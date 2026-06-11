Sydney Sweeney rompió el silencio y habló de su supuesta pelea con Zendaya en el set de Euphoria

Después de años de especulaciones sobre una supuesta mala relación con Zendaya y versiones que apuntaban a tensiones dentro del elenco de Euphoria, Sydney Sweeney decidió responder.

Zendaya y Sydney Sweeney, las actrices de Euphoria que se convirtieron en dos de las más convocadas de su generación

La actriz de 28 años apuntó contra las redes sociales y algunos medios de comunicación por alimentar rumores sobre conflictos entre los protagonistas de la exitosa serie de HBO y negó que las agendas de los actores hayan sido responsables del largo retraso entre la segunda y la tercera temporada.

En una entrevista con Vanity Fair, la estrella de Con todos menos contigo aseguró que gran parte de las versiones que circularon durante los últimos años no tienen fundamento y cuestionó la forma en que se construyeron ciertas narrativas alrededor del elenco.

Sydney Sweeney estuvo en el ojo de la tormenta el año pasado, al protagonizar una campaña publicitaria que fue considerada por muchos como racista y supremacista CHRIS DELMAS - AFP

“Todos crecimos juntos en este programa”, afirmó cuando le preguntaron por los rumores de peleas detrás de escena. “Es una locura ver cómo las redes sociales y la prensa manipulan las cosas”, agregó.

Las declaraciones llegan después de meses en los que distintos medios estadounidenses publicaron versiones sobre una supuesta distancia entre Sweeney y Zendaya, dos de las figuras más populares surgidas de la serie creada por Sam Levinson.

Según publicó The Sun, las diferencias políticas entre ambas actrices habrían generado tensiones dentro del grupo. El medio citó una fuente anónima que aseguró que Zendaya se habría alejado de Sweeney debido a que la protagonista de Immaculada figura como votante republicana. Además, la protagonista de Desafiantes no habría visto con buenos ojos la cuestionada campaña publicitaria de su compañera de elenco, que por muchos fue tildada de racista, y mucho menos el beneplácito de Donald Trump en medio de la polémica.

El elenco femenino de las dos primeras temporadas de Euhporia y una de las pocas fotos en las que se ve a Zendaya y Sweeeney juntas REX Features/Shutterstock /The G

“No es que hayan tenido una gran pelea, pero Zendaya se ha distanciado discretamente de Sydney. Sus posturas políticas son radicalmente diferentes”, sostuvo la fuente.

La misma publicación aseguró que la producción de Euphoria estaba al tanto de una relación distante entre ambas estrellas y que durante la promoción de la tercera temporada se buscó minimizar las apariciones conjuntas para evitar momentos incómodos frente a las cámaras.

Incluso, una de las versiones más comentadas afirmaba que Sweeney habría mostrado interés por Tom Holland, el marido de Zendaya, algo que habría terminado de deteriorar el vínculo entre las actrices.

Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones fue confirmada públicamente por las protagonistas y una fuente cercana a la producción aseguró a Page Six que los rumores de enfrentamiento eran falsos. “Ambas tienen mucha demanda y trabajan sin parar”, explicó la fuente.

Sydney Sweeney, de blanco, en la presetación de la tercera temporada de Euphoria CHRIS DELMAS - AFP

Durante la entrevista, Sweeney también aprovechó para desmentir otra de las teorías que circularon durante los últimos años: que el éxito de los integrantes del elenco y sus complicadas agendas habían sido responsables de la demora en la producción de la tercera temporada.

“Mi primera opción siempre fue para HBO. Así que, en el momento en que me dicen: ‘Hoy es el primer día de rodaje’, legalmente no tengo permitido hacer nada más”, explicó. “Mi agenda no afecta al programa”, remarcó.

La actriz señaló que le resultó llamativo ver cómo se multiplicaban las especulaciones sobre los motivos detrás de la espera de casi cuatro años entre una temporada y otra.

Zendaya, de negro, en el mismo evento CHRIS DELMAS - AFP

“Ha sido gracioso ver a la gente inventar historias sobre por qué tardó tanto”, sostuvo. Y agregó: “Todos estábamos listos, así que no nuestras agendas no fueron las culpables del retraso”.

La tercera temporada de Euphoria se convirtió en una de las producciones más comentadas de Hollywood incluso antes de su estreno debido a las sucesivas postergaciones, los cambios en los guiones y las agendas cada vez más ocupadas de sus protagonistas, que en los últimos años se transformaron en algunas de las figuras más solicitadas de la industria.

Mientras Zendaya consolidó su carrera con películas como Dune y continuó vinculada a grandes franquicias de Hollywood, Sweeney protagonizó una serie de éxitos comerciales que la convirtieron en una de las actrices del momento.

Precisamente por ese crecimiento profesional, los rumores sobre posibles conflictos internos comenzaron a multiplicarse.