas palabras a la estrella, pero no fueron los únicos. A la diva la esperaba una gran sorpresa: el saludo menos esperado, el pronunciado por Carlos Perciavalle, con quien ella se está enemistada.

“La más divina, la más mona, la mejor persona y, por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho”, expresó el actor y productor uruguayo.

Visiblemente sorprendida y con su característica espontaneidad, la reina de la televisión preguntó: “¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora?”, quiso saber. Cuando los conductores le aclararon que el material había sido especialmente producido para el programa, Giménez confesó: “No lo puedo creer. Estábamos peleados”.

Sin embargo, el saludo tuvo su efecto y sirvió para limar asperezas, al punto de que Susana anunció que se pondría en contacto con Perciavalle para hacer las paces. “Ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a amigar”, dijo.

Luego, agregó: “Ahora que lo veo me dio mucha ternura porque lo quise mucho, fuimos muy amigos”. La conductora no quiso dar detalles acerca del motivo del distanciamiento, pero a pesar de ello dijo: “No lo puedo contar. Él se pasó de rosca y yo me calenté. ‘¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso?’ Ahí me ofendí para siempre”. No obstante, aclaró: “Él creyó mucho en mí y esa revista [el musical La mujer del año] un poco me cambió la carrera”.

Susana y su éxito teatral

Cena entre amigos tras el estreno en Uruguay de la obra Piel de Judas, protagonizada por Susana Giménez y producida por Gustavo Yankelevich p.kreimbuhl 098557512 - The Grosby Group

En su faceta como actriz, Susana Giménez está protagonizando actualmente en Uruguay la obra Piel de Judas -en el Enjoy de Punta del Este- junto a Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik. La obra es un éxito y la diva se siente agradecida por la acogida del público en el país vecino, donde se instaló desde que se declaró la pandemia y donde reside desde entonces, a pesar de sus continuos viajes a la Argentina.

“Hace muchísimo que yo me siento una vecina, no es de ahora que amo a Uruguay. Las playas, la ciudad en invierno, es como que uno la siente suya”, halagó Susana Giménez en una reciente entrevista para el medio uruguayo Subrayado.

Susana Giménez en Piel de Judas Pablo Montagna

Su amor por Uruguay

Desde su lujosa residencia “La Mary”, la estrella manifiesta su alegría por el cambio de vida que realizó. Solo volvió al país para resolver proyectos laborales o por cuestiones de salud como ocurrió con la cirugía a la que se sometió por una afección en su brazo. Además, recientemente, Susana aseguraba que muchos de sus amigos quieren seguir sus pasos.

“Me envidian, todos se quieren venir para acá. Ahora Ricardo (Darín) se hizo residente”, reveló la presentadora de Hola Susana ante la consulta del periodista Willam Dialutto, que le preguntó sobre la opinión de sus amigos en torno a su mudanza. Con esta declaración, Susana puso en duda las palabras del actor argentino que hace un mes fue noticia al conocerse que realizó la documentación correspondiente para la residencia uruguaya. En aquel entonces, él utilizó las redes sociales para negar que se mudaría al país vecino.

La conductora aseguró que los motivos que hacen de vivir en Uruguay una experiencia maravillosa es la paz que siente en cada momento. Además destacó que la gente es “adorable” y la hace sentir muy bien. Para alegría de los argentinos, Susana aseguró que próximamente estará de visita por el país. Desde hace meses que se especula sobre la vuelta de la diva a la pantalla de Telefe. Desde el comienzo de la pandemia, la conductora realizó programas especiales, pero por el momento habría descartado realizar un ciclo semanal, por lo menos en lo que resta de 2022.