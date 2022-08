Susana Giménez habló de cómo es vivir en Uruguay y mandó al frente a Ricardo Darín: “Todos se quieren venir para acá”

Durante la primera cuarentena instaurada por las autoridades tras la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina, en 2020, Susana Giménez se instaló en su lujosa residencia de Uruguay, “La Mary”. Desde entonces, demostró su alegría por el cambio de vida que realizó y solo volvió al país para resolver proyectos laborales o por cuestiones de salud, como ocurrió con la cirugía a la que se sometió por una afección en su brazo. Ahora, la diva ratificó su conformidad por vivir en el país vecino y aseguró que muchos de sus amigos quieren seguir sus pasos.

“Hace muchísimo que yo me siento una vecina, no es de ahora y que amo a Uruguay. Las playas, la ciudad en invierno, es como que uno la siente suya”, halagó Susana Giménez en una reciente entrevista para el medio uruguayo Subrayado. Tan buena es la experiencia que está atravesando la conductora que no descartó que sus amigos más cercanos tomen la misma decisión que ella.

Susana Giménez aseguró que sus amigos quieren vivir en Uruguay (Foto Instagram @gimenezsuok)

“Me envidian, todos se quieren venir para acá. Ahora Ricardo (Darín) se hizo residente”, reveló la presentadora de Hola Susana ante la consulta del periodista Willam Dialutto, que le preguntó sobre la opinión de sus amigos en torno a su mudanza. Con esta declaración, Susana puso en duda las palabras del actor argentino que hace un mes fue noticia al conocerse que realizó la documentación correspondiente para la residencia uruguaya. En aquel entonces, él utilizó las redes sociales para negar que se mudaría al país vecino.

Susana sobre Uruguay

En ese entonces, el protagonista de El secreto de sus ojos aseguró en Twitter: “Solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir”. Y, pese a que es real que el actor vive en la Argentina, ahora Susana lo mencionó como uno de sus amigos que podría mudarse a Uruguay en un futuro cercano.

Darín aclaró que no se fue a vivir a Uruguay (Foto Instagram @gimenezsuok)

En ese sentido, la conductora aseguró que los motivos por los cuales le parece una experiencia maravillosa vivir en Uruguay es por la paz que siente en cada momento. Además, destacó que la gente es “adorable” y la hace sentir muy bien. También, descubrió la gran aceptación de los uruguayos a su trabajo, ya que está protagonizando la obra Piel de Judas -en el Enjoy de Punta del Este junto a Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik- y le sacan las entradas de las manos, lo que describió como una “experiencia única”.

Susana brilla en Piel de Judas (Foto Instagram @gimenezsuok)

“No pensé que iba a pasar todo esto, esta psicosis de la gente que no encuentra entrada”, aseguró en cuanto a la reacción del público ante su vuelta al teatro. Tal es el éxito, que tuvo que realizar un cambio en su agenda laboral, para extender la cantidad de funciones para agosto y posiblemente en septiembre. Pese a que aún no está confirmado cuándo hará la última función, no descartó agregar nuevas fechas.

Para alegría de los argentinos, Susana aseguró que próximamente estará de visita por el país. Desde hace meses que se especula sobre la vuelta de la diva a la pantalla de Telefe. Desde el comienzo de la pandemia, la conductora realizó programas especiales, pero por el momento habría descartado realizar un ciclo semanal, por lo menos en lo que resta de 2022.