Sylvester Stallone cumple 80: su cruel infancia, la feroz rivalidad con Arnold Schwarzenegger y el conflicto por su legado

Entre proyectos, entrenamientos y nuevos desafíos, Sylvester Stallone, una de las figuras más influyentes del cine de acción, celebra hoy sus 80 años. El actor que conquistó al mundo en la piel de Rocky Balboa y luego consolidó su estatus de leyenda con Rambo continúa activo mientras prepara el estreno de una nueva temporada de Tulsa King y trabaja en sus memorias. Detrás de una carrera repleta de éxitos, sin embargo, hay una historia marcada por una infancia difícil, una rivalidad feroz con Arnold Schwarzenegger y una permanente lucha por preservar su legado.

Uno de los papeles que catapultó a la fama internacional a Stallone fue la historia del boxeador Rocky (Fuente: Instagram/@officialslystallone)

Lejos de quedar encasillado en un único personaje, Stallone supo reinventarse a lo largo de las décadas. Además de consolidar el fenómeno de Rocky y Rambo con nuevas entregas, protagonizó éxitos como Cobra, Riesgo total y El demoledor, exploró un registro más dramático con Tierra de policías y, ya en la madurez, reunió a varias de las grandes estrellas del cine de acción en la saga Los indestructibles. También conquistó a una nueva generación de espectadores gracias a Creed, donde retomó el papel de Rocky Balboa desde el lugar de mentor y obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, casi cuatro décadas después del estreno de la película original.

Una infancia difícil

La vida de Stallone no estuvo marcada solamente por el éxito. El actor nació en Nueva York el 6 de julio de 1946 en un hogar formado por inmigrantes: Frank, su papá, era italiano y su mamá, Jackie, era de ascendencia judeo-rusa y francesa. Cinco años más tarde se sumó a la familia Frank Stallone, su único hermano.

Stallone junto a su madres, Jackie Archivo

Sobre aquellos años, Sly reconoció en una entrevista que le concedió Unwaxed, el podcast que conducen sus hijas Sophia y Sistine, que tuvo una infancia muy difícil, marcada sobre todo por el maltrato que sufrió por parte de sus padres.

El intérprete nació en circunstancias complicadas después de que su madre entrara en trabajo de parto mientras viajaba en un colectivo y fuera trasladada a un hospital. Durante el parto, Sylvester sufrió una parálisis facial parcial debido a complicaciones con el fórceps, lo que le provocó a la larga secuelas tangibles en su característico modo de hablar.

“A pesar de que estaba embarazada de nueve meses, seguía viajando en colectivo, así que un día estaba en trabajo de parto. Alguien fue lo bastante hábil como para bajarla del colectivo y llevarla a un centro médico. Y es allí donde me trajeron al mundo, con un accidente que me paralizó todos los nervios de la boca. Por eso nací con este gruñido”, reveló el actor.

Sylvester Stallone como Rambo Archivo

Los problemas no terminaron ahí. El artista recordó también una de las frases más crueles que le dijo su mamá durante su infancia: “La única razón por la que estás vivo es porque la percha no funcionó”. De esa forma, le dejó en claro que cuando supo que estaba embarazada intentó realizarse un aborto.

La violencia de su padre también lo marcó de por vida. En el documental de Netflix Sly (2023), la estrella reveló que el hombre lo golpeaba con frecuencia, motivado en ocasiones por los celos de su éxito. Estas experiencias moldearon su personalidad y, en cierto modo, influyeron en su carrera cinematográfica. Muchas de sus películas incluyen personajes que deben enfrentarse a padres abusivos o figuras autoritarias implacables, en sintonía con su propia vivencia.

A pesar de la dureza de su infancia, Stallone logró sobreponerse y encontró en el cine una vía de escape. Su gran oportunidad llegó con Rocky (1976), película que escribió y protagonizó. El film ganó tres premios Oscar, incluido el de Mejor película, mientras que Stallone obtuvo nominaciones como mejor actor y mejor guionista. A partir de ahí, se convirtió en una estrella del cine de acción con títulos como Rambo (1982), Cobra (1986) o Demolition Man (1993), entre otras producciones exitosas.

De rivales a socios

Durante años, Stallone y Schwarzenegger protagonizaron una de las rivalidades más comentadas de Hollywood. No hubo un hecho puntual que explicara el enfrentamiento: simplemente no se podían ver. El cortocircuito y los constantes enfrentamientos entre Rocky y Rambo comenzaron en los años 80. Para ese entonces, Schwarzenegger ya era una estrella gracias a la saga Conan, mientras que Stallone había conquistado al público con Rocky y Rambo.

Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, de la rivalidad a ser socios y amigos Jacques Brinon - AP

“Nos atacábamos constantemente. Le hacíamos al otro cosas desagradables y nos insultábamos sin piedad”, rememoró el político. Sin embargo, lo que logró reconciliarlos no fue su pasión por el séptimo arte o el culto por el cuerpo trabajado sino un negocio millonario.

“De repente, empecé a trabajar con Robert Earl y Keith Parish para crear la cadena de restaurantes Planet Hollywood”, explicó Schwarzenegger. “Y, sin previo aviso, recibí una llamada de mi abogado, que también era el abogado de Sly. Me dijo: ‘Arnold, ¿hay algún lugar para Sly en Planet Hollywood?’”.

A Schwarzenegger la propuesta le pareció una buena idea. Los tiempos habían cambiado y deseaba dejar atrás aquella rivalidad sin sentido. “En ese momento, ya había superado mi locura”, explicó. Finalmente, la sociedad comercial se hizo realidad y los dos actores no solo forjaron una amistad sino que, además, trabajaron juntos en el cine primero en Plan de Escape (2013) y luego en varias entregas de la franquicia Los indestructibles.

El elenco de Los indestructibles 4

La cadena de restaurantes se lanzó en la ciudad de Nueva York en 1991 con el respaldo de Schwarzenegger, Stallone y varias otras celebridades. “Efectivamente, lo logramos”, dijo la estrella de El vengador del futuro sobre su colaboración con Stallone. “Y luego se nos unieron Bruce Willis, Whoopi Goldberg y Chuck Norris... Realmente era un elenco bastante internacional”.

Stallone hoy y su última batalla: su legado

Sylvester Stallone prepara sus memorias

Mientras espera por el estreno de la cuarta temporada de Tulsa King, la serie de Paramount+ que marcó su debut en un rol protagónico en la televisión, y mantiene su exigente rutina de entrenamiento, a Stallone le apareció un nuevo frente de conflicto: la preservación de su legado. Todo comenzó con el anuncio de I Play Rocky, una película que repasará cómo logró Stallone la primera entrega de la saga, estrenada hace 50 años. Según explicó Peter Farrelly, su director, la producción cuenta con el visto bueno de la estrella. Stallone sostiene lo contrario.

“Me chocó mucho la noticia. No tengo nada que ver. Como lo viví en carne propia, pensé que tal vez podría participar”, explicó hace unos meses en una charla con un periodista de la revista The Playlist. Para subsanar ese conflicto, Stallone decidió escribir él, en primera persona, sus memorias, un libro que saldrá a la venta en octubre y en donde nadie más que él contará el detrás de escena de una de las figuras más importantes del cine de acción.